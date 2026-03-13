Colombia

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su llamada con Álvaro Uribe: “Él es el primero”

El líder de Con toda por Colombia afirmó que el expresidente también está interesado en unir al país

Guardar
Oviedo indicó que es consciente
Oviedo indicó que es consciente del riesgo que asumió al aceptar ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito EFE/PrensaJuanDanielOviedo

Luego de tres encuentros privados, el 12 de marzo se confirmó que Juan Daniel Oviedo será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El anuncio generó opiniones divididas al interior del Centro Democrático, puesto que se han cuestionado los ideales de políticos del exdirector del Dane, que en un principio tenía la intención de enfocarse en una posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a que se ha afirmado que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue clave en la negociación entre Valencia y Oviedo, durante su paso por BluRadio, el líder de Con toda por Colombia confirmó que habló con el antioqueño.

“El día de ayer, mientras estábamos hablando cara a cara, el presidente la llamó y le hizo referencia a los comentarios de lo que estaba pasando en el Centro Democrático, pero no hablamos; con él hablé hoy (12 de marzo). Él pidió que lo llamara hoy y lo llamé”, reconoció Oviedo.

El expresidente habría sido clave
El expresidente habría sido clave para que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo aceptaran ser fórmula en las elecciones presidenciales - crédito Colprensa

“Por favor, encuentren en esta oportunidad una forma de responderle al país las necesidades que tenemos”, habrían sido las palabras que le dijo Uribe a Oviedo durante la conversación, en la que el bogotano indicó que entendió el compromiso que tiene el exmandatario con el país.

“Yo creo que él sabe que esta suma entre distintos puede ser también un paso adelante en el tiempo para su partido y sobre todo para el país”.

Al hablar sobre la figura de Uribe en el Centro Democrático, Oviedo indicó que el expresidente no es su jefe y que se debe entender que él no hace parte de un partido específico, sino que la fórmula con Paloma Valencia es producto de la unión de ideas de varios sectores.

“Para nada, él es el primero que sabe que esto es una coalición. Nosotros no estamos viendo al Centro Democrático; acá hay una técnica electoral y es que una consulta interpartidista como La Gran Consulta por Colombia termina con una coalición para tener a Paloma y Oviedo como candidatos”.

Juan Daniel Oviedo indicó que
Juan Daniel Oviedo indicó que Uribe no es su jefe - crédito @juanmanuelgalan/X

En el medio citado le preguntaron al exdirector del Dane sobre los comentarios que afirman que va a “mariquear” la derecha, lo que Oviedo aprovechó para recordar los señalamientos que ha recibido desde que decidió incursionar en la política.

“Él sabe que ese no es mi objetivo. A mí ya no me bajan de regalada. Yo estoy convencido de que Colombia es la potencia mundial del pereque; a todo se le pone. Salí como director del Dane a ser candidato y que era uribista. Que Sebastián quería conocer a Bolívar; entonces era petrista. Pasé a claudista y ahora me salió que santista por hablar de paz”.

Oviedo valoró que Paloma Valencia haya aceptado sus condicionantes antes de anunciar que será su fórmula vicepresidencial. “Está asumiendo ese riesgo, porque más allá del partido está la necesidad del país y poder demostrar que debemos hacer equipo”.

Oviedo indicó que no va
Oviedo indicó que no va a "mariquear" a la derecha política del país - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por último, Juan Daniel Oviedo afirmó que tiene claridad de que decepcionó a una parte de los que votaron por él en los comicios del 8 de marzo, pero aseguró que aceptó ser fórmula de Valencia por el bien del país.

“Lo primero, porque es un ejemplo claro de sumar entre distintos y para sumar en este país, más que restregarnos las cicatrices del pasado, tenemos que reconocer que tienen matices distintos, podemos decir que pensamos distinto, pero que necesitamos soluciones. Tenemos que trabajar para que haya desarrollo territorial, que exista una posibilidad de que la política sea menos extorsiva; si tú no piensas como yo, entonces no puedes estar. Vamos a acabar con la extorsión en la política”.

Temas Relacionados

Juan Daniel OviedoPaloma ValenciaÁlvaro Uribe VélezFórmulaElecciones PresidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Colombia producirá por primera vez medicamentos contra el cáncer con liderazgo del INC, transferencia tecnológica y fondos públicos

Un convenio entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología permitirá contar con procesos industriales y científicos para elaborar fármacos avanzados, dirigidos inicialmente a pacientes de entidades públicas

Colombia producirá por primera vez

Ante su familia: así cayó en Montería ‘gota a gota’ colombiano buscado en Perú con notificación roja de la Interpol

En video quedó cuando el hombre, señalado de extorsión agravada, salía de un supermercado de cadena junto a sus seres queridos y fue interceptado por las autoridades

Ante su familia: así cayó

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Desde Indepaz relataron que el cadáver tenía signos de tortura y señales de impactos de arma de fuego. Los restos fueron encontrados a las orillas del Río Cauca, en Nechí

Encontraron cuerpo de líder social

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”

El piloto colombiano dio su concepto sobre las reacciones negativas de los aficionados y pilotos luego de la primera carrera en Australia

Juan Pablo Montoya atacó con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Encontraron cuerpo de líder social

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

ENTRETENIMIENTO

Feid lanza su propio sello

Feid lanza su propio sello discográfico y apuesta por nuevos talentos en la música urbana: “Siempre ha sido un ideal para mí”

Koral Costa habló sobre el debut de Omar Murillo en OnlyFans y sorprendió con una revelación sobre su pasado en pareja: “No me importa”

Luisa Fernanda W se sinceró sobre su fe y contó cómo fue su experiencia en un retiro espiritual: “Un reencuentro con Dios”

La reacción de Carolina Ramírez ante el conmovedor desenlace de ‘Yeimy Montoya’ que sacudió a los fans: “Nunca me lo dijeron”

Sofía Vergara compartió un TBT de los Premios Óscar donde se lo pasó a lo grande: ¡Hagámoslo de nuevo!"

Deportes

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”

Torino dejaría colgado a Duván Zapata para la próxima temporada: se quedaría sin equipo

Luis Díaz sumó récord individual en la Champions League: Atalanta fue su víctima

Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un seleccionado nacional: sería candidato de un sorpresivo equipo