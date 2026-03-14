Colombia

Cancillería se pronunció sobre el futuro del nuevo modelo de pasaportes en medio de demandas y procesos judiciales en curso: “No tiene ilegalidad”

La entidad explicó que las acciones judiciales se encuentran en etapas iniciales y que no existe ninguna decisión de fondo que afecte la implementación del esquema

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El Fondo Rotatorio del Ministerio
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores enfrenta dos procesos judiciales en curso - crédito Presidencia de la República de Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la implementación del nuevo modelo de pasaportes continúa desarrollándose con normalidad, pese a la existencia de dos procesos judiciales en los que el Fondo Rotatorio de la Cancillería figura como demandado.

De acuerdo con la entidad, ambas acciones se encuentran en etapas preliminares y actualmente se discute únicamente la admisión de las demandas, sin que exista decisión judicial definitiva.

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A través de un comunicado, la Cancillería señaló que en los últimos días han circulado reportes de prensa sobre estos procesos y consideró necesario aclarar su estado actual. “Estos dos procesos están en su fase inicial, es decir en la discusión sobre su auto admisorio y en ningún momento constituyen sentencia desfavorable alguna en contra del Fondo Rotatorio y las entidades vinculadas para la producción de los pasaportes”, indicó la entidad.

La institución también afirmó que la opinión pública ha recibido información que equipara el inicio de estos procesos con decisiones judiciales en contra del convenio. “Por lo tanto, se ha querido desinformar la opinión pública equiparando procesos que apenas se inician, con fallos en contra de estas entidades”, añadió.

Proceso impulsado por la Procuraduría

El proceso impulsado por la
El proceso impulsado por la Procuraduría se tramita en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - crédito Procuraduría General de la Nación

Uno de los procesos judiciales mencionados corresponde a una acción promovida por la Procuraduría General de la Nación, que actualmente se tramita en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En este caso, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores interpuso a comienzos de año un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda.

Según la Cancillería, la entidad consideró que las controversias derivadas del convenio deben ser analizadas por un tribunal de arbitramento internacional, en razón de la cláusula compromisoria incluida en el contrato suscrito para la implementación del nuevo modelo de pasaportes.

Asimismo, el Fondo Rotatorio planteó que el proceso debía cumplir previamente con un trámite de conciliación prejudicial. De acuerdo con el comunicado, esta solicitud se fundamentó en la reforma introducida por la Ley 2220 de 2022, que estableció la conciliación previa obligatoria para controversias entre entidades públicas.

La Cancillería afirmó que no
La Cancillería afirmó que no existe ninguna sentencia en contra del convenio para la producción de los pasaportes - crédito Colprensa

El despacho del magistrado José Élver Muñoz Barrera resolvió el recurso el 9 de marzo. En su decisión, señaló que no era necesaria la conciliación prejudicial en este caso y precisó que la existencia de una cláusula compromisoria será un asunto que deberá evaluarse en etapas posteriores del proceso.

Frente a este escenario, la Cancillería indicó que el Fondo Rotatorio continuará participando en el proceso judicial y presentará el escrito de contestación de la demanda en las próximas semanas.

La entidad agregó que durante el trámite judicial se entregarán los argumentos correspondientes para sustentar la legalidad del convenio. “(...) dará al honorable tribunal todas las explicaciones que le permitirán concluir que el convenio tripartito no se encuentra afectado por ninguna causal de nulidad”, señala el comunicado.

Además, la Cancillería indicó que el nuevo modelo de pasaportes constituye una iniciativa de modernización institucional que, “si bien es novedosa, no tiene ninguna ilegalidad y representa un gran avance para el Estado colombiano”, agregó la entidad.

Acción popular presentada por un ciudadano

La acción popular presentada por
La acción popular presentada por Nicolás Dupont fue admitida en enero por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - crédito Corte Suprema de Justicia

El segundo proceso judicial mencionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores corresponde a una acción popular presentada por el ciudadano Nicolás Dupont. Este caso se tramita en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De acuerdo con el comunicado, el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón admitió la demanda en enero de 2026. Sin embargo, el Fondo Rotatorio manifestó su oposición a la tramitación del proceso, al considerar que la acción popular no cumplía con los requisitos legales establecidos.

La Cancillería explicó que la entidad intentó interponer recursos ante el Tribunal Administrativo con el objetivo de cuestionar la admisión de la demanda. Tras agotar estas vías, el Fondo Rotatorio presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el propósito de esta tutela es solicitar la protección del derecho fundamental al debido proceso. En el comunicado se indica que este derecho puede verse afectado cuando una demanda es admitida sin cumplir las exigencias previstas en la normativa vigente.

Implementación del modelo continúa

El Gobierno aseguró que el
El Gobierno aseguró que el nuevo esquema busca fortalecer la soberanía de datos y los estándares del sistema de pasaportes - crédito VisualesIA

En su pronunciamiento, la Cancillería reiteró que el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes continúa en marcha sin interrupciones.

Como se ha informado en las últimas semanas, la implementación del nuevo modelo de pasaportes transcurre con absoluta normalidad”, señaló la entidad.

El ministerio también insistió en que los autos admisorios dentro de los procesos judiciales no representan decisiones de fondo sobre la legalidad del convenio suscrito para la producción de los documentos. “Se reitera que se está enviando un mensaje equivocado a la opinión pública al tratar de equiparar un auto admisorio con una sentencia definitiva lo cual constituye intenciones de generar pánico ante la opinión pública para tratar de entorpecer un proceso transparente y que se desarrolla sin inconvenientes”, indicó el comunicado.

Finalmente, la Cancillería afirmó que el Gobierno nacional garantiza el suministro del nuevo modelo de pasaportes para los ciudadanos colombianos y que el proyecto busca fortalecer la gestión de la información y los estándares del sistema.

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