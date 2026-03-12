Colombia

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 11 de marzo: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Guardar
El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería de Meta es de mil 800 millones de pesos (Infobae)

La Lotería de Meta publicó los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este miércoles 11 de marzo de 2026.

Este popular juego entrega un premio mayor de $1.800 millones y más de 40 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha del sorteo: miércoles 11 de marzo de 2026.

Premio Mayor: 4641.

Serie: 048.

Cuál es el horario de la Lotería del Meta

¿No sabes como ganar los
¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Meta únicamente celebra un sorteo a la semana, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cómo ganar la Lotería del Meta

Para poder ganar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedecomprar en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es elegirsu combinación ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta radican en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande de 1.800 millones de pesos colombianos, que se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal y representa la máxima suma que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son montos menores, pero numerosos, diseñados para entregar dinero a varios ganadores en diferentes categorías.

En la Lotería del Meta hay varios premios secos distribuidos así: un seco de 300 millones, un seco de 200 millones, tres secos de 100 millones, siete secos de 50 millones, diez secos de 20 millones y veinte secos de 10 millones. Esto significa que si no ganas el premio mayor aún tienes muchas oportunidades de obtener premios considerables con los secos.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta ganadora única del sorteo, los premios secos están repartidos en distintos números y series ganadoras que corresponden a categorías secundarias.

La suma total del plan de premios, incluyendo el mayor y los secos, puede superar los 7.200 millones de pesos, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo semanal de la Lotería del Meta.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería del Meta resultados

Más Noticias

Resultados Super Astro Luna de hoy: números ganadores último sorteo del miércoles 11 de marzo de 2026

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultados Super Astro Luna de

El Pico y Placa en Cartagena para este jueves 12 de marzo de 2026

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

El Pico y Placa en

Pico y placa en Villavicencio hoy 12 de marzo de 2026, así regirá la medida

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y placa en Villavicencio

El Pico y Placa en Cali jueves 12 de marzo de 2026: Los vehículos que no circulan hoy

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy jueves

El Pico y Placa en

Resultados Sinuano Noche último sorteo del 11 de marzo de 2026: números ganadores de hoy

A continuación figuran los números premiados en el sorteo nocturno, el segundo de los dos que la lotería realiza cada día

Resultados Sinuano Noche último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Julián Román denunció cuenta que

Julián Román denunció cuenta que lo estaría acosando en redes sociales a él y a su pareja, Juliette Pardau

Murió Carol The Warrior, referente digital del Pacífico colombiano: padecía de una dolorosa enfermedad desde hace meses

Natalia París reveló un peculiar gusto íntimo suyo y provocó reacciones encontradas en redes sociales: “Guácala”

La Segura respondió sin rodeos y dijo “¡No!” a la idea de vivir con la suegra: esta fue la razón

Shakira compartió imágenes con Beéle en el estudio de grabación: así reaccionaron los seguidores de los artistas

Deportes

Tolima clasificó a fase de

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frotan las manos

Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Jorge Luis Pinto reveló las ofertas que tuvo para volver a ser técnico: lo llamaron de cuatro países

Fin de una era en la MLS: Óscar Pareja dejó de ser técnico del Orlando City después de seis años