“Vendían cada placa falsa por $120.000”: autoridades desmantelan fábrica ilegal en Itagüí, Antioquia

Manos de trabajadores con chaquetas de alta visibilidad manipulan moldes metálicos con nombres de ciudades colombianas para la fabricación de matrículas vehiculares. (Acaldía de Medellín )

Las autoridades desmantelaron una fábrica ilegal de placas para vehículos en el municipio de Itagüí, Antioquia, donde encontraron más de 500 láminas falsas utilizadas para cometer delitos y evadir controles, según información publicada por Blu Radio. El operativo permitió capturar a diez personas señaladas de participar en esta actividad ilícita.

El hallazgo se produjo en una empresa que aparentemente operaba de manera legal, pero que también fabricaba placas falsas que eran vendidas en el mercado ilegal, de acuerdo con ese medio de comunicación. Estos elementos eran usados principalmente en vehículos robados o para evitar controles de tránsito.

Las autoridades investigan si la fabricación de estas placas tenía vínculos con estructuras criminales dedicadas al hurto de automotores en el Valle de Aburrá. Cada placa falsa era comercializada por aproximadamente $120.000.

Autoridades desmantelan taller clandestino en Antioquia dedicado a la falsificación de placas vehiculares, resultando en varias detenciones durante la operación. (Acaldía de Medellín )

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Más de 500 placas falsas fueron encontradas

El operativo se realizó tras varios meses de investigación adelantada por la Policía Metropolitana en el área metropolitana de Medellín.

Los investigadores llegaron hasta una empresa dedicada a la fabricación de placas para vehículos ubicada en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

Durante la inspección, los expertos detectaron que junto a placas legales se encontraban 515 placas falsas.

Según las autoridades, estas láminas eran producidas y vendidas de manera clandestina.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, explicó que las placas ilegales tenían un precio fijo en el mercado ilegal.

“Esta empresa venía trabajando de manera legal algunos procesos, pero de manera ilegal otros. Es materia de investigación. Hoy, en el área metropolitana, se llevan cerca de 200 capturas por los delitos de falsedad marcaria”, afirmó el funcionario, citado por ese medio de comunicación.

Un agente de la Policía Nacional de Colombia inspecciona una estantería llena de placas vehiculares irregulares incautadas durante un operativo contra la falsificación. (Acaldía de Medellín )

Operativo contra el hurto de vehículos en Medellín

La investigación se enmarca en la ofensiva que adelantan las autoridades contra el hurto de vehículos y motocicletas en Medellín y el Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, en muchos casos los delincuentes cambian las placas de los automotores robados para evitar ser detectados por cámaras y controles policiales.

Este mecanismo les permite ocultar la identidad real del vehículo y continuar utilizándolo para cometer otros delitos.

Aunque las cifras oficiales muestran una reducción cercana al 60 % en el hurto de motocicletas en Medellín, las autoridades reconocen que la percepción de inseguridad entre los ciudadanos sigue siendo alta.

Por esa razón, se intensificaron las investigaciones para identificar redes que facilitan la alteración de vehículos robados.

Equipos y materiales también fueron incautados

Durante el procedimiento también fueron decomisados varios equipos utilizados para fabricar las placas ilegales.

Entre los elementos incautados se encuentran 120 troqueles para grabar letras y números, herramientas utilizadas para elaborar las láminas.

Dos agentes de la Policía Nacional examinan y organizan múltiples placas de vehículos, algunas envueltas en plástico, en lo que parece ser una oficina de registro o custodia. (Acaldía de Medellín )

También fueron encontrados dos rollos de lámina de aluminio, 72 rollos de cinta reflectiva amarilla y cuatro computadores utilizados en el proceso de fabricación.

Las autoridades indicaron que estas placas no solo eran usadas en vehículos robados.

También eran adquiridas por algunos ciudadanos para evadir medidas de movilidad como el pico y placa.

Mientras avanzan los procesos de judicialización contra los capturados y continúan las investigaciones, las autoridades ordenaron suspender temporalmente la actividad comercial de la empresa donde funcionaba la fábrica ilegal.