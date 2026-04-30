Colombia

Lotería de Manizales resultados 29 de abril: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería de Manizales

Guardar
Para participar en la Lotería de Manizales se necesitan al menos 2 mil pesos (Infobae)
Para participar en la Lotería de Manizales se necesitan al menos 2 mil pesos (Infobae)

La Lotería de Manizales publicó los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este miércoles 29 de abril de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo: miércoles 29 de abril de 2026.

Premio mayor: 4911.

PUBLICIDAD

Serie: 327.

A qué hora se juega la Lotería de Manizales

Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería solo realiza un sorteo semanal, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantengalo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, sin embargo, si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

¿Cómo ganar la Lotería de Manizales?

Para poder ganar a la Lotería de Manizalesnecesita al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería de Manizales miércoles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería del Valle resultados miércoles 29 de abril: números ganadores del último sorteo

Esta lotería tiene más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos

Lotería del Valle resultados miércoles 29 de abril: números ganadores del último sorteo

Resultados Lotería de Manizales miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores del último sorteo

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Manizales miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores del último sorteo

Lotería de Meta resultados 29 de abril: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Lotería de Meta resultados 29 de abril: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Resultado Baloto y Revancha hoy 29 de abril

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultado Baloto y Revancha hoy 29 de abril

Lotería de Meta resultados miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Lotería de Meta resultados miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores del premio mayor y los 40 secos millonarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

“Amigas del corazón”: Laura Esquivel y Brenda Asnicar traen a Bogotá el regreso de Patito Feo

“Amigas del corazón”: Laura Esquivel y Brenda Asnicar traen a Bogotá el regreso de Patito Feo

Maluma es portada de la revista Vogue México y relató cómo rinde tributo a sus raíces en “Loco x Volver”

Sara Corrales anunció con ilusión la compra de su nuevo hogar en México antes de la llegada de su hija

Jhorman Toloza le respondió a Roberto Velásquez por sus señalamientos: “Jack Sparrow de Temu”

Conciertos en Colombia para mayo: los artistas que marcan tendencia antes de terminar abril

Deportes

Rodallega reacciona con molestia tras su cambio en la derrota de Santa Fe ante Platense en Libertadores

Rodallega reacciona con molestia tras su cambio en la derrota de Santa Fe ante Platense en Libertadores

Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia, sería comprado por un equipo argentino

Cristian ‘Chicho’ Arango sería baja de Atlético Nacional en la última fecha del fútbol colombiano: esta es la razón

Jorge Carrascal volvería al fútbol europeo: sonó de nuevo para un club histórico de Francia

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA