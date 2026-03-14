Petro respondió a promesa de Paloma Valencia de acabar con la Paz Total: “Hablamos con grupos criminales”

El presidente Petro inició la jornada del sábado 14 de marzo de 2026 con una ola de mensajes desde su cuenta de X, y en una de sus publicaciones se refirió a una entrevista que concedió la candidata presidencial Paloma Valencia - créditos @PalomaValenciaL/X | @gustavopetrourrego/IG

El presidente colombiano Gustavo Petro aprovechó uno de los mensajes que compartió en su cuenta de X la mañana del sábado 14 de marzo de 2026 para referirse a la entrevista que brindó la candidata Paloma Valencia al periódico El Nuevo Siglo, y como parte de la carrera electoral que tendrá su primera vuelta el domingo 31 de mayo de 2026.

Todo por cuenta de la declaración en la que Valencia señaló que, de llegar a ser elegida como presidenta, le pondría fin a la política insignia del Gobierno Petro: la Paz Total.

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“Tengo todo el derecho a contestar las críticas que se hagan de mi gobierno por parte de los candidatos presidenciales”, inicia el mensaje a modo de réplica del jefe de Estado.

Lo anterior, por cuenta de las críticas y el planteamiento de Valencia, como parte de una de sus principales propuestas de campaña: acabar con el narcotráfico.

Por tal motivo, el mandatario expresó: “Soy consciente de que hablamos con grupos criminales subsumidos por el narcotráfico”.

El presidente Petro se refirió a la propuesta de Paloma Valencia de acabar la política de Paz Total la mañana del sábado 14 de marzo de 2026 - crédito @petrogustavo/X

No obstante, el presidente Petro rescató algunas acciones por parte de su administración, al detallar que “en muchas regiones como Nariño o Putumayo o las bandas en Medellín o Barranquilla o Quibdó ha(n) permitido reducir las víctimas mortales en Colombia, ese por sí mismo es un objetivo válido”.

En la parte final de su respuesta, el mandatario colombiano recalcó el trabajo que se ha hecho en materia de lucha antidrogas: “Que en el país ya se esté hablando de la erradicación de más de 42.000 hectáreas de cultivos ilícitos, es un(a) agenda que por nada del mundo se debe destruir”.

Sin embargo, para terminar se refirió a la propuesta de Valencia de ponerle fin a la política de Paz Total, y puntualizó: “Cuando hablan de acabar la paz total no es porque quieran superar sus errores, sino porque quieren sumir a Colombia en la guerra total”

Por lo anterior, Petro concluyó en su réplica que “a ese pasado sin esperanzas de regiones enteras sumidas en el terror no debemos volver”, y volvió a lanzarle un dardo al expresidente Uribe (como hizo en varias ocasiones las semana anteriores, y por medio de la misma red social), al resaltar: “No se reemplaza la paz con falsos positivos y masacres sino con más paz bien hecha”.

Para Petro sería un desacierto acabar con la política de Paz Total - créditos @PalomaValenciaL/X | @gustavopetrourrego/IG

La propuesta de Paloma Valencia que no le gustó al presidente Petro: acabar con la política de Paz Total

La senadora uribista Paloma Valencia y que fue elegida como la principal candidata presidencial de la centroderecha tras obtener una votación destacada en la Gran Consulta por Colombia, proyecta una campaña enfocada en el “acuerdo dentro de la diferencia”, como ella mismo explicó en la entrevista al periódico El Nuevo Siglo, y en la transformación institucional de Colombia.

A menos de cinco meses para el fin del gobierno de Gustavo Petro, Valencia define como prioridades combatir el narcotráfico con una estrategia integral, enfrentar la crisis en salud mediante intervenciones inmediatas y estructurales, recuperar la seguridad en todo el territorio y mantener el reciente aumento del salario mínimo, compensándolo con menores impuestos para las empresas.

La fórmula vicepresidencial estará encabezada por Juan Daniel Oviedo.

Sobre la situación en su departamento (Cauca), y una de las regiones con mayor exposición a la violencia armada, Valencia explicó que hay cifras que retratan la gravedad de la situación: “al departamento del Cauca no se le puede olvidar que cada 20 horas reclutan a un niño, que en la vía Popayán - Cali hay cinco secuestros express diarios y que varios municipios están en máximos históricos de homicidios o han sufrido tomas terroristas de los pueblos”.

Para la senadora y aspirante presidencial, estos indicadores se han agravado bajo lo que denomina la “paz total”, la política defendida por el senador Iván Cepeda, otro de los candidatos presidenciales (por el Pacto Histórico) y del actual gobierno.

El resultado inmediato del proceso interno amplificó la proyección nacional de Valencia.

Paloma Valencia tendrá como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo - crédito @PalomaValenciaL/X

La primera encuesta revelada tras la Gran Consulta la sitúa en el tercer lugar en preferencias, un salto que la aspirante atribuye a la receptividad de su mensaje: “Trabajar, trabajar y trabajar. Lo que queremos es ganar la Presidencia de la República para elegir la primera mujer presidenta de este país”, afirmó la congresista.

