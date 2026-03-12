Petro pidió a partidos “víctimas” de supuesto fraude identificar a los jurados de votación: aseguró que enviará sus nombres a la Fiscalía

Gustavo Petro compartió videos a través de su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a referirse a las elecciones al Congreso de la República y señaló nuevamente un presunto fraude electoral durante la jornada.

Según el jefe de Estado, en las elecciones —en las que también se realizaron consultas interpartidistas— algunos jurados de votación habrían solicitado pagos a candidatos, motivo por el que se preguntó: “¿Qué es esto?”.

Por tal motivo, en su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano confirmó que solicitará a los partidos “víctimas” de supuesto fraude electoral tratar de identificar a los jurados y trasladar los nombres a la Fiscalía General de la Nación.

“Jurados pidiendo pago de candidatos. ¿Qué es esto? Solicitaré a los partidos víctimas de fraude de jurados que se elabore la lista de quienes estuvieron en mesa y firmaron formularios con fraude para que se traslade a la Fiscalía”, aseveró Gustavo Petro.

Gustavo Petro confirmó que solicitará a los partidos “víctimas” de supuesto fraude electoral tratar de identificar a los jurados y trasladar los nombres a la Fiscalía General de la Nación - crédito @petrogustavo/X

En los videos compartidos por el presidente Gustavo Petro se observa a personas reclamando supuestos pagos en la sede del Partido de la U. Afirman que, supuestamente, compraron votos y no recibieron el pago.

Debido a la publicación del presidente Gustavo Petro, el Partido de la U rechazó de manera categórica las afirmaciones del mandatario.

“Desde el Partido de La U rechazamos de manera contundente las afirmaciones realizadas por el señor presidente de la República a través de sus redes sociales, en las cuales utiliza la imagen de nuestros candidatos y sugiere la existencia de una supuesta ‘compra de jurados’”, afirmó la colectividad a través de un comunicado.

Asimismo, afirmaron que desconocen el origen de la información divulgada por el presidente Petro, negando cualquier actuar ilegal o irregular de los candidatos del Partido de la U.

“Frente a estas acusaciones, manifestamos que desconocemos el origen de la información difundida y rechazamos cualquier insinuación que pretenda vincular a nuestros candidatos o a nuestra colectividad con prácticas irregulares o ilegales”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro también mencionó a Jorge Iván Mina, candidato a la Cámara por la curul Afro, razón por la que Mina emitió un comunicado.

El documento precisó que actualmente se adelantan un proceso de verificación de la información, mediante el cual se revisan los registros, listados y soportes correspondientes, “contrastándolos con la información oficial registrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, sobre los testigos electorales debidamente inscritos y que hayan asistido a la jornada”.

“A la fecha, continúa adelantándose la verificación correspondiente al reconocimiento de viáticos que corresponderá a quienes cumplan con los requisitos establecidos (fotocopia de la cédula, certificado de votación, credencial como testigo electoral del Consejo Comunitario Manuel Zapata Olivella de San Antero y el formato E-14 correspondiente a la Cámara Afro)“, expresó el equipo de campaña de Mina.

El comunicado de Jorge Iván Mina precisó que actualmente se adelantan un proceso de verificación de la información, mediante el cual se revisan los registros, listados y soportes correspondientes - crédito campaña Jorge Iván Mina

Asimismo, rechazaron cualquier relación o participación en el proceso de reconocimiento en viáticos a testigos.

“De manera clara y categórica, informamos que ningún candidato al Senado ni equipos de campañas diferentes al nuestro, tiene relación o participación directa e indirecta, ni responsabilidad en los procesos administrativos, logísticos relacionados con esta campaña para los fines mencionados de reconocimiento de viáticos a testigos”, afirmaron.

Y agregaron: “Expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que acompañaron el proceso democrático como testigos electorales durante la jornada de votación. Su labor es fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral”.

Finalmente, reiteraron que cualquier comunicación oficial sobre este proceso será emitida exclusivamente a través de los canales oficiales de la campaña.

La campaña de Jorge Iván Mina reiteraron que cualquier comunicación oficial sobre este proceso será emitida exclusivamente a través de los canales oficiales de la campaña - crédito campaña Jorge Iván Mina

“Lamentablemente, algunas personas inescrupulosas han difundido información imprecisa, generando confusión frente a este proceso. Hacemos un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información y al respeto por quienes hicieron parte de este proceso democrático”, expresaron.