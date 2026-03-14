Colombia

Estos son los 14 candidatos presidenciales que se inscribieron para las elecciones de mayo de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que entre el 16 y el 20 de marzo se permite la modificación de aspirantes inscritos

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El 25 de marzo se
El 25 de marzo se definirá la posición de los candidatos a la presidencia de la República en el tarjetón mediante sorteo - crédito Colprensa

Entre el 31 de enero y el 13 de marzo de 2026, todos aquellos interesados en participar en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo tuvieron la posibilidad de inscribir sus candidaturas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El periodo de inscripción ya cerró y, según un boletín de la autoridad electoral, un total de 14 aspirantes al cargo más importante del país se postularon, junto con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales:

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  1. Partido Esperanza Democrática
    1. Candidata presidencial: Clara Eugenia López Obregón
    2. Candidata vicepresidencial: María Consuelo del Río Mantilla
  2. Coalición F.A.M.I.L.I.A.
    1. Candidato presidencial: Óscar Mauricio Lizcano Arango
    2. Candidata vicepresidencial: Adriana María Ramírez Martínez
  3. Romper el sistema
    1. Candidato presidencial: Raúl Santiago Botero Jaramillo
    2. Candidato vicepresidencial: Carlos Fernando Cuevas Romero
  4. Partido Demócrata Colombiano
    1. Candidato presidencial: Miguel Uribe Londoño
    2. Candidata vicepresidencial: Luisa Fernanda Villegas Araque
  5. Sondra Macollins, la abogada de hierro
    1. Candidata presidencial: Sondra Macollins Garvin Pinto
    2. Candidato vicepresidencial: Leonardo Karam Helo
  6. Movimiento Político Pacto Histórico
    1. Candidato presidencial: Iván Cepeda Castro
    2. Candidata vicepresidencial: Aída Marina Quilcué Vivas
  7. Defensores de la patria
    1. Candidato presidencial: Abelardo Gabriel de la Espriella
    2. Candidato vicepresidencial: José Manuel Restrepo Abondano
  8. Con Claudia imparables
    1. Candidata presidencial: Claudia Nayibe López Hernández
    2. Candidato vicepresidencial: Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez
  9. Partido Centro Democrático
    1. Candidata presidencial: Paloma Susana Valencia Laserna
    2. Candidato vicepresidencial: Juan Daniel Oviedo Arango
  10. Partido político Dignidad & Compromiso
    1. Candidato presidencial: Sergio Fajardo Valderrama
    2. Candidata vicepresidencial: Edna Cristina del Socorro Bonilla
  11. Partido político La Fuerza
    1. Candidato presidencial: Roy Leonardo Barreras Montealegre
    2. Candidata vicepresidencial: Martha Lucía Zamora Ávila
  12. Partido Ecologista Colombiano
    1. Candidato presidencial: Gustavo Matamoros Camacho
    2. Candidato vicepresidencial: Robinson Alonso Giraldo Mira
  13. Luis Gilberto soy yo
    1. Candidato presidencial: Luis Gilberto Murillo Urrutia
    2. Candidata vicepresidencial: Luz María Zapata Zapata
  14. Caicedo
    1. Candidato presidencial: Carlos Eduardo Caicedo Omar
    2. Candidato vicepresidencial: Nelson Javier Alarcón Suárez
La Registraduría Nacional del Estado
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el periodo de inscripción de candidaturas había iniciado el 31 de enero y finalizó el 13 de marzo - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La autoridad electoral indicó que, de acuerdo con los plazos establecidos en el calendario electoral para las elecciones presidenciales (primera vuelta), se pueden hacer modificaciones en la lista de candidatos inscritos entre el 16 de marzo y el 20 de marzo.

Posteriormente, como se hizo para las consultas presidenciales del 8 de marzo, se realizará un sorteo para determinar la ubicación de los aspirantes en el tarjetón que recibirán los colombianos en las urnas.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que el sorteo mediante el cual se definirá la posición de los candidatos a la presidencia de la República en la tarjeta electoral se realizará el 25 de marzo en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá”, detalló.

Claudia López, Paloma Valencia y
Claudia López, Paloma Valencia y Roy Barreras fueron los ganadores de las consultas presidenciales. Ya inscribieron sus candidaturas de cara a la primera vuelta de las elecciones - crédito @Registraduria/X

Entre los aspirantes a la Presidencia de Colombia están los tres ganadores de las consultas interpartidistas de izquierda, centro y derecha que se adelantaron el 8 de marzo.

En la consulta de la izquierda (Frente por la Vida), el exembajador Roy Barreras se consolidó como el vencedor con más de 250.000 votos; en la de centro (Consulta de las Soluciones: Salud, Seguimiento y Educación), la exalcaldesa Claudia López ganó con más de 570.000 votos; y en la de la derecha (Gran Consulta por Colombia), la senadora Paloma Valencia venció a ocho contendientes con más de tres millones de votos.

Participación de los colombianos en las elecciones del 8 de marzo

La participación de los colombianos
La participación de los colombianos en las elecciones del 8 de marzo aumentó a más del 50% - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con los datos expuestos por la Registraduría, en la jornada electoral en la que los colombianos votaron por el Congreso, aumentó la participación ciudadana, superando el 50%. En las elecciones de 2022, la cifra se ubicó en un 47%.

“En estas elecciones de Congreso, la participación aumentó más de tres puntos frente a las elecciones de hace cuatro años; esa es una cifra muy alta. Hacía muchos años no superábamos la media del 50% en la participación de Congreso. Esos tres puntos son un logro muy importante de todo el Estado colombiano al hacer que la ciudadanía se haya animado a participar”, indicó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, citado en un comunicado.

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