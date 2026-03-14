Este es el día más peligroso para viajar en Transmilenio: ocurre un robo cada 26 minutos

El viernes se reporta el mayor número de robos en TransMilenio, con un promedio de 42 hurtos diarios en 2025 - crédito Transmilenio

La concejala Diana Diago denunció que el viernes es el día con mayor incidencia de robos en Transimilenio, el sistema de transporte público de Bogotá.

Según datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá cotejados a 31 de diciembre de 2025, durante esa jornada se producen en promedio 42 hurtos diarios, lo que implica que ocurre un robo cada 26 minutos en buses y estaciones.

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Esta situación encendió las alarmas entre usuarios y autoridades, al exponer el incremento en la vulnerabilidad de quienes dependen del sistema.

La cabildante advirtió que, sólo en los viernes de 2025, se registraron 2.195 robos, aunque la cifra total de hurtos en todo el año asciende a 12.223 casos en el conjunto del sistema, según cifras oficiales reveladas por Diago.

Cada 26 minutos ocurre un robo en buses y estaciones de Transmilenio durante los viernes, según datos oficiales - crédito Diana Diago

“El alcalde Galán y la gerente de Transmilenio no pueden seguir ignorando las realidades del sistema, los bogotanos, merecen respeto. Cada día el sistema se vuelve más inseguro, más incómodo, más sucio”, dijo la cabildante.

El dato de robos del viernes posiciona a este día muy por delante de los miércoles y martes, cuando la frecuencia promedio fue de 39 y 38 casos diarios, respectivamente. Esta disparidad convierte al viernes en la jornada más peligrosa para los usuarios.

La denuncia de Diago se sustenta también en la evolución del despliegue policial en Transmilenio. Según datos obtenidos por la concejala mediante derecho de petición ante la Policía Nacional, el pie de fuerza dedicado al sistema disminuyó de 882 uniformados en enero de 2025 a 283 en diciembre del mismo año, es decir, una reducción del 67,9%. Este retroceso en la presencia policial ocurre mientras los hurtos marcan su mayor nivel en años recientes.

La reducción drástica del personal policial ha generado malestar entre los usuarios y ha incrementado los reclamos ciudadanos en Bogotá - crédito Diana Diago

La reducción del número de policías coincide con la percepción de un deterioro en la seguridad y el aumento de la criminalidad en TransMilenio. Diana Diago, concejala del Centro Democrático, responsabilizó al alcalde Carlos Fernando Galán y a la gerente del sistema y exigió la implementación de un plan integral de seguridad.

Diago recordó que Galán prometió durante la campaña electoral que en tres meses recuperaría la tranquilidad en TransMilenio, promesa que a juicio de la cabildante “no se ha cumplido en más de dos años”. La concejala sostuvo: “Han pasado dos años y la delincuencia sigue desbordada, es hora de que el alcalde tome cartas en el asunto, que no le siga mintiendo a los bogotanos que creyeron en él”.

La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de quienes a diario utilizan Transmilenio. La percepción de vulnerabilidad es reforzada por datos oficiales, que demuestran que el sistema es escenario reiterado de hurtos en sus diferentes puntos: buses, estaciones y portales.

Las cifras suministradas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá indican que la frecuencia y gravedad de los casos de robo han puesto bajo presión a las autoridades y gestores del sistema.

En respuesta a la escalada de hurtos, Diago solicitó el aumento de controles y presencia policial en buses y estaciones, la ampliación del sistema de cámaras con reconocimiento facial y monitoreo en tiempo real, así como el refuerzo de la vigilancia para identificar a las bandas dedicadas al hurto y atender los reclamos ciudadanos.

La concejala Diana Diago denunció que la inseguridad en TransMilenio aumentó mientras disminuyó el pie de fuerza policial - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

La cabildante también reiteró el pedido de remoción de la secretaria de Movilidad y de la gerente de Transmilenio, argumentando que sus resultados en materia de gestión han sido insuficientes.

La evidencia recopilada por la concejala Diago refleja un fenómeno de creciente inseguridad y una situación crítica en la gestión de la seguridad de Transmilenio. Los llamados de atención dirigidos al alcalde Carlos Fernando Galán para corregir el rumbo y reforzar la vigilancia en el sistema se fundamentan en la gravedad de los datos y en el creciente malestar de los usuarios ante la persistencia de los delitos.

“La cabildante insistió en la necesidad de replantear el rumbo del gobierno distrital, señalando que el creciente malestar ciudadano y los recientes resultados electorales evidencian el descontento de muchos bogotanos con la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán”, concluye el comunicado de Diana Diago.