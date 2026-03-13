Benedetti salió en defensa de Petro por denunciar presunto fraude electoral: “No es un consejo. Es una orden judicial”

El ministro Armando Benedetti aseguró que el presidente Petro ha usado su libertad de expresión para denunciar el incumplimiento de una orden del Consejo de Estado - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió al presidente Gustavo Petro, luego de que el abogado Ramiro Bejarano interpusiera una acción popular para lograr que el mandatario se abstenga de denunciar presuntas irregularidades en el sistema electoral colombiano sin tener pruebas.

El jefe de la cartera explicó que las alertas del primer mandatario se basan en una decisión judicial que yace en la sentencia del 8 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado (Rad. 11001-03-28-000-2014-00117-00). En ese documento, según precisó, el tribunal conminó a la organización electoral a adquirir un software de escrutinios que sea propio del Estado.

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“Que permita garantizar trazabilidad completa del escrutinio, desde cada mesa de votación hasta la declaratoria final de la elección, y que cuente con personal técnico idóneo encargado de su soporte, vigilancia y control”, detalló.

En la sentencia del Consejo de Estado se conmina a la organización electoral a adquirir “el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización” - crédito Sentencia/Consejo de Estado

Aunado a ello, explicó que el concepto de conminar que utilizó el máximo juez de la administración pública en su decisión constituye una orden judicial que es expresa y de obligatorio cumplimiento. Además, si no se cumple con lo estipulado, la autoridad electoral puede enfrentarse a consecuencias jurídicas, como sanciones.

Según precisó, en la sentencia se establece un plazo y una acción concreta que debe desarrollar la organización electoral.

“Por aquello de la libre expresión, @petrogustavo lo que ha manifestado es que se cumpla un fallo del Consejo de Estado y hay quienes quieren callarlo. Cuando el @consejodeestado “conmina” a una autoridad, no está haciendo una recomendación ni una sugerencia (…). No es un consejo. Es una orden judicial”, indicó.

El ministro insistió entonces en que el Consejo de Estado impartió una orden con el fin de que se garantice la transparencia electoral, pero, hasta el momento, no se ha cumplido. El jefe de Estado hizo la advertencia previo a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, en las que también se votaron las consultas presidenciales.

El ministro Armando Benedetti explicó el contenido de la sentencia del Consejo de Estado que ordena la adquisición de un software de escrutinios propio del Estado - crédito @AABenedetti/X

De hecho, el mismo día de la jornada electoral, en el acto de apertura de las elecciones, el presidente Petro solicitó al Congreso de la República tomar acciones para que lo establecido por el máximo juez de la administración pública sea una realidad.

“Yo demando al Congreso de la República el código electoral moderno. Demando a los órganos de control que tengamos un código fuente en propiedad del Estado, listo para auditar técnicamente. Un software, dos o tres, los que sean necesarios, propiedad del Estado, y no una tercerización privada”, indicó el primer mandatario en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Recordó que se completaron ocho años sin adquirir el software propio del Estado que indicó el Consejo de Estado y que, por eso, no se retractará de las denuncias públicas que ha hecho sobre el tema.

El presidente aseguró que en 2018 el Consejo de Estado ordenó que se cuente con un software electoral que ses propio del Estado e indicó que, hasta el momento, esa orden no se ha cumplido - crédito @infopresidencia/X

En una publicación en X, el presidente rechazó la acción popular interpuesta en su contra para conseguir que se abstenga de hablar sobre irregularidades en el sistema electoral. Calificó esta demanda como un intento de censura al que no accederá.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no permitirá que lo censuren ante sus denuncias sobre irregularidades en el sistema electoral - crédito @petrogustavo/X

En consecuencia, pidió al registrador Nacional, Hernán Penagos, allegarle una copia del código fuente del software que se utilizará para el desarrollo de los comicios de mayo de 2026 (elecciones a la Presidencia de Colombia). Indicó que hará una auditoría experta del código fuente y expondrá una parte de los resultados al país.

“No acepto censuras de los nuevos Ordóñez. Ya pasó esa época. Aún es tiempo democrático. Solicito al registrador del estado civil se me entregué copia del código fuente del software de preconteo y escrutinios para las elecciones presidenciales durante tres semanas y lo devuelvo (sic)”, indicó el jefe de Estado.