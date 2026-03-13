María Fernanda Cabal se refirió a la “quemada” de Polo Polo en las elecciones: “Se dejó embelesar”

Polo Polo apoyó públicamente a Abelardo de la Espriella por encima de María Fernanda Cabal - crédito X

En los comicios del 8 de marzo, en los que los colombianos escogieron a quienes integrarán el Congreso de la República durante los próximos cuatro años, uno de los perdedores de la jornada fue Miguel Polo Polo, que perdió la posibilidad de seguir en la Cámara de Representantes.

El candidato por la curul afro no alcanzó el número de votos que esperaba y desde entonces no ha vuelto a aparecer públicamente.

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Algunos analistas han indicado que el factor que marcó la derrota de Polo Polo fue alejarse de María Fernanda Cabal, que fue su “madrina” dentro del mundo político.

En redes sociales el nombre del representante ha sido tendencia desde que se llevaron a cabo las elecciones, por lo que su derrota ha sido uno de los temas más mencionados en el país.

Cabal y Polo Polo se han alejado en los últimos meses - crédito Colprensa

En diálogo con Semana, María Fernanda Cabal decidió hablar sobre su relación con el aún representante a la Cámara.

“Creo que de alguna manera ese nuevo mundo que encontró él, en el que encontró mucho cariño, terminó desviándolo de un camino responsable. Si había sido elegido por comunidades negras, pelee por los negros, que tienen mucho por pelear”, fue la opinión inicial de Cabal sobre la derrota del cartagenero.

La senadora indicó que le da pereza hablar sobre problemas con otros políticos, por lo que afirmó que, en su concepto, Miguel Polo Polo se dejó “embelesar del poder”.

“Siento que se confundió, opinó que se dejó embelesar por mieles de poder, pero si, confieso lo que sentí. Me da pereza, el mal genio pasó, pero me dio mucha rabia que salió en un montón de pódcast diciendo que había sido Paloma Valencia la que le había mandado los abogados y los recursos, eso no es cierto. La que le puso todos los abogados y tengo testigos, fui yo”.

Cabal cuestionó las declaraciones que ha hecho Miguel Polo Polo en su contra - crédito @PalomaValencia

La congresista recordó cómo ayudó a Miguel Polo Polo en los comicios legislativos de 2022 y lo acusó de mentir publicamente sobre el apoyo que recibió por parte de ella.

“Acá se le ayudó... Si yo no tomo la decisión de asumir la campaña de Polo, de asumir la defensa de los votos, si hoy, sentada como cuando él me llamó, si ese día digo no y me da pereza, no salgo a que mi gente caminó en las registradurías, si no tomo la decisión él no tiene curul, punto”.

Además, también recordó las declaraciones que ha hecho el representante tras el triunfo de Paloma Valencia en la consulta con la que el Centro Democrático eligió a su candidata presidencial.

“Salir a decir eso y después decir que yo no era Dios, pero por favor, si algo he entendido en este mundo es que uno no puede estar por encima de nadie. Usted es rico y mañana se empobrece; la humildad es la virtud más importante en un ser humano”.

Cabal afirmó que no celebró que Polo Polo se quemara en las elecciones legislativas - crédito @MiguelPoloP/X

Por último, la senadora indicó que había optado por no hablar sobre el tema porque consideraba que algunas personas podrían afirmar que estaba reclamando por algo que hizo sin la intención de recibir algo a cambio.

“Me dolió de él que dijera que no era Dios y por eso había ganado Paloma. Esas palabras no me las merecía yo, porque mi misión ha sido ayudar”, puntualizó la senadora.

En la conversación, María Fernanda Cabal también habló sobre las dudas que tiene de cara a las elecciones presidenciales, ya que reconoció que en varias ocasiones se ha sentido utilizada por el Centro Democrático.