Colombia

Ejército evita atentado del ELN con más de 27 kilos de explosivos cerca de viviendas en Norte de Santander

Los explosivos se encontraban a pocos metros de la vía que comunica a Cúcuta con Sardinata, una zona cercana a la frontera con Venezuela

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El comandante Néstor Nieto Riverainformó que el Ejército neutralizó tres artefactos explosivos improvisados - crédito @Ejercito_Div2/X

Una operación del Ejército Nacional permitió neutralizar una amenaza explosiva que permanecía oculta cerca de una carretera del departamento de Norte de Santander. La acción de las tropas evitó un posible atentado que habría puesto en riesgo a transportadores, habitantes del sector y unidades militares que transitan por ese corredor vial.

De acuerdo con la información de la Fuerza Armada, la localización del material ocurrió durante labores de control y registro que soldados adelantan en zona rural del departamento.

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Integrantes del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30 inspeccionaron un área cercana a la vía y detectaron tres contenedores metálicos que ocultaban material explosivo; los primeros indicios señalan que los responsables serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Una operación militar permitió detectar
Una operación militar permitió detectar y destruir tres contenedores con explosivos instalados cerca de una carretera en Norte de Santander - crédito @ConRegion/X - Ejército Nacional/Facebook

Los recipientes se encontraban a pocos metros de la carretera que conecta a Cúcuta con Sardinata —sector cerca de la frontera con Venezuela—. En las inmediaciones existen viviendas, situación que elevó la preocupación de las autoridades debido al peligro que representaba para quienes viven en el sector y para los conductores que utilizan esa ruta de manera permanente.

Intervención del grupo antiexplosivos en la zona

Después del hallazgo, unidades especializadas del Ejército se desplazaron hasta el lugar para asumir el procedimiento técnico de neutralización. El Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte), perteneciente a la Segunda División del Ejército Nacional, realizó la verificación del material y ejecutó la destrucción controlada de los dispositivos.

Los expertos eliminaron tres contenedores metálicos que almacenaban cerca de 27 kilogramos de explosivos. Según información entregada por las autoridades militares, los artefactos habrían sido instalados por el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

Las autoridades informaron que los
Las autoridades informaron que los contenedores almacenaban cerca de 27 kilogramos de explosivos - crédito @Ejercito_Div2/X

El comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, Néstor Nieto Rivera, explicó que las cargas explosivas presuntamente tenían como objetivo atacar unidades militares, vehículos que se movilizan por la vía y a la población civil que reside en las cercanías: “Neutralizamos tres artefactos explosivos improvisados, cada uno con cerca de 27 kilos de explosivo, que estaban ubicados muy cerca del corredor vial y de viviendas del sector”.

Además, las autoridades militares indicaron que las operaciones de control y vigilancia continuarán en distintos sectores de Norte de Santander. El objetivo consiste en reducir las acciones de los grupos armados ilegales que mantienen presencia en esta región del país.

El Ejército reiteró que el uso de artefactos explosivos improvisados pone en riesgo a la población civil y constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Un grupo especializado del Ejército
Un grupo especializado del Ejército se desplazó al lugar para ejecutar el procedimiento de neutralización - crédito @Ejercito_Div2/X

Aumento del conflicto en Colombia a manos del ELN

Cabe destacar que el proceso de paz entre el Gobierno nacional y el ELN atraviesa uno de sus momentos más delicados. A marzo de 2026, las conversaciones muestran una crisis de confianza que mantiene estancadas las mesas de diálogo, pese a los ciclos de negociación que se realizaron en ciudades como Caracas, Ciudad de México y La Habana.

Uno de los principales puntos de tensión surge por la decisión del Gobierno de impulsar diálogos regionales en Nariño con el frente Comuneros del Sur. El Comando Central del ELN interpreta esta iniciativa como un intento de dividir a la organización.

A esto se suma el lento avance del Comité Nacional de Participación, un mecanismo que busca recoger propuestas de la sociedad civil dentro del proceso.

El hallazgo ocurre en medio
El hallazgo ocurre en medio de un momento complejo para el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN, cuyas conversaciones permanecen estancadas - crédito Raúl Arboleda/AFP

La situación se agravó por la ausencia de un cese al fuego bilateral vigente; el acuerdo más prolongado finalizó en agosto de 2024 y no se logró una prórroga posterior, lo que derivó en el regreso de operaciones militares ofensivas y en nuevos ataques contra infraestructura, entre ellos oleoductos en distintas regiones del país.

Mientras las negociaciones permanecen congeladas, las autoridades continúan reportando hallazgos de artefactos explosivos en zonas rurales, como se mencionó anteriormente en el reporte del Ejército Nacional.

Esto deja en una situación crítica a las comunidades rurales, especialmente en las zonas cercanas a la frontera con Venezuela, debido a que la guerrilla mantiene presencia y se desplaza por amplios sectores de este territorio limítrofe.

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