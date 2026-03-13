Colombia

Rubigol lanzó fuerte reflexión sobre los “amigos porristas”: “Lo último que usted necesita en su hp vida son amigos así”

El creador de contenido colombiano desató conversación tras criticar a quienes buscan solo aplausos en su círculo social, defendiendo la importancia de rodearse de amistades honestas que digan la verdad, aunque duela

Rubigol lanza la polémica: "Los
Rubigol lanza la polémica: "Los amigos porristas no sirven para nada" y enciende debates en redes

El creador de contenido colombiano, Nicolás Rubiano, más conocido como Rubigol en las redes sociales, volvió a generar conversación luego de publicar un video en el que lanzó una fuerte reflexión sobre la importancia de tener amistades sinceras y no rodearse de personas que simplemente aplauden todo sin cuestionar.

En el clip, que rápidamente empezó a circular entre sus seguidores, el influencer habló de lo que él denomina los “amigos porristas”, aquellas personas que siempre celebran cualquier decisión o acción sin ofrecer una opinión honesta.

Según explicó, rodearse de este tipo de personas puede ser perjudicial, especialmente cuando alguien necesita una crítica real que le permita mejorar o tomar decisiones más acertadas.

Lo último que usted necesita en su hijueputa vida son amigos porristas. Si usted va a andar con cinco hijueputas que le van a aplaudir todo lo que usted hace, pa’ eso ande solo, malparido, porque no va pa’ ni mierda. Porque el día que esa mierda se ponga difícil o en verdad necesita una opinión acertada, ese grupo lo va a mandar pa’ la puta mierda, pa’ abajo”, expresó en el video.

Rubigol cuestiona los "likes" de
Rubigol cuestiona los "likes" de amistad y pide rodearse de personas sinceras, no de fans automáticos

Durante su reflexión, Rubigol también cuestionó a quienes se quejan de que sus amigos no los apoyan en redes sociales o no reaccionan positivamente a sus publicaciones, recordando que cada persona tiene derecho a expresar su opinión.

“‘Es que ay, es que yo quiero ser influencer, es que no me dan like’. ‘Mis amigos no me apoyan’. ‘Ay, es que me dicen que no les gusta’. ¿No será que ellos tienen derecho a una puta opinión? ¿No será que de pronto lo que tú estás haciendo es una puta mierda? Puede que sí, puede que no, es una posibilidad y usted nunca lo va a saber”, dijo el creador de contenido.

El creador de contenido aseguró que el verdadero valor de una amistad no está en los “likes” ni en la aprobación constante en las redes sociales, sino en la capacidad de decir la verdad incluso cuando no es lo que el otro quiere escuchar.

“La obligación del amigo es el like, y esa mierda es lo de menos. Lo que más puede valorar tu amigo obviamente es que esté pendiente, que te apoye, que te dé ánimo, pero que te diga la puta verdad”, afirmó Rubigol.

El contundente mensaje de Rubigol sobre amistades falsas: "Prefiero la verdad aunque moleste"

En su mensaje, Rubigol también habló sobre la necesidad de aceptar que las personas pueden pensar distinto y que no todas las opiniones serán favorables.

“Somos seres humanos, tenemos opiniones, posturas, todo diferente. Si te va a arder el culo porque tiene una opinión honesta o de pronto te contradijeron con algo, eres un idiota”, comentó.

Además, hizo una comparación con la tecnología actual para explicar que siempre será fácil encontrar aprobación automática, pero eso no significa que sea útil para crecer.

“Con tanta inteligencia artificial que hoy en día te puedo programar cinco malparidos que te digan que sí a todo, que te digan que eres la verga. ¿Y pa’ qué vas, para la puta mierda?”, agregó Rubigol.

Para cerrar su mensaje, el creador de contenido propuso un curioso experimento que, según él, puede ayudar a identificar a quienes solo buscan quedar bien.

El mensaje de Rubigol sobre
El mensaje de Rubigol sobre amigos que solo aplauden

“Entonces, si quieren ser alguien en la vida, no tengo ni puta idea, yo no sabría decirle. Pero no tengan amigos porristas, marica. Hagan, hagan el test, hagan algo que es una mierda. Ráparse. Quítense una ceja. Y se los juro que hijueputas, que por interesados, por lambones, por chupón, les van a decir: ‘La rompiste, es más, yo me iba a rapar estos días’. Así son estos hijueputas”, concluyó.

El video rápidamente generó reacciones entre los usuarios, quienes debatieron sobre el valor de las amistades sinceras y la diferencia entre el apoyo real y la simple aprobación constante en redes sociales.

