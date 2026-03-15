Dos presuntos abusadores sexuales se hacen pasar por mototaxistas para atacar y robar mujeres en Barranquilla: así operan

Cinco trabajadoras del sector salud en Barranquilla fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por falsos mototaxistas en el norte de la ciudad - crédito Movimiento Manuela Ramos

Un grupo de trabajadoras de la salud en el norte de Barranquilla (Atlántico) habría sido blanco de ataques sexuales por parte de dos sujetos, lo que ha desatado preocupación en este sector productivo.

Las víctimas, que serían al menos cinco mujeres, relataron que los agresores simulan ser mototaxistas valiéndose de perfiles en plataformas digitales para captar pasajeras y conducirlas hacia zonas apartadas, donde las someterían bajo amenaza de armas de fuego.

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Las autoridades, citadas por Blu Radio, identificaron que uno de los presuntos responsables sería colombiano y el otro venezolano.

Los agresores utilizarían plataformas digitales para hacerse pasar por mototaxistas y logran atraer a sus víctimas, en su mayoría mujeres que buscan transporte tras turnos nocturnos - crédito Fotocomposición Infobae

Ambos sujetos están siendo buscados y la investigación fue asignada a una fiscal especializada, ya que varios de los casos han cumplido un año sin resolverse.

De acuerdo con información obtenida por el medio citado, las víctimas denunciaron la falta de resultados en el proceso judicial, lo que incrementa la preocupación por la posibilidad de que más mujeres sean atacadas.

Este sería el ‘modus operandi’ de los agresores

Las víctimas, todas empleadas en instituciones de salud, relataron que los agresores aprovechan la salida de sus turnos nocturnos para abordar a las que buscan transporte a través de aplicaciones móviles.

En uno de los casos, la afectada salió de su trabajo a las 11:30 p. m. y, al no encontrar servicios disponibles en la aplicación, aceptó la oferta de un hombre que se hizo pasar por mototaxista en la vía pública. Durante el trayecto, el conductor desvió la moto hacia una zona despoblada cerca de la clínica Portoazul y allí fue abordada por un segundo hombre armado.

Uno de los sospechosos sería de nacionalidad colombiana y el otro venezolana, y ambos están siendo buscados mientras la investigación a cargo de la Fiscalía cumple más de un año sin resolver - crédito creada por Gemini

En el lugar, la víctima habría sido amenazada y sometida. Tras el ataque, los agresores le robaron sus pertenencias y la abandonaron en una zona limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia. Un conductor que transitaba por la vía auxilió a la mujer y la trasladó a un centro asistencial para recibir atención médica.

Estado de la investigación y respuesta institucional

La Fiscalía General de la Nación dispuso de las descripciones físicas de los sospechosos y la placa de la motocicleta utilizada en los hechos. Además, los individuos ya tendrían antecedentes por delitos sexuales.

Las familias de las víctimas han enviado mensajes a la Presidencia de la República, la Alcaldía de Barranquilla y a la exfiscal general Martha Janeth Mancera para exigir acciones inmediatas.

Según declaraciones de un allegado de una de las víctimas, las autoridades respondieron que actuarían “lo más pronto”, pero hasta ahora no se han registrado capturas.

Según los relatos conocidos, las víctimas habrían sido llevadas bajo amenazas con armas de fuego a zonas apartadas cerca de la clínica Portoazul, donde habrían sido sometidas y despojadas de sus pertenencias - crédito Onasevi

El familiar de una de las víctimas expresó que la situación persiste y que “cada día que pasa puede sumarse otra mujer más al número de abusadas”.

Aseguró que tras múltiples solicitudes de apoyo a las autoridades, “nadie ha dicho nada” y los responsables continuarían cometiendo los delitos. El allegado pidió protección para las trabajadoras de la salud y una intervención urgente para evitar que se repitan hechos similares.

Las denuncias permanecen en manos de la Fiscalía, que aún no habría anunciado avances significativos en la localización y captura de los responsables.

La Defensoría del Pueblo publicó un informe que señaló que los delitos sexuales contra mujeres se mantienen como una de las formas de violencia más frecuentes y numerosas en el país.

En 2025, se reportaron 15.729 casos, de los cuales 8.644 correspondieron a niñas y adolescentes, lo que representa más del 50% de las víctimas.

Las tasas más elevadas de agresiones sexuales se registraron en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. Solo en enero de 2026, ya se habían contabilizado 963 episodios de violencia sexual, incluyendo 453 menores de edad afectados.

La Defensoría también alertó que la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema de gran magnitud, con 14.860 casos de agresión contra mujeres en 2025, principalmente en Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.