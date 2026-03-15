Asesinato defensora animal en Cali: autoridades capturaron a su hijo, señalado de matarla tras negarse a darle dinero para comprar drogas

Cristian Albeiro Díaz, hijo de la víctima, fue capturado como principal implicado en el feminicidio agravado ocurrido en el barrio San Marcos - crédito Policía Cali

La captura de Cristian Albeiro Díaz marcó una nueva etapa en la investigación por la muerte de Nancy Díaz Osorio, una reconocida defensora de animales en Cali.

El hecho ocurrió el viernes 27 de febrero en el barrio San Marcos y conmocionó tanto a la comunidad animalista como a los vecinos del sector.

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Las autoridades detallaron que la víctima fue encontrada en su vivienda, atada de manos, lo que reforzó las sospechas sobre la violencia ejercida.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, precisó: “Cristian fue capturado en el barrio Popular. De acuerdo con las investigaciones, habría acabado con la vida de su madre luego de que ella se negara a entregarle dinero para el consumo de sustancias estupefacientes”.

El general Herbert Benavidez, comandante policial, confirmó que la captura se realizó en el barrio Popular de Cali - crédito Policía Cali

El proceso judicial contra el detenido avanzó rápidamente tras la recolección de pruebas que permitieron solicitar una orden judicial. La Fiscalía General de la Nación imputó a Díaz el delito de feminicidio agravado y el juez ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

Según testimonios de vecinos, el conflicto familiar no era nuevo. La comunidad había manifestado preocupación por episodios previos de agresión y maltrato. Esa historia previa aportó contexto a los hechos recientes, según relataron quienes conocían a la familia.

La Policía Metropolitana de Cali indicó que el ataque habría ocurrido después de que Díaz exigiera dinero a su madre, presuntamente para la compra de sustancias psicoactivas, y esta se negara a entregárselo.

Las autoridades reiteraron que los elementos recopilados apuntan a la responsabilidad directa del hijo en el fallecimiento de la mujer.

La Policía Metropolitana de Cali detuvo al presunto responsable del asesinato de Nancy Díaz Osorio, reconocida defensora de los animales - crédito @FabritCruz/ X

Recuerdos y homenajes para la defensora de animales

La noticia del fallecimiento de Nancy Díaz Osorio conmocionó a quienes seguían su incansable labor en la protección de animales en Cali. Su partida no solo dejó un vacío en la comunidad animalista, sino que llevó a reflexionar sobre la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias en la ciudad.

Las autoridades señalaron que el crimen se habría producido después de que el hijo solicitara dinero a la víctima y esta se negara a entregárselo, presuntamente por temor a que fuera utilizado para la compra de sustancias psicoactivas.

En las redes sociales, amigos y colegas de Nancy expresaron su dolor y recordaron su entrega. Una de sus amigas escribió: “Gracias por enseñarme a valorar la amistad verdadera, amar y proteger los animales. Hoy mi corazón llora y el de todos los que te conocían porque tu ausencia deja un vacío inmenso, pero también un legado de amor, amistad y lucha por los animales”.

La reacción en Cali fue inmediata. Se multiplicaron los mensajes de despedida y las exigencias para que se haga justicia ante el hecho. Entre los textos compartidos en plataformas digitales, un mensaje resonó fuerte: “Descansa en paz, amiga mía María Nancy Díaz Osorio. Aunque ya no estés físicamente, siento tu risa y tu voz en cada recuerdo que guardo”.

Testimonios de vecinos recogidos por la Policía señalaron antecedentes de maltrato y violencia en el entorno familiar de la víctima - cortesía FGR

El impacto de la noticia también avivó las conversaciones sobre la importancia de combatir la violencia intrafamiliar y las consecuencias del consumo de sustancias en los entornos familiares. Diversos sectores sociales reiteraron la urgencia de fortalecer las redes de apoyo y prevención en la ciudad.

En los homenajes, las personas más cercanas a la activista recordaron los momentos compartidos. “Las charlas interminables sobre nuestras experiencias de rescates, sobre medicamentos o cómo manejar algún síntoma, los secretos compartidos y las risas espontáneas cada vez que nos encontrábamos, siguen latiendo en mi corazón”, indicó una de sus compañeras.

El legado de Nancy Díaz Osorio fue resaltado por quienes compartieron con ella la defensa de los animales. “Adiós guerrera, adiós amiga, adiós compañera de causa. Te recordaré siempre”, concluyó una de sus allegadas.