El papá de Mariana Zapata la aconsejó sobre su relación con Eidevin en ‘La casa de los famosos’: “Solterita te ves bonita”

La familia de Mariana Zapata interviene en su paso por el reality y le recomienda no involucrarse sentimentalmente - crédito cortesía Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia avanza con giros constantes en la convivencia de sus participantes, nuevos romances y dramas que alteran el juego de las celebridades.

Uno de los momentos que mayor impacto generó recientemente en la audiencia tuvo lugar durante la dinámica de congelados, en la que Mariana Zapata, modelo e influencer, recibió la visita de su padre, Albeiro, y su hermano, Jerónimo. El reencuentro no solo estuvo cargado de emotividad y lágrimas, sino que dejó un mensaje contundente sobre la postura familiar frente a su vida sentimental dentro del reality.

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Durante la visita, el padre de Mariana le transmitió palabras de aliento y orgullo, reconociendo públicamente su esfuerzo en la competencia: “Hija te amo, y quería decirte que toda la familia te mandó saludes, todos estamos 24/7 y nos dicen que lo estás haciendo muy bien. Esto es una competencia y solo hay un ganador, tienes que ser prudente y no le des más foco a la gente de afuera, pasado pisado. Juega, sigue fluyendo, me siento súper orgulloso”, expresó con visible emoción.

El padre y hermano de Mariana entraron en un congelado y le dejaron un tierno mensaje - crédito captura La casa de los famosos Colombia / Canal RCN

Sin embargo, la intervención familiar no terminó ahí. Albeiro Zapata aprovechó el espacio para aconsejar a su hija sobre sus vínculos sentimentales dentro del programa, especialmente ante los rumores de un posible romance con Eidevin López, quien también ha mostrado interés en Karola. “Cree en tu intuición, y solterita te ves más bonita”, recalcó el padre de Mariana, dejando clara su preferencia de ver a su hija enfocada en el juego y no en relaciones amorosas en este momento. Mariana, conmovida por el mensaje, rompió en llanto, mientras sus compañeros y seguidores del reality comentaban la escena en redes sociales.

El padre de Mariana Zapata le pidió enfocarse en el juego sin romances por su acercamiento con Eidevin - crédito cortesía Canal RCN

La visita de Albeiro y Jerónimo llega en un contexto donde la vida personal de Mariana se ha convertido en uno de los temas más comentados del reality. Los acercamientos con Eidevin, sumados a las estrategias propias de la competencia y los constantes cambios en la dinámica del programa, han mantenido a la participante en el centro de la conversación tanto dentro como fuera de la casa estudio.

Hermana de Eidevin López cuestiona su romance con Mariana Zapata

La relación entre Eidevin López y Mariana Zapata ha despertado gran interés y controversia entre los seguidores del programa y en redes sociales. A lo largo de la temporada, la cercanía entre el actor y la influencer paisa se ha hecho evidente, protagonizando momentos que han generado todo tipo de reacciones tanto dentro como fuera de la casa.

Uno de los gestos más comentados fue la solicitud de Eidevin a la producción para tener una cena especial junto a Mariana. Para lograrlo, el participante tuvo que superar varias misiones que incluían retos destinados a ganarse premios como decoración, música y comida exclusiva. Esta iniciativa fue vista por muchos como una muestra clara del interés de Eidevin por fortalecer el vínculo con su compañera, lo que no pasó desapercibido para la audiencia del reality.

Hermana de Eidevin casatigo la relación de Eidevin con Mariana - crédito cortesía Canal RCN

Sin embargo, la aparente historia de romance no ha convencido a todos. A través de redes sociales, una de las hermanas de Eidevin expresó abiertamente su opinión sobre la relación de su hermano con Mariana Zapata y dejó claro que no aprueba las decisiones sentimentales que está tomando dentro del programa. “Mi hermano es buen tío con sus sobrinas, pero malo eligiendo una buena mujer. Aún así te queremos, hombre noble”, escribió la familiar en una publicación que rápidamente captó la atención de seguidores y medios.

Pese a la crítica, la hermana de Eidevin también manifestó su apoyo incondicional al participante en lo que resta de la competencia. Este tipo de comentarios han añadido un nuevo matiz al romance, mostrando que el impacto de las relaciones dentro del reality trasciende las paredes de la casa y llega hasta los círculos más cercanos de los concursantes.