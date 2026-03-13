Colombia

Luis Carlos Reyes, ‘Mr. Taxes’, será el vicepresidente de Mauricio Lizcano: el exministro confirmó la fórmula para las elecciones de mayo

La dupla se anunció antes del cierre del plazo para registrar binomios presidenciales, sumando a la campaña del exministro a un economista que ganó visibilidad nacional durante su gestión en la Dian

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Mauricio Lizcano y Luis Carlos
Mauricio Lizcano y Luis Carlos Reyes oficializaron su fórmula presidencial para las elecciones de 2026 tras anunciar la candidatura a la Vicepresidencia del exdirector de la Dian - crédito @luchovoltios/X

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes fue anunciado este viernes 13 de marzo como fórmula vicepresidencial del exministro Mauricio Lizcano en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026.

La inscripción del binomio ante la Registraduría Nacional del Estado Civil coincidió con el cierre del plazo legal para registrar las fórmulas presidenciales, lo que marcó el final de la primera etapa de definiciones en el tablero electoral colombiano.

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La dupla Lizcano-Reyes se suma así a la lista de candidaturas que competirán en la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

Ambos dirigentes compartieron gabinete en el gobierno del presidente Gustavo Petro, aunque posteriormente tomaron distancia política del Ejecutivo y emprendieron caminos independientes dentro del panorama electoral.

Mauricio Lizcano también confirmó acuerdos políticos con miembros de la Alianza Social Independiente (ASI), en el tramo final para la inscripción presidencial ante la Registraduría Nacional, cuyo plazo vence este 15 de marzo.

Duante encuentros con la prensa, Lizcano ha detallado que algunos de los ejes centrales de su campaña son la solicitud de un estado de emergencia en salud en Colombia, la promoción de un referendo para reducir el Congreso en 30% y la decisión de no respaldar una asamblea constituyente.

Mauricio Lizcano busca llegar a
Mauricio Lizcano busca llegar a la Casa de Nariño con una fórmula que combina trayectoria política y perfil técnico - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Las denuncias de Reyes en la Dian

Reyes durante su gestión al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) denunció presuntas presiones políticas para influir en la asignación de cargos dentro de la entidad encargada de la recaudación tributaria del país.

En ese momento, el economista señaló públicamente que varios dirigentes habrían solicitado puestos dentro de la Dian. Entre los nombres mencionados figuraron el entonces embajador Roy Barreras, el exsenador Armando Benedetti y Juan Fernando Petro.

Las denuncias dieron origen a una investigación preliminar abierta en 2025 por la Corte Suprema de Justicia contra 26 congresistas por presunto tráfico de influencias. El proceso avanzó durante más de un año y, en febrero de 2026, la Corte archivó la investigación para la mayoría de los implicados. Sin embargo, el expediente continúa abierto para Barreras y los senadores Gloria Flórez y Jairo Castellanos

La trayectoria académica y técnica de Reyes

Luis Carlos Reyes cuenta con una trayectoria marcada por su formación académica y su trabajo en instituciones públicas y académicas. Es economista e historiador graduado con honores magna cum laude en 2005 de la Florida International University y obtuvo un doctorado en economía en la Michigan State University.

Antes de integrarse al gobierno colombiano, trabajó como economista en la Federal Communications Commission y se desempeñó como profesor en la Grand Valley State University.

Luis Carlos Reyes lideró la
Luis Carlos Reyes lideró la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Su perfil técnico lo llevó posteriormente a asumir la dirección de la Dian, donde impulsó medidas enfocadas en la lucha contra la evasión fiscal y la modernización de la administración tributaria.

Por su parte, Mauricio Lizcano posee una trayectoria política más extensa dentro del Estado colombiano.

Es abogado de la Universidad del Rosario y realizó estudios en política pública en Harvard University, además de cursar un máster en administración de empresas en el Massachusetts Institute of Technology.

Durante su carrera ha sido representante a la Cámara, senador de la República y director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

En la administración de Petro también ocupó el cargo de ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hasta su salida del gabinete en 2024, en medio de una reestructuración ministerial.

Las otras fórmulas para las elecciones

El cierre del periodo de inscripciones también dejó definidas varias fórmulas presidenciales de cara a las elecciones de 2026.

Paloma Valencia y Juan Daniel
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo formalizaron su fórmula presidencial el 12 de marzo de 2026, luego de obtener el primero y segundo lugar respectivamente en la Gran Consulta por Colombia- crédito @PalomaValenciaL/X

Entre ellas figuran el senador Iván Cepeda, quien compite con la líder indígena Aída Quilcué como candidata vicepresidencial; el abogado Abelardo de la Espriella con el exministro José Manuel Restrepo; la senadora Paloma Valencia con el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo; y el exgobernador Sergio Fajardo junto a la exsecretaria de Educación Edna Bonilla.

También aparecen el exministro Juan Fernando Cristo con la analista de conflicto Norma Vera; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López con Leonardo Huerta; el exembajador Roy Barreras con la exfiscal Martha Lucía Zamora; y el excanciller Luis Gilberto Murillo con la exdirectora de Asocapitales Luz María Zapata.

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