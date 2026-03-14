Colombia

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, aparece en nuevas fotos familiares: rumores de reconciliación tras el escándalo en redes sociales

Imágenes recientes compartidas en redes sociales muestran a la empresaria junto a su hija y otros miembros de la familia, lo que reaviva las versiones sobre posibles acercamientos en el entorno de la cantante

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Fotos familiares de Verónica Giraldo
Fotos familiares de Verónica Giraldo reactivan especulaciones sobre su relación con los Giraldo - crédito @verogiraldonavarro/Instagram

La familia de Karol G vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de la difusión de nuevas imágenes que incluyen a Verónica Giraldo Navarro.

Las fotografías, publicadas por Jessica Giraldo, muestran a Verónica junto a su hija Sophia en situaciones cotidianas, lo que ha dado pie a interpretaciones sobre un posible acercamiento en el círculo familiar.

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La aparición de estas instantáneas reavivó el interés entre quienes han seguido la crisis personal y los desacuerdos públicos que han marcado la relación de los Giraldo en las últimas semanas.

El distanciamiento entre Verónica Giraldo Navarro y parte de su familia se hizo visible cuando la empresaria compartió en redes sociales una serie de videos en los que relató dificultades personales derivadas de su relación con su expareja, Jaime Llano, padre de su hija.

En medio de la polémica, Jessica Giraldo compartió una imagen de Veronica en la que se junto a su hija Sophie, lo que desató los rumores y especulaciones de que las cosas en la familia Giraldo parecen estar en mejores términos.

Verónica Giraldo Navarro aparece junto
Verónica Giraldo Navarro aparece junto a su hija Sophia en imágenes recientes que han circulado en redes sociales - crédito @yegiraldo_/ Instagram

En esas grabaciones, Verónica hizo referencia a situaciones que se remontan a su embarazo y que, según ella, continúan afectando su entorno. Además, expresó su inconformidad por la manera en la que algunos familiares reaccionaron ante sus declaraciones, señalando la falta de respaldo y apoyo público en medio de su crisis.

Uno de los episodios que más impacto generó entre sus seguidores ocurrió cuando Verónica Giraldo mostró lesiones en una de sus manos y rastros de sangre, explicando que esas heridas fueron consecuencia de romper un vidrio en la casa de sus padres mientras intentaba reencontrarse con su hija.

Según su testimonio, no le permitían verla y esa situación la llevó a ese momento de tensión. Tras publicar sus relatos, Verónica optó por cerrar temporalmente su perfil en Instagram, donde concentra una comunidad significativa, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su estado emocional y la dinámica familiar.

La reactivación de la cuenta de Verónica Giraldo Navarro coincidió con la circulación de nuevas imágenes suyas en redes sociales. En una de ellas aparece aparentemente distraída, conversando con otra persona y con bolsas en las manos. Aunque la fecha exacta de la fotografía no ha sido confirmada, su publicación volvió a generar comentarios y preguntas entre quienes siguen de cerca la historia.

La difusión de imágenes familiares
La difusión de imágenes familiares reactivó el interés sobre la situación interna de los Giraldo y motivó comentarios sobre una posible reconciliación - crédito @verogiraldonavarro/ Instagram

La familia de Karol G mantiene la atención de seguidores y medios, atentos a cualquier señal que permita identificar avances o cambios en la situación interna. La publicación de las recientes imágenes familiares intensificó los rumores sobre una posible reconciliación, aunque hasta el momento ninguna de las partes ha emitido declaraciones oficiales al respecto.

Los últimos acontecimientos en torno a Verónica Giraldo Navarro mantienen viva la conversación en redes y entre los seguidores de la música urbana y la farándula colombiana. Las imágenes compartidas por Jessica Giraldo generan expectativas sobre el futuro del vínculo familiar y ofrecen un nuevo capítulo en una historia que sigue abierta.

Las declaraciones de las hermanas de Karol G, en particular las de Jessica Giraldo, han sido clave para entender la postura de la familia frente al conflicto revelado por Verónica Giraldo. Jessica, quien también es mánager de Karol G, se pronunció en redes sociales con un mensaje dirigido a los seguidores y al público en general:

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, expresó Jessica Giraldo.

La hermana subrayó la necesidad de empatía y privacidad para afrontar la situación: “Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”.

Jessica Giraldo pidió respeto y
Jessica Giraldo pidió respeto y privacidad para la familia y aseguró que la prioridad es el bienestar de Verónica y su hija - crédito @anitamarinmorales/TikTok

De esta manera, la familia Giraldo dejó claro que su enfoque principal es el bienestar de Verónica y de su hija, y solicitó evitar la difusión de rumores y comentarios que puedan agravar la crisis familiar.

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