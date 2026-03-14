Colombia

Fotos de Nina Caicedo con Cuba Gooding Jr. revelaron cuáles son los otros actores colombianos en la película sobre el almirante Padilla

La actriz compartió imágenes donde se ve gran parte del reparto que tendrá la polémica producción, en donde incluso aparecerá el presidente Gustavo Petro

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El largometraje, dirigido por RTVC
El largometraje, dirigido por RTVC y el Ministerio TIC, reúne a actores como Nina Caicedo, Cuba Gooding Jr., Gustavo Angarita Jr. e Indhira Serrano - crédito @ninacaicedo/ Instagram

La actriz colombiana Nina Caicedo, reconocida por sus papeles en producciones como Azúcar, La esclava blanca y Enfermeras, confirmó su participación en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, uno de los proyectos cinematográficos más comentados del año en Colombia.

Caicedo compartió recientemente en sus redes sociales imágenes y videos leyendo el guion junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar, quien será el protagonista de la historia.

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El largometraje, liderado por el Sistema de Medios Públicos RTVC y el Ministerio TIC, busca recrear la vida de Padilla, considerado el principal líder naval de la independencia colombiana y figura clave en la batalla del Lago de Maracaibo. La producción cuenta con un presupuesto superior a los 15.000 millones de pesos y ha sido grabada en escenarios de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

La novedad en torno a la película es la confirmación de la actriz Nina Caicedo dentro de la producción, la cual llegó por medio de su cuenta de Instagram, en donde posó junto al reconocido ganador del Oscar Cuba Gooding Jr. en la lectura del guion con el mensaje: “¡Lectura de guion! 🙌🏾Durante mucho tiempo esta historia fue silenciada e invisibilizada. Orgullosa de ser parte de una película que rescata la memoria de un héroe afrocolombiano, ¡cuyo aporte a la construcción del país fue inmenso José Padilla“.

Nina Caicedo compartió imágenes junto
Nina Caicedo compartió imágenes junto a Cuba Gooding Jr. durante la lectura del guion de la película sobre el almirante Padilla - crédito @ninacaicedo/ Instagram

La controversia del filme se produjo al confirmarse la participación del presidente colombiano Gustavo Petro como actor en el filme, quien grabó una breve aparición interpretando a un general de la época. La intervención presidencial y el elevado costo de la producción han sido fuertemente debatidos en redes sociales, donde se ha comparado el gasto con otras prioridades nacionales.

El propio presidente Petro defendió la iniciativa afirmando: “Esperamos que sea una de las mejores producciones del cine colombiano y realizada además por un canal público”, y aclaró que la obra responde a una solicitud de la Armada para promover la historia del almirante Padilla.

Nina Caicedo, por su parte, ha compartido su entusiasmo por formar parte del proyecto y trabajar junto al elenco internacional, destacando la importancia de narrar la vida de un personaje fundamental para la historia de Colombia en una producción de gran formato.

La publicación de Nina reveló
La publicación de Nina reveló a algunos actores y personalidades que están involucrados con la producción y elenco del la película del almirante Padilla - crédito @ninacaicedo/ Instagram

En el carrusel de Instagram compartido por Caicedo se ven a otros actores y personalidades que hacen parte del proyecto, como: el investigador paranormal español Rafa Taibo; el actor Gustavo Angarita Jr; la actriz Indhira Serrano; el actor y ex MasterChef Celebrity Julian Zuluaga; el actor Felipe Calero; la actriz Maria Eugenia Arboleda, entre otros.

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