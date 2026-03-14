Premios Óscar 2026: hora y dónde ver en Colombia la edición 98 de la gala más prestigiosa del cine

Este domingo 15 de marzo tendrá lugar la edición 98 de los Premios Óscar en Los Ángeles - crédito Danny Moloshok/Invision/AP

Todo está listo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos, para celebrar la edición 98 de los premios Óscar, una que guarda sorpresas y novedades para los televidentes y la industria del cine, a la par que se desarrolla en un ambiente de tensión política exterior e interior.

En medio de la incertidumbre de cómo abordarán la Academia y la comunidad cinematográfica presente en el auditorio tanto los abusos del ICE en Minnesota como el ataque de Estados Unidos a Irán, esta edición de los Óscar tiene a un largometraje como claro favorito a ser el protagonista de la noche por encima del resto.

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Sinners, dirigida por Ryan Coogler encabeza la lista de películas con mayor número de menciones en los Óscar 2026, logrando el récord de 16 nominaciones en categorías clave como mejor película, mejor dirección, mejor guion y mejor actor.

En segundo lugar se ubica One Battle After Another, con 13 nominaciones, y después aparecen Frankenstein, Marty Supreme y Sentimental Value, cada una con 9 candidaturas.

"Sinners" es la cinta más nominada en la historia de los Premios Oscar con un total de 16 menciones - crédito Warner Bros. Pictures/AP

Las 16 nominaciones de Sinners superaron una marca compartida previamente por All About Eve, Titanic y La La Land, todas ellas con 14.

También destacan algunas novedades en las categorías de premiación, siendo la más evidente la incorporación por parte de la Academia del premio a mejor reparto, siendo la primera categoría nueva introducida en 25 años, dedicada a resaltar el trabajo colectivo actoral. Esto, al parecer, se vio motivado por la solicitud de distintos sectores de la industria para darle un mayor reconocimiento y visibilidad a este tipo de papeles en las premiaciones.

La estructura de la gala y novedades de la edición

Por segundo año consecutivo, Conan O'Brien será el presentador de los premios de la Academia - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

El evento central está programado para el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O’Brien como presentador por segundo año consecutivo. La cobertura incluirá una gala previa encabezada por Amelia Dimoldenberg, responsable de la alfombra roja y sus entrevistas a figuras de la industria internacional.

La entrega contará con una lista de presentadores que incluyen al chileno Pedro Pascal, la estadounidense Zoe Saldaña, el español Javier Bardem y el brasileño Wagner Moura, junto a actores como Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Paul Mescal y Nicole Kidman.

Entre las novedades técnicas, la edición se restringió a dos presentaciones en vivo de los temas musicales nominados a mejor canción original. La junta directiva de la Academia implementó la medida para reducir tiempos y optimizar contenidos sobre el escenario.

En esta ocasión se interpretarán Golden, interpretada por Ejae, Audrey Nuna y Reri Ami, de la película animada KPop Demon Hunters, y I Lied to You, a cargo de Miles Caton junto a músicos destacados de la temporada, han sido las elegidas para presentarse en este formato especial.

Hora y dónde ver en Colombia la ceremonia

La ceremonia de los premios Óscar 2026 se programó para las 07:00 p. m. (hora de Colombia) con una duración estimada de tres horas.

En Colombia, la gala será transmitida en televisión a través del canal TNT para quienes cuentan con servicio de suscripción por cable. Para quienes son usuarios de plataformas de streaming, la plataforma que transmitirá los Óscar 2026 será HBO Max.

Seguridad reforzada en una coyuntura internacional

El contexto internacional llevó a una implementación de controles de seguridad excepcionales. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el FBI alertó sobre eventuales riesgos con drones en la Costa Oeste para la fecha de la ceremonia.

Por ello, la junta directiva confirmó refuerzos adicionales para garantizar la integridad de asistentes y participantes.

Un colombiano compite por una de las estatuillas

Juan Arredondo figura entre los nominados a los premios Oscar 2026 por su participación en 'Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud' - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Mientras los focos se los llevaron Sinners y One Battle After Another, un fotoperiodista y documentalista logró sumarse a la gala con una desgarradora producción.

Se trata del fotoperiodista Juan Arredondo, nominado a los Oscar en la categoría de Mejor corto documental por su trabajo como productor en Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud, que retrata la trayectoria y el asesinato en 2022 del fotoperiodista estadounidense que se encontraba cubriendo la guerra entre Ucrania y Rusia en el frente de batalla.

Con siete años de colaboración junto a Brent y Craig Renaud, el grupo viajó a Ucrania para documentar la crisis de refugiados apenas dos semanas después del inicio de la ocupación rusa. Según recordó Arredondo, ambos fueron atacados en Irpin, a las afueras de Kiev, lo que causó la muerte de Brent Renaud y heridas graves a él, quien recibió atención de Médicos sin Fronteras, pasando por 13 cirugías y múltiples sesiones de fisioterapia.

El fotoperiodista admitió que no esperaba entrar en las nominaciones: “Nos habían dicho que esta categoría es mucho más política, así que no teníamos certeza... Lo que queríamos se está logrando, que era honrar a nuestro amigo, amplificar su legado, y eso sí está pasando”, expresó en diálogo con El Tiempo.

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