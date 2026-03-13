Juan Daniel Oviedo respondió a los que dicen que “volteó la arepa” al adherirse a la campaña de Paloma Valencia: “Seguir convenciendo”

Con este video Colombia confirmó que Oviedo sería la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito Prensa Paloma Valencia

El economista Juan Daniel Oviedo fue elegido como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones del 31 de mayo.

El anuncio se formalizó el jueves 12 de marzo, a pocas horas del cierre oficial de inscripciones ante la Registraduría.

A propósito, y durante el primer evento público como dupla para los próximos comicios, Oviedo respondió a quienes lo acusan de “voltearse la arepa” tras sumarse a la coalición con Valencia.

Valencia y Oviedo presentan su candidatura en el centro de Bogotá y destacan la importancia de conectar con sectores históricamente excluidos - crédito @PalomaValenciaL/X

Explicó: “Es mi responsabilidad seguir convenciendo, que la gente me crea que aquí yo no volteé la arepa ni que me vendí, sino que estoy dispuesto a tener conversaciones difíciles con tal de que Colombia sea un país que pueda construir su futuro entre distintos y demostrando que efectivamente se necesita más carácter para sumar y no para dividir”.

Destacó que su decisión no constituye una adhesión al partido, sino la creación de una coalición donde “todos tenemos voz y representamos no solo nuestros intereses, sino los intereses de todo un país que necesita respuestas concretas frente a esa promesa del cambio que se hizo en 2022 y que no se ha consolidado con claridad”.

Presentación oficial de la fórmula Valencia-Oviedo en Bogotá

El acuerdo quedó confirmado luego de que Paloma Valencia recibiera a Oviedo en su residencia, reunión que anticipó la inscripción conjunta antes del viernes 13 de marzo, fecha límite para las candidaturas.

Ambos participaron en La Gran Consulta del 8 de marzo, donde Valencia obtuvo más de tres millones de votos y Oviedo se consolidó como la revelación con más de 1.255.000, lo que facilitó la alianza.

Horas después del anuncio, la dupla se presentó oficialmente en el centro de Bogotá, en una rueda de prensa en el sector comercial del Gran San.

La fórmula Valencia-Oviedo formaliza su coalición a pocas horas del cierre oficial de inscripciones ante la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito @juanmanuelgalan/X

Valencia explicó que la elección de Oviedo se decidió tras una reunión interna del partido, destacando su perfil técnico y su capacidad de conectar con sectores que no se sentían representados: “El mejor coequipero para este trabajo que lanzamos por Colombia es Juan Daniel Oviedo. Él sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados y que han encontrado en Juan Daniel la oportunidad de sentirse incluidos, de ser vistos, de ser oídos”.

Frente a los señalamientos de un supuesto cambio de bando político, Oviedo insistió en la dificultad de construir consensos en Colombia y afirmó: “Regalada, me dicen. Este es el país en el que es muy difícil sumar en la diferencia, porque no es posible hablar”.

Añadió que la coalición logra unir esfuerzos sobre la base de las diferencias, en torno, según él, a un propósito común considerado esencial para el momento actual del país.

Principales propuestas y enfoque de la coalición

Oviedo destacó que campesinos, informales, indígenas, población negra, personas con discapacidad, mujeres y población con orientación sexual e identidad de género deben tener espacio en la toma de decisiones.

En caso de triunfo de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo recibiría un salario mensual superior a $50 millones como vicepresidente - crédito Paloma Valencia/Facebook/Colprensa

Dijo que este esfuerzo “se está construyendo a partir de un propósito de futuro, dejando de lado los odios del pasado”, con la finalidad de que la política se transforme en un ejercicio de responsabilidad colectiva.

Por su parte, Valencia aseguró que la elección de Oviedo representa un avance en la reivindicación de derechos para poblaciones vulnerables y destacó que ambos carecen de investigaciones por corrupción.

Detalló que, a pesar de las diferencias previas, especialmente en temas como el acuerdo de paz con las Farc y la Jurisdicción Especial para la Paz, el diálogo será clave: “Los acuerdos entre diferentes significa que seguimos siendo diferentes. Yo voy a seguir defendiendo los militares de Colombia que merecen una justicia justa”.

En caso de resultar elegida presidenta, Juan Daniel Oviedo recibiría más de $50 millones mensuales como vicepresidente, según el salario vigente tras los ajustes de 2025.

La coalición busca posicionarse como una opción enfocada en la inclusión, el trabajo en equipo y la seriedad en la respuesta a los desafíos nacionales. Oviedo advirtió que ignorar los problemas del país puede llevar a Colombia “a los populismos de izquierda y de derecha”.