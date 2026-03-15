Este lunes el Congreso abre inscripciones para elegir al nuevo Contralor General de la República 2026-2030

La Contraloría General de la República tendrá nuevo titular para el periodo constitucional 2026-2030. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

El Congreso inició oficialmente el proceso para elegir al nuevo Contralor General de la República para el periodo constitucional 2026-2030. La convocatoria, que comienza este lunes 16 de marzo, permitirá la inscripción de aspirantes que busquen reemplazar al actual contralor, Carlos Hernán Rodríguez, en uno de los cargos más importantes para el control fiscal del país.

El proceso se activa justo en el momento en que el Legislativo retoma sus actividades, dando inicio formal a una convocatoria que culminará con la elección del nuevo jefe del organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos.

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De acuerdo con el comunicado oficial del Congreso, las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 16 de marzo a las 8:00 de la mañana hasta el miércoles 18 de marzo a las 5:00 de la tarde.

Según informó el Legislativo, las personas interesadas en participar en la convocatoria podrán inscribirse de manera presencial o virtual.

Los aspirantes podrán realizar el proceso de forma personal en la Secretaría General del Senado o enviar su documentación mediante comunicación electrónica a los correos institucionales habilitados:

En el comunicado oficial, el Congreso explicó que esta convocatoria busca garantizar que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos legales pueda participar en el proceso.

“El Congreso de la República reafirma su compromiso con la transparencia, la publicidad y las garantías de participación en el procedimiento de elección del Contralor General de la República”, señaló la corporación en su anuncio público.

Asimismo, la Mesa Directiva del Congreso solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía dar la mayor difusión posible a la convocatoria, con el fin de asegurar que todas las personas interesadas tengan conocimiento del proceso.

Carlos Hernán Rodríguez es el actual contralor general de la República, cargo que será elegido nuevamente por el Congreso. - crédito Colprensa - Camila Díaz

Un proceso que terminará con la elección en el Congreso pleno

Aunque el actual Congreso es el encargado de abrir la convocatoria y adelantar las primeras etapas del proceso, serán los nuevos congresistas elegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo quienes realizarán la votación final para elegir al nuevo contralor.

De esta manera, el Legislativo establece una hoja de ruta que permitirá avanzar en las distintas fases de evaluación y selección hasta llegar a la decisión definitiva.

El funcionario elegido será el encargado de dirigir la Contraloría General de la República durante el periodo 2026-2030, entidad responsable de vigilar la correcta administración de los recursos públicos y ejercer control fiscal sobre las entidades del Estado.

Cronograma del proceso para elegir al nuevo contralor

El proceso de elección del nuevo contralor comenzó formalmente desde finales de enero, cuando el Congreso firmó la resolución que activa la convocatoria pública.

Inicialmente, el calendario establecía que las inscripciones se realizarían entre el 9 y el 12 de marzo, pero el cronograma fue ajustado y finalmente se fijaron nuevas fechas para el registro de aspirantes.

El cronograma actualizado establece las siguientes etapas según Semana:

16 de marzo de 2026: inicio de inscripciones a las 8:00 a. m.

18 de marzo de 2026: cierre de inscripciones a las 5:00 p. m.

19 y 20 de marzo de 2026: elaboración de actas y custodia de la documentación entregada.

24 de marzo al 7 de abril de 2026: revisión de documentos por parte de la Comisión de Acreditación Documental del Senado y la Cámara de Representantes.

7 de abril de 2026: publicación de la lista de candidatos admitidos.

9 y 10 de abril de 2026: plazo para presentar reclamaciones sobre los resultados de la revisión documental.

13 de abril de 2026: citación a la prueba de conocimiento para los aspirantes preseleccionados.

18 de abril de 2026: aplicación del examen de conocimiento.

23 de abril de 2026: publicación de los resultados de las pruebas.

20 de mayo de 2026: divulgación de la lista de elegibles.

Cronograma oficial del proceso de inscripción para aspirantes a la elección del contralor general 2026-2030. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entrevistas y elección final del contralor

Posteriormente, el proceso avanzará hacia la etapa final con las entrevistas a los candidatos seleccionados.

Según el cronograma establecido por el Congreso:

El 27 de julio de 2026 los aspirantes serán entrevistados por la Cámara de Representantes.

El 28 de julio de 2026 se realizarán las entrevistas ante el Senado de la República.

Tras completar estas fases, el Congreso en pleno deberá elegir al nuevo jefe del organismo de control fiscal.

Si el calendario se cumple sin cambios, la elección del nuevo Contralor General de la República se realizará el 12 de agosto de 2026.

Universidad evaluará las pruebas del proceso

Como parte del procedimiento, el Congreso definió que la Universidad de Cartagena será la institución encargada de aplicar las pruebas de conocimiento y apoyar los criterios técnicos de selección de los aspirantes.

No obstante, desde el Legislativo aclararon que esta decisión corresponde a una hoja de ruta inicial y solo quedará en firme una vez se cierre oficialmente la contratación con la institución educativa.

Este mecanismo busca garantizar mayor objetividad en el proceso, al incluir una evaluación académica que permita medir los conocimientos de los candidatos.

Comunicado del Congreso en el que se anuncia la apertura de inscripciones para candidatos a contralor general. - Crédito Congreso

Un cargo clave para el control fiscal del país

El Contralor General de la República es una de las figuras más importantes dentro del sistema institucional colombiano.

Desde esta entidad se ejerce la vigilancia de los recursos públicos, la auditoría de las entidades estatales y el control sobre el manejo del presupuesto nacional, con el objetivo de prevenir irregularidades y garantizar la transparencia en la gestión del Estado.

Por ello, la elección del contralor suele generar gran interés político y ciudadano, ya que el funcionario tendrá la responsabilidad de supervisar el uso de miles de millones de pesos del erario durante su periodo.