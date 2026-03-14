Explosión en La Calera tras el choque de un camión con pipetas de gas deja personas atrapadas en un hotel

Explosión de un camión con gas provoca columnas de humo frente al hotel en La Calera - crédito @kat_DDHH/X

Un camión con pipetas de gas protagonizó un accidente la mañana del miércoles en el kilómetro seis de la vía Bogotá–La Calera, a la altura del conjunto residencial Arboretto, provocando una explosión y un incendio de gran magnitud que mantiene en alerta a los equipos de emergencia.

Bomberos de Bogotá y Cundinamarca, junto a unidades de rescate, evacuaron de inmediato una vivienda de cuatro niveles y el hotel Sukha Resort, debido a la presencia de personas atrapadas y los daños generados por el fuego.

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El incendio se propagó hacia la zona boscosa cercana, lo que complicó las labores de control. Según reportes desde el lugar, el accidente se produjo a unos 150 metros de una casa campo en el kilómetro seis.

Los bomberos lograron controlar aproximadamente un 60% del fuego, aunque la situación sigue siendo delicada y la vía permanece cerrada en el sector afectado mientras se evalúa el acceso desde Bogotá. Hasta el momento, no se han reportado heridos.

Bomberos de Bogotá y Cundinamarca trabajan para controlar el incendio generado por el camión con pipetas de gas y supervisan la evacuación de la vivienda afectada - crédito Bomberos de Cundinamarca

Según información oficial de los Bomberos de Bogotá, el incendio del vehículo cisterna fue controlado parcialmente y obligó a la evacuación de la vivienda de cuatro niveles que resultó afectada. Las autoridades mantienen la vigilancia para garantizar la seguridad y prevenir nuevos incidentes.

La zona del accidente es conocida por sus curvas pronunciadas y estrechez, factores que podrían haber contribuido al siniestro.

La operación de evacuación y rescate continúa activa, mientras los equipos trabajan para controlar completamente el incendio.

Incidentes recientes en Bogotá: recordatorio de la importancia de la prevención

El accidente del camión con pipetas de gas en La Calera ocurre dentro de una serie de incendios estructurales recientes en Bogotá que han generado alarma en diferentes localidades. Solo en la primera quincena de marzo de 2026, la ciudad ha registrado varios siniestros que ponen en evidencia la necesidad de medidas de prevención y una respuesta rápida ante emergencias.

El 10 de marzo, un incendio en el barrio Ciudad Montes, localidad de Puente Aranda, dejó como consecuencia la muerte de una niña de seis años y provocó quemaduras graves a un joven de 18 años, quien permanece bajo observación en el Hospital Simón Bolívar.

Los vecinos intentaron controlar la situación en principio, pero al final el poder de las llamas se propagó a dos casas vecinas - crédito Bosa B7

El fuego se originó en el tercer piso de una vivienda, y la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá fue crucial para controlar la emergencia y evacuar a los residentes afectados. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

Otro caso se registró la noche del 11 de marzo en el barrio Alameda del Río, localidad de Bosa, donde un incendio destruyó completamente una vivienda de dos pisos y afectó a al menos dos casas vecinas.

La rápida actuación de más de diez bomberos y dos máquinas especializadas permitió sofocar las llamas y evacuar a las familias presentes, incluyendo menores de edad. Afortunadamente, en este caso no hubo víctimas fatales ni personas heridas. Las primeras investigaciones apuntan a un posible cortocircuito como origen del incendio.

Un incendio se desató durante la medianoche del 23 de febrero de 2026 en un local comercial de venta de motocicletas eléctricas en el barrio Polo, en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá - crédito captura de pantalla Citytv

Durante los últimos días de febrero, también se registraron incendios en distintos sectores de la ciudad, como Girardot (Santa Fe), Santa Ana (Usaquén) y cerca del Polo Club (Barrios Unidos), todos controlados sin víctimas.

En varios casos, la comunidad actuó inicialmente con extintores y apoyó las evacuaciones, demostrando que la colaboración vecinal es fundamental antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Los residentes relataron la intensidad de los incendios y el riesgo que implicaban, especialmente en viviendas adyacentes y zonas con vegetación cercana.

La recurrencia de estos incidentes subraya la importancia de reforzar protocolos de prevención, respuesta inmediata y educación comunitaria frente a emergencias. Autoridades de Bogotá han reiterado que es fundamental notificar cualquier situación de riesgo de forma oportuna, asegurar las rutas de evacuación y seguir las indicaciones del personal de bomberos y rescate para minimizar daños y proteger vidas.