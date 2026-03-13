Colombia

El papá de Mariana Zapata la aconsejó sobre su relación con Eidevin en ‘La casa de los famosos’: “Solterita te ves bonita”

La visita de Albeiro y Jerónimo Zapata a la casa estudio dejó un mensaje claro para Mariana: el apoyo familiar y la invitación a centrarse en el juego y su intuición, en medio de rumores de romance con Eidevin López

Guardar
La familia de Mariana Zapata
La familia de Mariana Zapata interviene en su paso por el reality y le recomienda no involucrarse sentimentalmente - crédito cortesía Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia avanza con giros constantes en la convivencia de sus participantes, nuevos romances y dramas que alteran el juego de las celebridades.

Uno de los momentos que mayor impacto generó recientemente en la audiencia tuvo lugar durante la dinámica de congelados, en la que Mariana Zapata, modelo e influencer, recibió la visita de su padre, Albeiro, y su hermano, Jerónimo. El reencuentro no solo estuvo cargado de emotividad y lágrimas, sino que dejó un mensaje contundente sobre la postura familiar frente a su vida sentimental dentro del reality.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la visita, el padre de Mariana le transmitió palabras de aliento y orgullo, reconociendo públicamente su esfuerzo en la competencia: “Hija te amo, y quería decirte que toda la familia te mandó saludes, todos estamos 24/7 y nos dicen que lo estás haciendo muy bien. Esto es una competencia y solo hay un ganador, tienes que ser prudente y no le des más foco a la gente de afuera, pasado pisado. Juega, sigue fluyendo, me siento súper orgulloso”, expresó con visible emoción.

El padre y hermano de
El padre y hermano de Mariana entraron en un congelado y le dejaron un tierno mensaje - crédito captura La casa de los famosos Colombia / Canal RCN

Sin embargo, la intervención familiar no terminó ahí. Albeiro Zapata aprovechó el espacio para aconsejar a su hija sobre sus vínculos sentimentales dentro del programa, especialmente ante los rumores de un posible romance con Eidevin López, quien también ha mostrado interés en Karola. “Cree en tu intuición, y solterita te ves más bonita”, recalcó el padre de Mariana, dejando clara su preferencia de ver a su hija enfocada en el juego y no en relaciones amorosas en este momento. Mariana, conmovida por el mensaje, rompió en llanto, mientras sus compañeros y seguidores del reality comentaban la escena en redes sociales.

El padre de Mariana Zapata
El padre de Mariana Zapata le pidió enfocarse en el juego sin romances por su acercamiento con Eidevin - crédito cortesía Canal RCN

La visita de Albeiro y Jerónimo llega en un contexto donde la vida personal de Mariana se ha convertido en uno de los temas más comentados del reality. Los acercamientos con Eidevin, sumados a las estrategias propias de la competencia y los constantes cambios en la dinámica del programa, han mantenido a la participante en el centro de la conversación tanto dentro como fuera de la casa estudio.

Hermana de Eidevin López cuestiona su romance con Mariana Zapata

La relación entre Eidevin López y Mariana Zapata ha despertado gran interés y controversia entre los seguidores del programa y en redes sociales. A lo largo de la temporada, la cercanía entre el actor y la influencer paisa se ha hecho evidente, protagonizando momentos que han generado todo tipo de reacciones tanto dentro como fuera de la casa.

Uno de los gestos más comentados fue la solicitud de Eidevin a la producción para tener una cena especial junto a Mariana. Para lograrlo, el participante tuvo que superar varias misiones que incluían retos destinados a ganarse premios como decoración, música y comida exclusiva. Esta iniciativa fue vista por muchos como una muestra clara del interés de Eidevin por fortalecer el vínculo con su compañera, lo que no pasó desapercibido para la audiencia del reality.

Hermana de Eidevin casatigo la
Hermana de Eidevin casatigo la relación de Eidevin con Mariana - crédito cortesía Canal RCN

Sin embargo, la aparente historia de romance no ha convencido a todos. A través de redes sociales, una de las hermanas de Eidevin expresó abiertamente su opinión sobre la relación de su hermano con Mariana Zapata y dejó claro que no aprueba las decisiones sentimentales que está tomando dentro del programa. “Mi hermano es buen tío con sus sobrinas, pero malo eligiendo una buena mujer. Aún así te queremos, hombre noble”, escribió la familiar en una publicación que rápidamente captó la atención de seguidores y medios.

