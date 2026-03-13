Intervención de la SAE en mansión provocó que se recordara la Operación Milenio, en la que cayó uno de los hermanos Ochoa

Desde 1999 las autoridades habían anunciado que varios de los capturados tenían propiedades a nombre de terceros en el país - crédito SAE/Colprensa

El 12 de marzo la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó y reasignó un predio valorado en más de 4.000 millones de pesos, que en la década de los noventa perteneció a Darío Echeverry Monsalve, un reconocido narcotraficante colombiano extraditado a Estados Unidos.

Echeverry, originario de Pereira, fue responsable de la seguridad de cargamentos de droga enviados a México en barcos pesqueros y formó parte de una organización que traficaba mensualmente unas 30 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando bienes a nombre de sus miembros para lavar activos.

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El inmueble, ubicado al sur de Cali, en la vía a Cañasgordas en dirección al corregimiento de Pance, tiene una extensión de 3.956 metros cuadrados y estuvo ocupado irregularmente desde 2005.

En 2018 se dictó la sentencia de extinción de dominio que posibilitó su recuperación formal. La Fiscalía General de la Nación ejecutó allanamientos en Bogotá, Cali y Medellín dentro de un proceso de extinción de dominio sobre bienes ligados a actividades ilícitas. La SAE informó que el predio será entregado al Colectivo Justicia Racial, una organización social que promueve derechos humanos y procesos comunitarios en diversas regiones del país.

Este inmueble se encontraba ocupado de manera irregular desde 2005 - crédito SAE

El colectivo reveló que planea convertir el espacio en un museo de la memoria que documente los impactos sociales y jurídicos de las políticas antidrogas, buscando ofrecer un lugar de investigación y pedagogía, así como dignificar las voces de las víctimas del conflicto y de estas políticas.

Camila Mosquera, representante del colectivo, recalcó la importancia de documentar las afectaciones históricamente poco investigadas en el país y transformar el lugar en un escenario de memoria, diálogo y generación de oportunidades. La SAE resaltó que el proceso de recuperación y reasignación se realizó bajo los lineamientos para destinar bienes afectados por actividades ilícitas a proyectos sociales que contribuyan a la reparación y fortalecimiento de las comunidades.

El inmueble será entregado al Colectivo Justicia Racial - crédito SAE

Intervención hizo que se recordara la Operación Milenio

Que se volviera a nombrar a Darío Echeverry Monsalve hizo que en el país se recordara que este fue capturado y extraditado en 1999 tras la ejecución de la Operación Milenio.

Esta misión fue desarrollada el 13 de octubre de 1999, representó uno de los mayores golpes contra la mafia en Colombia. En esa fecha, la Policía y la Fiscalía, con apoyo de la DEA, capturaron a 35 personas solicitadas en extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. No obstante, la acción judicial no se limitó a las detenciones. Posteriormente, la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijín) inició una investigación exhaustiva para identificar y rastrear los bienes adquiridos por los implicados con recursos provenientes del tráfico internacional de drogas.

Tras dos años de análisis y verificación de documentos, la Policía entregó pruebas a fiscales especializados que demostraban la adquisición ilícita de apartamentos, fincas, oficinas y otros inmuebles, lo que permitió que 170 miembros de la Policía y fiscales ocuparan durante tres días un total de 112 bienes inmuebles y seis embarcaciones, cuyo valor superaba los 90 mil millones de pesos.

En la Operación Milenio cayó el más joven del clan Ochoa - crédito Colprensa

Los bienes ocupados pertenecían a cuatro de los capturados en la operación Milenio: Oscar Eduardo Campuzano Zapata, Santiago Vélez Velásquez, Darío Echeverry Monsalve y Carlos David Barrera Garcés.

Las acciones de ocupación se desplegaron en Bogotá, Medellín y Cali, y se extendieron a municipios del Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Nariño y Córdoba. En total, se incautaron 31 fincas, 16 casas, nueve apartamentos, 29 oficinas, seis lotes urbanos, 11 garajes, cuatro depósitos y seis embarcaciones. A pesar de este golpe, los investigadores señalaron que muchos de los detenidos aún poseen propiedades lujosas, una de ellas fue la intervenida en marzo de 2026 por la SAE.

Tres de los implicados fueron extraditados a Estados Unidos, mientras que Santiago Vélez permaneció algunos meses más en una cárcel de máxima seguridad en Colombia. Entre los detenidos estaba Fabio Ochoa Vásquez, miembro del clan familiar que ayudó a fundar el cartel de Medellín.