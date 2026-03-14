Colombia

Murió el influencer colombiano Alejo Little a los 33 años: estos fueron los quebrantos de salud que presentó en los últimos meses

El creador de contenido compartió experiencias sobre el acoso escolar y promovió la aceptación personal a través de sus redes sociales y charlas en instituciones educativas

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Muere Alejo Little, creador de
Muere Alejo Little, creador de contenido colombiano conocido por su activismo contra el bullying - crédito @alejolittle/ Instagram

La muerte de Alejo Little, uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia, generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron su tristeza en los comentarios de sus publicaciones.

Tras la confirmación de su fallecimiento el 13 de marzo, amigos, colegas y otros influenciadores también compartieron mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales.

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A lo largo de su carrera, Alejo Little —cuyo nombre real era David Alejandro Peláez Marín— se destacó por su presencia en plataformas como TikTok e Instagram, donde compartió videos de humor y reflexiones personales. Su contenido conectó con millones de personas y se caracterizó por transmitir mensajes de autoestima y superación, particularmente dirigidos a jóvenes que enfrentan acoso escolar y discriminación. Su frase “Bullying sin medida es amarse sin medida” se convirtió en un lema recurrente en sus charlas y publicaciones.

Nacido el 10 de febrero de 1993 en Medellín, el influencer vivió con displasia ósea, una condición genética que afectó el desarrollo de sus huesos y determinó que su estatura no superara los 90 centímetros.

Seguidores expresaron su tristeza por
Seguidores expresaron su tristeza por la muerte de Alejo Little en comentarios y redes sociales - crédito @alejolittle/ Instagram

Desde pequeño, los médicos pronosticaron para él una expectativa de vida muy corta, pero Peláez Marín desafió esos diagnósticos. A través de sus historias, relataba las dificultades que debió afrontar y cómo transformó esas experiencias en oportunidades para motivar a otros.

Su actividad no se limitó al ámbito digital. Ofrecía conferencias en colegios, universidades y empresas, donde abordaba temas como la prevención del acoso escolar y la importancia de la aceptación personal. Estas intervenciones lo llevaron a ser invitado a distintos espacios juveniles y educativos, ampliando su influencia más allá de las redes sociales.

Además de su faceta como conferencista, el joven también se desempeñó como diseñador gráfico y colaboró en la gestión de cuentas digitales para figuras del entretenimiento, entre ellas la cantante Karol G. En 2019, incursionó en la política local al postularse al Concejo de Medellín por el partido Alianza Social Independiente (ASI), con propuestas centradas en la inclusión social y el fomento del arte y la cultura, aunque no logró obtener una curul.

Tras la confirmación de su fallecimiento, colegas como King Jay compartieron mensajes de admiración. “Hoy se va alguien a quien siempre admiré profundamente. Fue una persona que desafió todos los prejuicios sobre el tamaño y convirtió lo que muchos ven como limitación en su mayor fortaleza”, publicó King Jay en su cuenta de Instagram.

El creador de contenido utilizó
El creador de contenido utilizó su experiencia personal para abordar el acoso escolar y la discriminación - crédito @alejolittle/ Instagram

Hasta el momento, la causa de la muerte de Alejo Little no ha sido divulgada oficialmente. El creador de contenido presentaba varias afecciones de salud que lo obligaron a usar una bala de oxígeno durante sus últimos días, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores.

El influencer Carlos Feria envió un sentido mensaje a su colega

Tras conocerse la noticia, uno de los primeros en aparecer en sus redes sociales fue el creador de contenido Carlo Feria, que con un conmovedor post lamentó la muerte de Alejo Little y aseguró que por la distancia no alcanzó a despedirse.

“Hoy me he despertado con una mala noticia, y es que no siempre fue mi amigo, ¿no? Al principio nos la llevábamos muy bien. Un día discutimos, nos dejamos de hablar por muchos años, nos ganó el rencor, el odio a cada uno. Hasta hace un mes que me apareció justamente un video para ti de su cumpleaños. Lo vi enfermo y una voz susurró a mi oído y dijo: ‘Pronto va a morir’“, reveló Feria.

En el mensaje, Carlos aseguró que tomó la decisión de escribirle a Alejo tras los quebrantos de salud que estaba presentando: “Tomé la valentía, dejé mi orgullo al lado y le escribí. Le dije: ‘Quisiera llevarte un obsequio a tu casa. Sé que no hemos sido buenos amigos, pero quisiera llevártelo a tu casa’. Él me respondió un texto largo”. añadió.

Carlos Feria lamentó no haber
Carlos Feria lamentó no haber podido despedirse de Alejo Little y reflexionó sobre el valor del perdón - crédito @alejolittle/ Instagram

“Me llené de frustración porque quería hablar, quería que me perdonara y simplemente no se dio. Fue porque yo no saqué el tiempo. Muchas veces nos sumergimos en nuestro día a día y dejamos pasar oportunidades valiosas. Como hoy me di cuenta de que he pasado una oportunidad valiosa de perdonar, de abrazar, de agradecer”, expresó el influencer.

La familia y el entorno cercano de Alejo Little han preferido mantener la privacidad sobre los detalles, mientras las redes sociales continúan recibiendo mensajes que recuerdan su legado y la huella que dejó en la lucha contra el bullying y la discriminación.

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