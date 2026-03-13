El presentador Diego Sáenz reveló incómoda experiencia que vivió con un amigo gay: “Hasta ese día me caía muy bien”

Diego Sáenz cuenta la incómoda anécdota que vivió en una fiesta bogotana: así puso límites a tiempo - crédito @saenzdiego/IG

El presentador y creador de contenido colombiano Diego Sáenz sorprendió a sus seguidores al revelar una incómoda experiencia que vivió recientemente durante una salida nocturna en Bogotá.

El relato lo compartió en el programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? Live, donde explicó lo que ocurrió con un conocido suyo en medio de una fiesta.

Durante la conversación con los panelistas, Sáenz recordó que hacía tiempo no salía de rumba y que recientemente decidió hacerlo en un nuevo establecimiento de la capital.

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“Hace poquito, ¿se acuerdan que yo les conté que hace mucho no discotequeaba?”, comenzó diciendo. Luego explicó que el encuentro ocurrió en un lugar que recientemente abrió sus puertas en la ciudad: “Pero discotequeé en ese nuevo sitio de Bogotá, en la 63... Está gigante”, relató.

Diego Sáenz contó incómodo momento que vivió en una discoteca con un amigo: “Me intentó besar en la boca" - crédito @saenzdiego/IG

En medio de la historia, el presentador contó que se encontró con una persona conocida del mundo de las redes sociales, con quien hasta ese momento tenía una buena relación.

“Y la persona que hizo esto, estoy seguro por el mundo de las redes sociales, ustedes lo conocen. Es alguien que hasta ese día me caía muy bien. Es un man muy querido que a él le gustan los hombres y estaba con un parche”, explicó el presentador.

Según relató, en ese momento él se encontraba acompañado por su pareja cuando se produjo el encuentro con el grupo de amigos de este conocido. “Yo estaba con mi novia. Nos encontramos y él ya estaba un poquito excedido en fiesta. En fiesta. Digamos fiesta”, comentó.

El inesperado momento de Diego Sáenz en una rumba: intento de beso, sorpresa y una lección sobre respeto - crédito cortesía

El presentador relató que todo ocurrió durante el saludo inicial, cuando el hombre primero saludó a su pareja y luego se dirigió hacia él.

“Y en el saludo... Saludó a mi novia, que la conoce, y después me saludó a mí y me intentó besar la boca”, contó Diego Sáenz, mientras sus compañeras de programa se mostraban sorprendidas.

Ante la situación, Sáenz explicó que reaccionó de inmediato para evitar el contacto y continuar con la conversación como si nada hubiera pasado. “Entonces yo claramente me le corrí, como que por un momento me hice el loco y seguí hablando con otra persona”, relató.

En ese momento, la panelista Jessica Bohórquez le preguntó si su pareja reaccionó ante lo sucedido y el presentador confirmó que sí hubo molestia por la situación: “Y mientras yo hablaba con la otra persona... sí, se puso brava...”, dijo.

Diego Sáenz cpnfirmó que su novia Cristina Warner se molestó porque un hombre le buscó la boca para besarlo, sin su consentimiento - crédito @cristinawarner/Instagram

Sin embargo, decidió enfrentar la situación directamente con el hombre que protagonizó el incómodo momento, pues, según contó, después de pensarlo durante unos segundos decidió hablar con él para dejar claro que ese tipo de comportamiento era inapropiado.

“Y como que mientras yo hablaba con la otra persona, como otro del parche que estaba con él, como saludándolo, en mi cabeza yo dije: ‘No, yo le voy a decir’. Y me volteé y le dije: ‘Oye, no estuvo bien lo que hiciste y no lo vuelvas a hacer, porque está muy mal hecho. Si yo hago, por ejemplo, si yo llego a un grupo de mujeres y yo intento besar de una a alguna de ellas en la boca, está muy mal visto y tú también lo vas a ver muy mal’”, reveló Diego, evidentemente molesto.

La anécdota generó reacciones entre los panelistas del programa, los cuales comentaron la importancia de establecer límites claros incluso en contextos de fiesta o confianza entre conocidos, sin importar que sea entre hombres o mujeres, ni por su orientación sexual.

El relato también abrió un debate entre los seguidores del programa en redes sociales sobre el respeto al consentimiento y las situaciones incómodas que pueden surgir en ambientes nocturnos o reuniones sociales.