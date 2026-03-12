Colombia

René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla jugarán con Ronaldinho, Rivaldo y otras estrellas en este torneo internacional

Los íconos colombianos compartirán escenario con figuras como Ronaldinho, Rivaldo y Fernando Morientes en el Legends Football Tournament Curazao 2026, donde el fútbol revivirá grandes momentos al ritmo del Caribe y sus mejores recuerdos

Ronaldinho lidera el Legends Football
Ronaldinho lidera el Legends Football Tournament Curaçao 2026 junto al Pibe Valderrama y otras leyendas del fútbol - crédito cortesía Legends Football Tournament

Varias leyendas del fútbol colombiano volverán a ponerse la camiseta nacional en un evento internacional que promete reunir a algunas de las figuras más recordadas del deporte.

Se trata del Legends Football Tournament Curaçao 2026, un certamen que celebrará su cuarta edición y que contará con la presencia de históricos jugadores de diferentes selecciones del mundo.

Entre los representantes de Colombia estarán el exmediocampista Carlos Valderrama y el exdelantero Faustino Asprilla, quienes compartirán escenario con otras figuras emblemáticas del fútbol internacional.

El torneo se llevará a cabo los 9 y 10 de abril de 2026 en la isla caribeña de Curazao, específicamente en el recinto Capital Ç, que será transformado en una arena futbolística para recibir dos jornadas de partidos con formato reducido y ritmo intenso.

Carlos Valderrama y Faustino Asprilla
Carlos Valderrama y Faustino Asprilla vuelven al campo para una cita inolvidable con estrellas mundiales en Curazao - crédito cortesía Legends Football Tournament

La edición 2026 del torneo contará con una de las grandes figuras del fútbol mundial: el brasileño Ronaldinho, campeón del mundo y ganador del Balón de Oro, quien encabezará la participación de Brasil en el evento.

Los organizadores resaltaron la importancia de su presencia en el campeonato, que busca consolidarse como uno de los espectáculos futbolísticos más importantes del Caribe.

Ronaldinho, también conocido por su apodo ‘O Bruxo’ (El Mago) — campeón del mundo, ganador del Balón de Oro y embajador global del arte futbolístico — eleva la edición 2026 a un nivel verdaderamente histórico. Su participación subraya el creciente prestigio internacional del torneo y su misión de llevar fútbol de clase mundial al Caribe”, indicaron los organizadores del torneo Legends Football Tournament.

El evento reunirá a exjugadores de ocho países, ampliando su formato frente a ediciones anteriores en las que participaban seis selecciones y es presentado por Curaçao Airport Holding en colaboración con la Oficina de Turismo de la isla con el objetivo de consolidar el torneo como una experiencia deportiva y turística para los visitantes.

Las leyendas del fútbol colombiano
Las leyendas del fútbol colombiano vuelven al escenario internacional - crédito cortesía Legends Football Tournament

“El Legends Football Tournament Curaçao regresa en 2026 para su cuarta edición, y este año promete ser la más espectacular hasta la fecha. El principal evento futbolístico del Caribe recibirá a uno de los mayores talentos y entretenedores que el deporte haya conocido: Ronaldinho Gaúcho, el maestro brasileño cuyo genio trascendió generaciones y redefinió la alegría del fútbol... Ofrece a los aficionados una oportunidad única de vivir de cerca la grandeza del fútbol, rodeados de la vibrante energía, hospitalidad y pasión deportiva de Curaçao”, señalaron los organizadores.

Además de Brasil y Colombia, el torneo contará con la participación de selecciones de Argentina, Portugal, Países Bajos, España, Italia y el país anfitrión, Curaçao.

El evento contará con una nómina de estrellas del fútbol mundial que marcaron época en diferentes selecciones. En cuanto a Colombia, llegarán Fredy Guarín, Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Giovani Moreno, Giovanni Hernández, René Higuita, Mario Yepes, Fabián Vargas y Faryd Mondragón.

Por Brasil, además de Ronaldinho, estarán el campeón del mundo Rivaldo y el exdefensor Lúcio. Argentina estará representada por Ariel Ortega y Rolando Schiavi.

Ronaldinho y Valderrama encabezan el
Ronaldinho y Valderrama encabezan el torneo Legends en Curaçao 2026 - crédito cortesía Legends Football Tournament

Cómo será el formato del torneo

Los partidos se disputarán con un formato especial que busca garantizar espectáculo y dinamismo para el público, según confirmaron en el comunicado oficial.

“Los días 9 y 10 de abril de 2026, Capital Ç — transformado una vez más en una arena futbolística de primer nivel — será el escenario de dos noches electrizantes de partidos dinámicos, con selecciones nacionales compuestas por cinco exjugadores internacionales legendarios. Cada encuentro se disputará en un formato intenso de 2 x 15 minutos, garantizando acción continua y momentos inolvidables para los aficionados”, indicaron los organizadores.

Entradas y acceso al evento

Las entradas para el torneo ya se encuentran disponibles en línea a través del sitio oficial del evento. Los precios varían dependiendo del tipo de acceso y la edad de los asistentes.

Los organizadores informaron que los boletos para adultos tienen un valor de XCG (código de divisa para el Florín Caribeño, la moneda oficial propuesta para Curazao y Sint Maarten) 75 por noche (150.000 pesos colombianos, aproximadamente), mientras que los niños hasta los 15 años podrán ingresar por XCG 50 por día (100.000 pesos colombianos, aproximadamente).

También se ofrecen pases combinados para los dos días con un costo de XCG 125 para adultos (250.000 pesos colombianos, aproximadamente) y XCG 80 para niños (160.000 pesos colombianos, aproximadamente).

Para quienes deseen una experiencia exclusiva, el evento contará con acceso VIP por XCG 250 por día (515.000 pesos colombianos, aprox) o XCG 475 en pase combinado (980.000 pesos colombianos, aprox).

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial del torneo, además de puntos de venta físicos en la isla.

