Colombia

Registraduría realizó importante aviso sobre el trámite del registro civil y la cédula de ciudadanía en todas las sedes de Colombia

La medida de suspensión fue adoptada por la entidad para garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026

La entidad invitó a los
La entidad invitó a los ciudadanos a reclamar su cédula de ciudadanía para poder ejercer el derecho al voto en las elecciones presidenciales del 31 de mayo - crédito Registraduría

El 2 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión de los servicios de registro civil y expedición de cédulas de ciudadanía en todas las sedes del país, desde el miércoles 4 hasta el 11 de marzo de 2026.

La medida tuvo como objetivo facilitar la organización y el desarrollo de las elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales.

Este jueves 12 de marzo de 2026, la Registraduría confirmó la reanudación de los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país.

Según la entidad, el servicio se desarrolla desde su horario habitual, es decir, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa a la ciudadanía que, a partir de hoy jueves, 12 de marzo, se reanuda la prestación de todos los servicios de registro civil e identificación en las sedes a nivel nacional en el horario habitual de atención al público, es decir, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.”, indicó la Registraduría.

Este jueves 12 de marzo
Este jueves 12 de marzo de 2026, la Registraduría confirmó la reanudación de los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país - crédito Registraduría

La Registraduría recordó que tomó la decisión de suspender los servicios para llevar a cabo las elecciones al Congreso y consultas presidenciales, hechas el 8 de marzo de 2026.

“La medida de suspensión de dichos servicios fue tomada en días pasados con el fin de garantizar la adecuada organización y desarrollo de las elecciones de Congreso de la República y la consulta de las agrupaciones políticas realizadas el pasado domingo, 8 de marzo”, señaló la entidad.

Asías las cosas, la Registraduría hizo un llamado a todos los colombianos a que realicen el proceso de reclamar la cédula de ciudadanía, porque es el único documento válido para votar el 31 de mayo de 2026, fecha de la primera vuelta presidencial.

“La Registraduría Nacional hace un llamado a los colombianos para que se acerquen a las distintas sedes de la entidad a reclamar su cédula de ciudadanía, ya que es el único documento válido para ejercer el derecho al voto el 31 de mayo durante las elecciones presidenciales”, indicó el órgano electoral.

La Registraduría hizo un llamado
La Registraduría hizo un llamado a todos los colombianos a que realicen el proceso de reclamar la cédula de ciudadanía, porque es el único documento válido para votar el 31 de mayo de 2026 - crédito Registraduría

La Registraduría ya había suspendido la entrega de cédulas de ciudadanía en los consulados de Colombia en el exterior como parte de las medidas de transparencia electoral.El proceso de entrega se reactivó en 67 países después de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo.

Formulario E-14

Recientemente, la Registraduría confirmó que las actas E-14 de las mesas de votación correspondientes a las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos presidenciales ya están disponibles en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tal como lo anunció la entidad.

Según la Registraduría, cualquier ciudadano, sin importar su ubicación, puede acceder a los registros originales de cada mesa que participó en este proceso democrático.

“Tal como lo había anunciado el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ya se encuentran publicadas en la página web de la Registraduría Nacional las actas E-14 de las mesas de votación que se instalaron en Colombia y el exterior para las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la presidencia”, expresó la Registraduría.

Según la Registraduría, cualquier ciudadano, sin
Según la Registraduría, cualquier ciudadano, sin importar su ubicación, puede acceder a los registros originales de cada mesa que participó en este proceso democrático - crédito Christian Castillo/Colprensa

El órgano electoral explicó que la consulta y descarga de las actas E-14 está habilitada para cualquier ciudadano,tanto en Colombia como en el exterior, a través de la página oficial www.registraduria.gov.co.

El proceso detallado por la entidad indica que el usuario debe ingresar al sitio, dirigirse a la sección ‘Resultados Electorales’ y elegir entre el botón rojo ‘Actas E-14 de Delegados’, el botón blanco ‘Actas E-14 de Transmisión’ o el botón azul ‘Escrutinios’, y luego seleccionar la opción ‘Consulta Actas E-14C (claveros)’.

El sistema permite consultar y descargar las actas correspondientes a cada corporación electoral, ya sea Senado, Cámara, Consultas o Citrep, y para acceder a la información específica de una mesa de votación, el usuario debe seleccionar el departamento, municipio, zona, puesto y la mesa cuya acta desea revisar.