Pese a la crítica, la hermana de Eidevin también manifestó su apoyo incondicional al participante en lo que resta de la competencia. Este tipo de comentarios han añadido un nuevo matiz al romance, mostrando que el impacto de las relaciones dentro del reality trasciende las paredes de la casa y llega hasta los círculos más cercanos de los concursantes.

Temas Relacionados

Mariana ZapataAlbeiro ZapataLa Casa de los Famosos Colombiacongelados La Casa de los FamososEidevin LópezLa casa de los famosos Col 3Colombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Marilyn Patiño aclaró si se gana mucho dinero en ‘La casa de los famosos’ y habló de los gastos detrás del show: “Cualquier peso me cae del cielo”

La exparticipante del ‘reality’ de convivencia compartió detalles sobre los gastos que implica formar parte del programa y advirtió que, para muchos, la experiencia puede resultar más costosa de lo que se imagina

Marilyn Patiño aclaró si se

Futbolista colombiano disputará con una selección europea un cupo al Mundial 2026: enfrentará a un histórico de la UEFA

El exjugador del Deportivo Pereira encabezará a la selección de Macedonia del Norte en el enfrentamiento ‘de vida o muerte’ frente a Dinamarca, buscando hacer historia en el repechaje rumbo a la Copa del Mundo

Futbolista colombiano disputará con una

Petro pidió a la Registraduría que le entregue los códigos fuente del software de preconteo y escrutinio: “Haré la debida auditoría”

El jefe de Estado señaló que hará una auditoría con los mejores profesionales del mundo para determinar si hubo o no malas prácticas en los comicios legislativos

Petro pidió a la Registraduría

Nuevo decreto del Gobierno establece una tasa del 16% de IVA para apuestas en línea: en qué consiste

La nueva normativa, implementada mediante el decreto 0240, introducirá cambios en la tributación de los juegos virtuales, exigiendo a operadores autorizados la responsabilidad de recaudo y declaración del impuesto ante la entidad tributaria correspondiente

Nuevo decreto del Gobierno establece

El candidato presidencial Iván Cepeda hizo precisiones de su estado de salud: “Sobre la base de estrictos controles médicos”

El candidato presidencial del Pacto Histórico respondió a rumores recientes y enfatizó en la importancia de la veracidad en la información durante la campaña del 2026

El candidato presidencial Iván Cepeda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

El papá de Mariana Zapata

El papá de Mariana Zapata le aconsejó sobre su relación con Eidevin durante el ‘congelados’ en ‘La casa de los famosos’: “Solterita te ves bonita”

Esta era la lujosa vida que exhibía Javier Arias ‘Stunt’, el ‘influencer’ colombiano capturado en Urabá: se codeó con artistas de primer nivel

Juanse Laverde reveló quiénes son los más desaseados en ‘La casa de los famosos’: mencionó a Mariana Zapata

Jhonny Rivera aclaró la razón por la que Jenny López no se toma fotos con los fans: “Me voy a echar la culpa”

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella regresan a Bogotá: harán el cierre de su gira en el estadio El Campín

Deportes

Luis Díaz sigue generando malos

Luis Díaz sigue generando malos recuerdos en el Barcelona: se conoció la razón por la que no fichó con el equipo español

Etapa 5 de la Tirreno Adriático con Nairo Quintana y Santiago Buitrago: los colombianos tuvieron una buena jornada en la montaña

Etapa 6 de la París-Niza: el colombiano Harold Tejada se lleva el triunfo, y asciende al top-10 de la clasificación general, y Daniel Martínez se mantiene segundo

El ciclista colombiano Fernando Gaviria se retiró de la carrera Tirreno - Adriático: qué pasó con su rodilla

Figura de la selección de Croacia, rival de Colombia en la fecha FIFA, tendría definido su futuro deportivo: de quién se trata