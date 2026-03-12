Colombia

Senador Carlos Fernando Motoa alerta por escrutinio electoral y pide reunión urgente con autoridades

El senador aseguró que la transparencia del escrutinio es clave para generar confianza de cara a las presidenciales

Guardar
El senador aseguró que la
El senador aseguró que la transparencia del escrutinio es clave para generar confianza de cara a las presidenciales - crédito Colprensa

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa expresó preocupación por el proceso de escrutinio de las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo en Colombia. El congresista se sumó a las críticas que han surgido desde distintos sectores políticos sobre el conteo oficial de los votos.

Motoa cuestionó que los actores políticos no puedan observar en tiempo real el avance de las comisiones escrutadoras encargadas de revisar los resultados electorales, citado por Semana. Según explicó, esta situación obliga a esperar hasta el final de cada jornada para comparar la información con los resultados del preconteo.

El senador también pidió explicaciones a las autoridades electorales sobre el funcionamiento actual del proceso y planteó la necesidad de una reunión extraordinaria con los diferentes sectores políticos, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante sus declaraciones, el congresista calificó como preocupante la situación que se presenta en medio del escrutinio electoral.

“Se trata de una noticia delicada para ciertos partidos, en los que no es posible tener testigos o apoderados en cada puesto de votación”, afirmó Motoa, citado por Semana.

El senador también cuestionó si las autoridades electorales pueden explicar las razones por las cuales no se permite seguir el proceso de manera directa.

“¿Pueden las autoridades electorales explicar el por qué del retroceso? ¿Es posible realizar una reunión extraordinaria entre la Registraduría y diferentes sectores?”, agregó el congresista.

Motoa insistió en que el proceso debe ofrecer garantías y transparencia para todos los partidos y movimientos políticos.

Según el senador, es fundamental que el conteo oficial genere confianza entre los actores políticos y la ciudadanía.

Esto cobra especial relevancia teniendo en cuenta que el país se prepara para las próximas elecciones presidenciales.

El escrutinio es el proceso mediante el cual las autoridades electorales revisan oficialmente los resultados registrados en las mesas de votación.

En este procedimiento participan jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, quienes integran las comisiones encargadas de verificar las actas electorales.

En total, se desplegaron 330 comisiones escrutadoras en todos los departamentos del país para certificar los resultados de los comicios legislativos.

Durante el escrutinio se revisa una de las copias del formulario E-14, documento en el que los jurados de votación registran los votos contados en cada mesa.

Este proceso permite verificar nuevamente la sumatoria de los sufragios y resolver posibles inconsistencias detectadas durante el preconteo.

Las quejas sobre el proceso no se han limitado a un solo partido político.

Otros sectores también han manifestado inconformidades con el desarrollo del escrutinio.

El Centro Democrático aseguró que se estarían presentando irregularidades en el departamento del Valle del Cauca.

Por su parte, el Partido Conservador habló de dificultades relacionadas con el proceso de escrutinio que se adelanta en el departamento de Córdoba.

Mientras tanto, el Pacto Histórico se encuentra a la espera de obtener nuevas curules a partir de la revisión de los resultados en el proceso de escrutinio.

El registrador nacional, Hernán Penagos, también se pronunció sobre las críticas que han surgido durante esta etapa del proceso electoral.

El funcionario explicó que las reclamaciones presentadas durante el escrutinio hacen parte del funcionamiento normal del sistema electoral colombiano.

“En este escrutinio, como lo establece la ley electoral, también pueden presentarse reclamaciones, sin duda. El proceso de reclamación frente a los escrutinios normales es un proceso normal que ocurre en Colombia hace 40 años”, afirmó Penagos, citado por Semana.

Temas Relacionados

Carlos Fernando MotoaEscrutinio electoralRegistraduría Nacional del Estado CivilElecciones 8 de marzo de 2026Colombia -Noticias

Más Noticias

Vicky Dávila se alejó de la fórmula Paloma Valencia -Daniel Oviedo: “No hay nada peor que un matrimonio a la fuerza”

La comunicadora se pronunció en medio de la discusión sobre quién debe ser la persona que acompañe a la candidata del Centro Democrático en los comicios

Vicky Dávila se alejó de

Capturan en Cali a alias “El Buda”, señalado de participar en el asesinato del director de la Dian en Tuluá

El detenido también sería el presunto coordinador de las estructuras criminales ‘Los Viruña’ y ‘Los Chagualos’, dedicadas al sicariato en el barrio El Rodeo de Cali

Capturan en Cali a alias

Golpear a un hijo: el video que reavivó el debate sobre disciplina y violencia en Colombia

El episodio de castigo físico en plena calle puso en el centro de la discusión la necesidad de repensar los límites y las consecuencias en la crianza de los hijos en el país

Golpear a un hijo: el

Desclasificación de documentos sobre Jeffrey Epstein animó a una colombiana a narrar su experiencia: “Yo sobreviví”.

Andrea Starling reveló que cuando era una niña fue convencida por una “amiga” para ir a la vivienda del empresario que murió en 2019

Desclasificación de documentos sobre Jeffrey

Lotería de Manizales resultados miércoles 11 de marzo de 2026: números ganadores del premio mayor de $2.600 millones

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Manizales resultados miércoles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Julián Román denunció cuenta que

Julián Román denunció cuenta que lo estaría acosando en redes sociales a él y a su pareja, Juliette Pardau

Murió Carol The Warrior, referente digital del Pacífico colombiano: padecía de una dolorosa enfermedad desde hace meses

Natalia París reveló un peculiar gusto íntimo suyo y provocó reacciones encontradas en redes sociales: “Guácala”

La Segura respondió sin rodeos y dijo “¡No!” a la idea de vivir con la suegra: esta fue la razón

Shakira compartió imágenes con Beéle en el estudio de grabación: así reaccionaron los seguidores de los artistas

Deportes

Tolima clasificó a fase de

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frotan las manos

Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Jorge Luis Pinto reveló las ofertas que tuvo para volver a ser técnico: lo llamaron de cuatro países

Fin de una era en la MLS: Óscar Pareja dejó de ser técnico del Orlando City después de seis años