“No dejas de ser un gay bacán”: Claudia López lanzó nuevo sablazo a Juan Daniel Oviedo por aliarse con Paloma Valencia

El episodio entre López y Oviedo acelera el reclamo de un debate presidencial enfocado en propuestas más que en identidades diversas - crédito @ELTIEMPO/X

Las críticas y confrontaciones entre aspirantes a la Presidencia de la República se incrementaron después de que cada uno anunciara su fórmula vicepresidencial. Una de las que más ha dado de qué hablar es la de la senadora y candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, que eligió al exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo como su fórmula.

Oviedo, que se muestra como un político de centro, aseguró que su alianza con la congresista de derecha no significa que ahora hará parte de la colectividad que la avala. Explicó que su objetivo es contribuir a la construcción de país desde el consenso.

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“Yo no vengo a adherirme al Centro Democrático, sino que vengo a conciliar entre la derecha y el centro (…). Tenemos una oportunidad para juntarnos. Esto se trata de formar una coalición, no se trata de que yo llegue a mariquear el partido, como dicen algunos miembros”, explicó Oviedo a Blu Radio.

La candidata Claudia López señaló a Juan Daniel Oviedo de haber cambiado de bando al ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito Colprensa y Juan Daniel Oviedo/Facebook

Una de las personas que ha cuestionado esa alianza política es la exalcaldesa de Bogotá y aspirante presidencial Claudia López, que, al inscribir su candidatura, lanzó una pulla al respecto: “Nunca he usado mi orgullosa condición de mujer diversa para disfrazar ninguna vieja política”.

El exdirector del Dane, al igual que López, hace parte de la población con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (Osignh) y, según la exmandataria, el político estaría valiéndose de eso para obtener un beneficio en materia política.

El candidato a la Vicepresidencia respondió ante la prensa: “Periodicazo a Claudia López porque no puede ser posible que una persona miembro de la comunidad Lgbtiq+ descalifique la capacidad que tenemos otras personas para sumar”.

La respuesta de Claudia López

La candidata presidencial aseguró que el partido político de Valencia se opuso a varias iniciativas favorables para la población Lgbt+ - crédito @ClaudiaLopez/X

La candidata presidencial continuó la discusión publicando un video en sus redes sociales, en el que se refirió a lo que a su juicio implica que Oviedo se haya ubicado al lado de Paloma Valencia en las elecciones a la Presidencia. Según explicó, el respaldo que le está dando a la aspirante de la derecha no significa que pierda ciertas características que lo representan, pero sí quiere decir que tendría que ajustarse a la ideología y forma de gobernar del Centro Democrático.

“No, Juan Daniel, vos sos un gay bacán y por ser la fórmula vicepresidencial de Paloma y el Centro Democrático no dejas de ser un gay bacán. Pero, querido, ellos no van a cambiar su agenda”, advirtió la exmandataria de Bogotá.

Desde la perspectiva de López, la agenda de la colectividad y de la aspirante es antiderechos y discriminatoria. Para soportar sus declaraciones, puso algunos ejemplos que interesan a la población Lgbt+ en Colombia, como el matrimonio en igualdad de condiciones, la adopción por parte de parejas homosexuales y la prohibición de las mal llamadas terapias de conversación (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género-Ecosieg) a las que son sometidas las personas diversas.

Juan Daniel Oviedo aseguró que su alianza con Paloma Valencia se centra en buscar consensos entre el centro de la derecha - crédito Sergio Acero/Reuters

“Todavía este año estaba proponiendo que nos aplicaran terapias de reconversión como si fuéramos unos enfermos”, dijo.

En ese sentido, indicó que en las elecciones regionales de 2023, en las que Oviedo participó como aspirante a la Alcaldía de Bogotá, decidió apoyarlo debido a las iniciativas que planteó y a su pertenencia a la población Lgbt+. Sin embargo, ahora, considera que su propuesta política cambió debido a su alianza con Paloma Valencia.

“No, Juan Daniel, yo voté por ti a la alcaldía porque eres un gay bacán, porque proponías con toda por Bogotá. Ellos, el Centro Democrático y el uribismo, no van a cambiar de agenda. Pero vos cambiaste de bando”, señaló.