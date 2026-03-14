La plata no está llegando: inversión extranjera en Colombia cayó más del 21% al iniciar 2026

La inversión extranjera directa en Colombia cayó 21,2% durante los dos primeros meses de 2026 frente al mismo periodo de 2025, según cifras oficiales - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El flujo de capital extranjero hacia Colombia sigue sin recuperar el ritmo que tuvo en años recientes. Aunque febrero trajo un leve respiro, el balance de los dos primeros meses de 2026 mantiene la inversión extranjera directa (IED) en terreno negativo frente al mismo periodo del año anterior.

Las cifras del Banco de la República muestran que entre enero y febrero ingresaron al país cerca de USD1.300 millones en inversión extranjera, una reducción de 21,2% frente a los más de USD1.600 millones registrados en el mismo lapso de 2025. El dato confirmó que el inicio de año continúa marcado por una desaceleración en los flujos de capital provenientes del exterior.

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El flujo de capital extranjero en Colombia mantuvo su tendencia descendente, pese a una leve recuperación en febrero respecto a enero de 2026 - crédito Europa Press

El resultado es una mezcla de señales. Mientras febrero mostró una recuperación parcial en comparación con el fuerte retroceso observado en enero, el acumulado del año aún refleja la debilidad del indicador. En el primer mes de 2026 la inversión extranjera había caído cerca de 45%, al pasar de USD883 millones a USD482 millones en comparación con enero del año anterior.

La llegada de capitales durante febrero fue mayor. Ese mes ingresaron USD814 millones al país, una cifra que representa un incremento del 7% frente a los USD762 millones reportados en febrero de 2025. Aunque el dato ayuda a moderar la caída anual, no logra revertir la tendencia descendente que se ha venido consolidando en los últimos años.

El comportamiento del sector de petróleo y minería sigue siendo clave dentro de este panorama. Tradicionalmente, esta actividad concentró una parte importante de la inversión extranjera que llega al país. Sin embargo, los datos más recientes también reflejan un ajuste en este rubro.

Durante febrero, la inversión directa dirigida a petróleo y minería alcanzó los USD526 millones, lo que representa una caída cercana al 3% frente a los USD540 millones registrados en el mismo mes del año anterior. Al observar el acumulado de enero y febrero, la disminución es más evidente: pasó de USD1.256 millones a USD1.083 millones, equivalente a una variación negativa de 13,8%.

En enero de 2026, la inversión extranjera directa se redujo en cerca de un 45% frente al mismo mes del año anterior, según el Banco de la República - crédito @guiadelgas

Más allá del comportamiento puntual de los primeros meses del año, el indicador de inversión extranjera arrastra una tendencia descendente que comenzó después del repunte registrado tras la pandemia. En 2025, el flujo total de IED hacia Colombia cerró en USD9.173 millones, una contracción de 14,1% frente a 2024.

La distancia frente al pico reciente es aún más clara cuando se comparan las cifras con las de 2023. Ese año el país alcanzó un máximo histórico de USD13.221 millones en inversión extranjera directa. Desde entonces, los flujos se han reducido en USD4.048 millones, lo que representa una caída acumulada de 30,6% en apenas dos años. Mientras la inversión extranjera muestra señales de desaceleración, otro indicador de la balanza cambiaria revela movimientos interesantes, el comportamiento del capital colombiano que se invierte fuera del país.

En febrero de 2026 se registró un retorno de USD52 millones en este rubro, lo que significa que parte del capital que salió del país regresó al mercado local. Este resultado marca un cambio frente a la tendencia de los cinco meses anteriores, durante los cuales se habían registrado salidas de recursos hacia el exterior.

El contraste con el mismo mes del año pasado es notorio. En febrero de 2025 las empresas colombianas enviaron al exterior alrededor de USD40 millones, lo que implica que el movimiento registrado este año representa un incremento cercano al 910%. Además, el comportamiento de enero ya había llamado la atención de los analistas. Durante ese mes, la inversión colombiana en el exterior alcanzó USD623 millones, una cifra que no se observaba desde abril de 2024 y que reflejó un aumento significativo en las operaciones internacionales de las compañías nacionales.

El sector de petróleo y minería en Colombia recibió USD526 millones en febrero de 2026, marcando una caída de casi el 3% en inversión extranjera frente a 2025 - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Las transferencias netas que incluyen principalmente las remesas enviadas por colombianos en el exterior sumaron USD1.251 millones en febrero, lo que representa un crecimiento interanual del 12%. En el acumulado de los dos primeros meses de 2026 alcanzaron los USD2.393 millones, una cifra 7,9% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

En conjunto, los datos reflejan un panorama mixto para los flujos de capital del país: mientras la inversión extranjera directa continúa mostrando debilidad, las remesas mantienen una tendencia de crecimiento y siguen consolidándose como una fuente importante de divisas para la economía colombiana.