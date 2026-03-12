Senador Carlos Fernando Motoa alerta por escrutinio electoral y pide reunión urgente con autoridades

El senador aseguró que la transparencia del escrutinio es clave para generar confianza de cara a las presidenciales - crédito Colprensa

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa expresó preocupación por el proceso de escrutinio de las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo en Colombia. El congresista se sumó a las críticas que han surgido desde distintos sectores políticos sobre el conteo oficial de los votos.

Motoa cuestionó que los actores políticos no puedan observar en tiempo real el avance de las comisiones escrutadoras encargadas de revisar los resultados electorales, citado por Semana. Según explicó, esta situación obliga a esperar hasta el final de cada jornada para comparar la información con los resultados del preconteo.

El senador también pidió explicaciones a las autoridades electorales sobre el funcionamiento actual del proceso y planteó la necesidad de una reunión extraordinaria con los diferentes sectores políticos, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante sus declaraciones, el congresista calificó como preocupante la situación que se presenta en medio del escrutinio electoral.

“Se trata de una noticia delicada para ciertos partidos, en los que no es posible tener testigos o apoderados en cada puesto de votación”, afirmó Motoa, citado por Semana.

El senador también cuestionó si las autoridades electorales pueden explicar las razones por las cuales no se permite seguir el proceso de manera directa.

“¿Pueden las autoridades electorales explicar el por qué del retroceso? ¿Es posible realizar una reunión extraordinaria entre la Registraduría y diferentes sectores?”, agregó el congresista.

Motoa insistió en que el proceso debe ofrecer garantías y transparencia para todos los partidos y movimientos políticos.

Según el senador, es fundamental que el conteo oficial genere confianza entre los actores políticos y la ciudadanía.

Esto cobra especial relevancia teniendo en cuenta que el país se prepara para las próximas elecciones presidenciales.

El escrutinio es el proceso mediante el cual las autoridades electorales revisan oficialmente los resultados registrados en las mesas de votación.

En este procedimiento participan jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, quienes integran las comisiones encargadas de verificar las actas electorales.

En total, se desplegaron 330 comisiones escrutadoras en todos los departamentos del país para certificar los resultados de los comicios legislativos.

Durante el escrutinio se revisa una de las copias del formulario E-14, documento en el que los jurados de votación registran los votos contados en cada mesa.

Este proceso permite verificar nuevamente la sumatoria de los sufragios y resolver posibles inconsistencias detectadas durante el preconteo.

Las quejas sobre el proceso no se han limitado a un solo partido político.

Otros sectores también han manifestado inconformidades con el desarrollo del escrutinio.

El Centro Democrático aseguró que se estarían presentando irregularidades en el departamento del Valle del Cauca.

Por su parte, el Partido Conservador habló de dificultades relacionadas con el proceso de escrutinio que se adelanta en el departamento de Córdoba.

Mientras tanto, el Pacto Histórico se encuentra a la espera de obtener nuevas curules a partir de la revisión de los resultados en el proceso de escrutinio.

El registrador nacional, Hernán Penagos, también se pronunció sobre las críticas que han surgido durante esta etapa del proceso electoral.

El funcionario explicó que las reclamaciones presentadas durante el escrutinio hacen parte del funcionamiento normal del sistema electoral colombiano.

“En este escrutinio, como lo establece la ley electoral, también pueden presentarse reclamaciones, sin duda. El proceso de reclamación frente a los escrutinios normales es un proceso normal que ocurre en Colombia hace 40 años”, afirmó Penagos, citado por Semana.