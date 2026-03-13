Colombia

Hallan cuerpo enterrado en una casa: investigan posible feminicidio en Sahagún, Córdoba

El cadáver fue encontrado en el patio de una vivienda rural tras un fuerte olor que alertó al propietario del inmueble. Las autoridades buscan identificar a la víctima

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Un cuerpo fue encontrado enterrado
Un cuerpo fue encontrado enterrado en una casa; se habla de un posible caso de feminicidio - crédito Colprensa

El hallazgo de un cuerpo enterrado en una vivienda del municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba, desató una investigación de las autoridades para esclarecer un posible homicidio. El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición en el patio de una casa ubicada en el sector de La Ye, en zona rural del municipio.

Según información publicada por Blu Radio, el descubrimiento ocurrió luego de que el propietario del inmueble acudiera al lugar para realizar labores de inspección y limpieza tras haber arrendado la vivienda durante un tiempo.

El dueño de la casa percibió un fuerte olor proveniente del interior del predio, situación que lo llevó a revisar el patio de la vivienda y posteriormente a alertar a las autoridades.

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Feminicidio en Colombia en Córdoba
Feminicidio en Colombia en Córdoba - crédito Colprensa

Durante la inspección, el propietario encontró un cuerpo enterrado en el patio de la vivienda, lo que permitió a las autoridades iniciar el procedimiento correspondiente para investigar el caso.

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que inicialmente dificultó la identificación de la víctima.

Según la información conocida hasta el momento, las prendas de vestir encontradas en el lugar indican que el cuerpo podría corresponder a una mujer.

El arrendatario de la vivienda es uno de los principales sospechosos

Las primeras versiones conocidas indican que en la casa residía un hombre que había tomado el inmueble en arriendo aproximadamente un mes antes del hallazgo.

De acuerdo con la información divulgada, al arrendatario se le perdió el rastro durante los últimos días, lo que lo convierte en una de las personas de interés dentro de la investigación.

El propietario del inmueble decidió visitar la vivienda luego de no tener noticias de su inquilino.

El cuerpo de la víctima
El cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado en el predio - crédito archivo Colprensa

Durante esa inspección fue cuando percibió el fuerte olor que finalmente permitió descubrir el cuerpo enterrado en el patio.

Tras el hallazgo, el dueño del predio dio aviso inmediato a las autoridades para que se encargaran del procedimiento correspondiente.

Autoridades buscan identificar a la víctima y esclarecer el crimen

La Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantan las labores para identificar a la víctima y establecer las circunstancias del hecho.

Debido al estado de descomposición del cuerpo, el proceso de identificación podría requerir análisis forenses adicionales.

Las autoridades también trabajan para determinar los móviles del crimen y ubicar a la persona que sería responsable del homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, en el municipio de Sahagún no se han reportado personas desaparecidas recientemente que coincidan con el caso.

Sin embargo, los investigadores continúan verificando información en distintos registros con el objetivo de identificar plenamente a la víctima.

Levantamiento del cadáver en Córdoba
Levantamiento del cadáver en Córdoba - crédito Colprensa

La investigación también busca establecer si el hecho está relacionado con alguna situación particular ocurrida en el inmueble o con hechos externos al lugar donde fue hallado el cuerpo.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y forenses, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quién sería el responsable de la muerte de la persona encontrada en la vivienda rural del municipio cordobés.

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