Valencia centrará la campaña en un discurso de convergencia y ruptura con el modelo actual

Para ella, el eje discursivo del proceso electoral se orienta a dejar atrás la polarización y poner fin a la agenda del actual gobierno, al asegurar que no es momento de “anclarse en el pasado”, e insiste en la necesidad de un gobierno fuerte que no negocie con criminales, recupere el dominio territorial y haga cumplir la ley, sin descuidar una política social con alto impacto regional.

La candidata reiteró que la “riqueza es la única manera para acabar con la pobreza” y defendió la reducción de impuestos para las pequeñas y medianas empresas, a fin de sostener el alza del salario mínimo decretada por Petro (de 23,7%), evitar despidos y estimular la inversión y el desarrollo económico.

Al referirse a su labor legislativa y al respaldo partidario, Valencia hizo hincapié en la integralidad de la coalición que la respalda, compuesta por sectores y partidos de centroderecha que participaron en la Gran Consulta por Colombia.

Además, hizo eco de sus orígenes conservadores y su pertenencia al Centro Democrático, solicitando acompañamiento tanto de las bases como de dirigentes del partido Conservador, así como de otros sectores.

“Hemos invitado a todas las fuerzas vivas de la nación; desde los partidos, sindicatos, movimientos sociales y religiosos, queremos caminar en la diferencia y construir este país del futuro”, afirmó Valencia.

Paloma Valencia reconoció la importancia de unir fuerzas con diferentes sectores políticos - crédito prensa Paloma Valencia

Seguridad, narcotráfico y relaciones exteriores: sus planteamientos clave

A propósito de la exclusión de Colombia del “escudo antidrogas” impulsado por Estados Unidos, Valencia planteó una política “sin titubeos” contra el narcotráfico, priorizando la combinación de erradicación, sustitución de cultivos, destrucción de laboratorios y la reactivación de alianzas internacionales.

“Queremos una gran alianza con los Estados Unidos y los países europeos para un Plan Colombia 2.0. Y es fundamental restablecer las relaciones con países que son fundamentales para la seguridad, como Israel”, le dijo Valencia al diario colombiano.

Respecto a la política de paz, Valencia anunció la terminación de la “paz total” impulsada por el gobierno Petro y rechazó cualquier negociación con grupos armados ilegales.

“No vamos a mantenernos negociando con delincuentes. Ellos tienen un solo sitio y es la cárcel”, señaló en su propuesta la candidata, y también incluye la recuperación de la autoridad de la fuerza pública y la restauración del principio de legalidad.

Como primera medida al asumir el poder, Valencia se compromete a la “militarización de la vía Cali-Popayán-Pasto” y a prescindir de actos protocolarios, priorizando la revisión directa de la situación de seguridad en el suroccidente del país.

La aspirante presidencial dijo que su intención es que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones y que la Fuerza Pública actúe “como un puño de hierro contra los violentos”.

Crisis en salud: propuestas inmediatas y defensa del sistema actual

Valencia identificó la situación del sistema de salud como una de las urgencias más graves que enfrentan los colombianos.

Ella anunció dos medidas de choque para “resolver el problema de los colombianos”, en sus palabras: compra de medicamentos para abastecer los inventarios y entrega directa a los usuarios, y descongestión de todos los procedimientos y tratamientos represados.

La candidata denunció que “hoy están pasando cosas que en Colombia no pasaban”, y con la situación de enfermos de cáncer especialmente crítica: “Me ha dolido mucho lo de los pacientes con cáncer, que los he visto sufriendo a lo largo y ancho de este país... llevan tres, cuatro, cinco meses sin quimioterapia”, agregó.

Por todo lo anterior, Valencia responsabilizó al gobierno Petro por lo que describe como el envío de los pacientes graves “a la casa a morir enfermos”.

Paloma Valencia habló sobre la influencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la carrera presidencial junto a Juan Daniel Oviedo -crédito REUTERS/Sergio Acero

Fortalecimiento territorial, articulación con autoridades locales y el rol del expresidente Álvaro Uribe

En materia de gestión territorial, Valencia propuso la presencia activa del gobierno en todos los municipios, la supresión de intermediarios y la asignación transparente de recursos a las regiones.

La importancia de un sólido soporte técnico para las alcaldías, el acceso directo a financiamiento internacional y la promoción de proyectos transformadores en departamentos tradicionalmente marginados.

Respecto a la incidencia directa del expresidente Álvaro Uribe, Valencia se refirió a él como “el mismo que ha jugado siempre como jefe natural de mi partido, el Centro Democrático, como mi mentor y mi ejemplo. Yo soy uribista y yo me voy a morir uribista”.

Al mismo tiempo, ella defendió la posibilidad de tender puentes con otros sectores y advertir contra la fragmentación del voto opositor.