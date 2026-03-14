Colombia

Abelardo de la Espriella bailó en medio de una entrevista y sacudió las redes sociales: “Si van a gobernar como bailan estamos jodidos”

El video que muestra la participación de los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia en una emisora de Bogotá fue ampliamente difundido, desatando comentarios y comparaciones con destacadas figuras políticas del país

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Las imágenes de los postulantes fueron interpretadas por la audiencia como una alegoría de su desempeño público, lo que impulsó una ola de opiniones irónicas y referencias a otros mandatarios colombianos - crédito @vanenarvaez26/TikTok

La aparición de Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en una emisora de Bogotá generó reacciones inmediatas en redes sociales.

Ambos aspirantes, que figuran entre los candidatos más visibles para las elecciones presidenciales en Colombia, participaron en una entrevista en la emisora Tropicana el viernes 13 de marzo, en la que aceptaron la invitación de dos periodistas para bailar durante la transmisión.

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El momento, que buscaba mostrar un perfil cercano y descomplicado, consiguió el efecto opuesto al viralizarse en plataformas digitales: los usuarios criticaron la coordinación de los pasos y establecieron comparaciones con la gestión política colombiana.

La actividad de campaña de De la Espriella y Restrepo en medios de comunicación coincidió con la fecha en la que la Registraduría Nacional del Estado Civil recibió oficialmente a los candidatos presidenciales junto con sus fórmulas vicepresidenciales.

Usuarios relacionan la coordinación de
Usuarios relacionan la coordinación de los candidatos en el baile con la gestión política en Colombia, generando comparaciones con Iván Duque - crédito Abelardo de la Espriella

En el caso de la dupla mencionada, el paso por la emisora se tornó tendencia después de que los internautas observaron el video de ambos bailando con las periodistas.

La falta de coordinación, que para algunos resultó anecdótica, generó una oleada de comentarios irónicos y referencias a episodios similares protagonizados por políticos en el pasado reciente.

En las publicaciones compartidas, un usuario escribió: “Tiene más ritmo un infarto”, mientras que otro afirmó: “Le ganaron a Duque”, en alusión al expresidente Iván Duque, que también fue tema de memes por sus habilidades en la pista de baile durante su mandato.

Otras reacciones sumaron frases como “Ya no vuelvo a escuchar esa emisora”, “Si van a gobernar como bailan estamos jodidos” y “Así será el circo”. Diversos comentarios también apuntaron a la gestión económica, señalando: “Si así baila el vice no me imagino cómo manejará la economía”.

La presentación de Espriella y
La presentación de Espriella y Restrepo en vivo coincidió con la recepción oficial de candidaturas por parte de la Registraduría Nacional - crédito @vanenarvaez26/X

La reacción digital se extendió con otras frases como “Media Colombia baila como el vice”, “¿Todo por la plata?” y “Tiene más sabor un trapo de cocina”.

El episodio fue utilizado por algunos usuarios para cuestionar la capacidad de liderazgo de los candidatos, mientras otros lo calificaron como parte del folclore electoral.

La popularidad del video en redes sociales muestra el alcance de las campañas políticas más allá de los espacios institucionales y cómo las interacciones informales pueden marcar la conversación pública.

La agenda de los candidatos presidenciales colombianos se encuentra en plena actividad, con recorridos por medios de comunicación y eventos públicos que buscan captar la atención del electorado.

La visita de De la Espriella y Restrepo a la emisora Tropicana se suma a la lista de episodios virales de la contienda, en una jornada en la que la presentación de las fórmulas ante la Registraduría marcó un nuevo hito en el calendario electoral.

Abelardo de la Espriella inscribió su candidatura presidencial en Cali

Abelardo de la Espriella inscribió
Abelardo de la Espriella inscribió su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional en Cali para las próximas elecciones - Fernando Vergara/AP

Abelardo de la Espriella formalizó el jueves 12 de marzo en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Cali su candidatura a la Presidencia de la República, con José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial.

El acto de inscripción, realizado en el sector de Los Cámbulos, marcó el inicio oficial de su campaña de cara a las próximas elecciones.

La ratificación de Restrepo como compañero de fórmula fue el centro del evento político celebrado horas más tarde en la Arena Cañaveralejo, al sur de Cali, donde seguidores de varias regiones respaldaron la iniciativa.

En ese escenario, De la Espriella recalcó que la decisión de comenzar su campaña en el suroccidente tiene una dimensión simbólica, al buscar la unidad nacional y el impulso de una agenda centrada en la seguridad, crecimiento económico y combate al crimen organizado.

Durante la jornada, el aspirante sostuvo que su proyecto apunta a construir una “patria milagro”, basada en el potencial económico y humano del país. “Qué mejor que hacerlo en Cali, en donde nos dividieron, aquí queremos con Restrepo empezar a construir la patria milagro, porque Colombia tiene todo para ser una nación milagro: llena de esperanza; tenemos todos los accidentes geográficos, tres cordilleras, fuentes hídricas inagotables, la gente más trabajadora. Hay un 5% que se dedica al crimen y quiere destruir al país y tiene arrinconado a un 95%”, afirmó el candidato.

El anuncio de la dupla presidencial fue acompañado por la presencia de la esposa de De la Espriella y un grupo nutrido de seguidores, quienes respaldaron el lanzamiento de esta propuesta política orientada a lo que el propio aspirante calificó como un momento “histórico” para su movimiento.

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