La presentadora Sara Uribe recibió distinción en el Congreso de la República: “Hoy hablo por todas las mujeres”

Congreso de la República reconoce a Sara Uribe por su aporte social y profesional - crédito @sara_uribe/ Instagram

La presentadora y modelo Sara Uribe recibió un reconocimiento especial en el Congreso de la República de Colombia, un hecho que marcó un nuevo capítulo en su carrera profesional.

Este homenaje fue otorgado por el impacto positivo que ha generado en la sociedad a través de su trabajo en el mundo digital y en los medios de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Conocida por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe compartió este logro a través de sus redes sociales, donde agradeció la distinción y expresó su alegría. El galardón reconoce su esfuerzo y dedicación como influencer y modelo, dos campos en los que ha buscado proyectar valores como la pasión, disciplina y respeto.

Sara Uribe, en el Congreso de la República, tras recibir un homenaje por su trayectoria en medios y redes sociales - crédito @sara_uribe/ Instagram

Durante el evento, Uribe estuvo acompañada por su hermano Thomas, quien ha sido un pilar fundamental en su vida y en el desarrollo de sus proyectos. “Yo nunca pensé que me iban a hacer un reconocimiento por mi emprendimiento, por mi liderazgo social, por mi forma de comunicar y por el impacto que he tenido en la comunidad”, reveló Uribe en Instagram.

El reconocimiento otorgado en el Congreso destaca cómo el trabajo de Uribe ha trascendido el entretenimiento, posicionándola como un ejemplo de resiliencia y constancia en el ámbito público. La presentadora manifestó que este logro no solo la representa a ella, sino a muchas mujeres que desempeñan estas profesiones con profesionalismo.

Sara reconoció la labor de las mujeres al recibir su distinción en el Congreso de la República - crédito @sara_uribe/ Instagram

“Para mí fue un honor recibir este reconocimiento. La carrera del modelaje, de ser influencer, presentadora o periodista, tiene una responsabilidad muy grande frente al mundo. Así que hoy hablo por todas las mujeres que ejercen esta profesión con respeto, con ética y con amor por lo que hacen”, añadió Sara.

Seguidores y colegas celebraron este reconocimiento, considerándolo un punto de inflexión para la vida profesional de Uribe.

Un misterioso regalo despierta rumores de nuevo amor en la vida de Sara Uribe

Sara Uribe, presentadora e influencer colombiana, generó revuelo en sus redes sociales tras compartir una historia en Instagram que muchos interpretaron como el indicio de un nuevo romance.

La empresaria publicó una fotografía donde se aprecia un llamativo obsequio: arreglos florales y chocolates que, según los seguidores, podrían ser la señal de que alguien está intentando conquistar su corazón.

En la imagen, se observan cajas negras con forma de corazón, repletas de rosas rojas. Una de ellas, rectangular, también estaba cubierta con flores del mismo tipo. El detalle incluía una caja de chocolates Ferrero Rocher adornada con un lazo rojo. Un pequeño letrero colocado en una de las cajas resaltaba el mensaje: “Feliz Día”. Este detalle, sumado a la canción Te Mando Flores, de Fonseca, que acompañaba la publicación, hizo que los usuarios interpretaran el gesto como una muestra de afecto dedicada especialmente a la presentadora.

Junto a la foto, Uribe compartió un mensaje donde reflexionó sobre su historia personal y la transformación en su manera de entender el amor propio y las relaciones. “Durante mucho tiempo me hicieron sentir que no valía, que no era una mujer que merecía ser cuidada ni respetada. Y yo misma llegué a creerlo. Muchas veces no me sentí merecedora de un amor bonito”, escribió. En el mismo texto, agregó: “Pero hoy pienso distinto. Hoy sé quién soy. Sé lo que valgo. Y sé que merezco un amor que me cuide, que me respete, y sobre todo que me conquiste”.

Sara Uribe enciende rumores de nuevo romance con un misterioso regalo lleno de flores y chocolates - crédito @sarauribe/IG

Los comentarios en sus redes sociales reflejaron el entusiasmo y la expectativa por este posible nuevo comienzo: “A Sara la están enamorando otra vez”, “Esa Sara tiene su guardado”, “Sara está soltera, pero no sola”, “Ojalá encuentre un amor de verdad y que la respete”, “Sara se merece un buen hombre y buen amor, ojalá sea eso lo que le esté llegando a su puerta”.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado si el gesto provino de una nueva pareja o de alguien cercano, se supo que el obsequio llegó con motivo del Día de la Mujer, reforzando la idea de que alguien busca conquistarla.