Colombia

Paloma Valencia detalló el perfil de vicepresidente que busca y pidió compromiso a largo plazo: también elogió a Germán Vargas Lleras

La candidata presidencial detalló que su compañero de fórmula debe tener liderazgo, asumir retos sectoriales y permanecer en el cargo durante todo el mandato

Guardar
Paloma Valencia revela los requisitos
Paloma Valencia revela los requisitos indispensables para su fórmula vicepresidencial - crédito Luisa González/Reuters

La participación de Paloma Valencia, aspirante a la Presidencia de Colombia por el Centro Democrático, en el espacio Sin Anestesia del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, permitió conocer detalles inéditos sobre su visión política y los criterios para seleccionar a quien la acompañaría en la fórmula vicepresidencial.

Durante la entrevista, la también senadora delineó el perfil que considera idóneo para ocupar la Vicepresidencia, así como los retos que implica compartir un proyecto político de alto alcance.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Valencia manifestó que prefiere “la figura de un vicepresidente como la de Germán Vargas Lleras, que asuma un sector, que lo saque adelante, que esté comprometido, que tenga una acción y protagonismo”.

De acuerdo con la información recogida por el mismo medio citado, la candidata subrayó su intención de asignar un ministerio al eventual vicepresidente para asegurar su participación activa en la gestión gubernamental.

Valencia abordó la posibilidad de contar con Juan Daniel Oviedo como compañero de fórmula, tras conocerse el interés de este por la Alcaldía de Bogotá.

Frente a la pregunta sobre la permanencia en el cargo, Valencia enfatizó en que la Vicepresidencia requiere estabilidad. “Debe ser un vicepresidente que dure”, afirmó.

En la entrevista, la aspirante presidencial analizó la complejidad de la decisión de entregar parte de un proyecto político propio.

La figura de vicepresidente es muy compleja, porque cuando usted tiene un proyecto político, entregarlo como a alguien más es un gesto de mucha generosidad, es un gesto de mucho compromiso, es una cosa difícil”. Valencia reiteró que “no creo que esa sea una decisión fácil, porque cuando usted tiene un proyecto político que es viable, es difícil entregarlo”.

La parlamentaria insistió en que la definición del dúo presidencial debe responder a criterios de compromiso y permanencia, descartando la posibilidad de que el vicepresidente abandone el cargo tras un año para aspirar a otro puesto de elección popular.

La intención, según sus palabras, se orienta a consolidar una dupla ejecutiva cohesionada, con responsabilidades concretas y presencia visible en el gabinete.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaGermán Vargas LlerasFórmula vicepresidencial de Paloma ValenciaJuan Daniel OviedoCentro DemocráticoCandidatos presidencialesElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Crece la deuda del Estado con empresas de energía y gas y advierten riesgo para el servicio

El Consejo Gremial alertó que el atraso en los pagos del Gobierno podría afectar la continuidad del suministro para millones de usuarios

Crece la deuda del Estado

Senador Carlos Fernando Motoa alerta por escrutinio electoral y pide reunión urgente con autoridades

El senador aseguró que la transparencia del escrutinio es clave para generar confianza de cara a las presidenciales

Senador Carlos Fernando Motoa alerta

Emergencia aérea en Bogotá: avión militar pidió regresar a El Dorado tras detectar falla en pleno despegue

Una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana solicitó regresar al aeropuerto minutos después de despegar tras reportar problemas en los controles de vuelo

Emergencia aérea en Bogotá: avión

ISA responde a señalamientos y afirma: “No participa ni ha participado en política”

La empresa respondió a las alertas de la Red de Veedurías y negó vínculos con proyectos señalados o participación en procesos políticos

ISA responde a señalamientos y

Choque entre Petro y Procuraduría por contrato de pasaportes y acusaciones electorales

El presidente cuestionó al Ministerio Público tras su solicitud de tumbar el convenio con Portugal para la producción de pasaportes

Choque entre Petro y Procuraduría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Julián Román denunció cuenta que

Julián Román denunció cuenta que lo estaría acosando en redes sociales a él y a su pareja, Juliette Pardau

Murió Carol The Warrior, referente digital del Pacífico colombiano: padecía de una dolorosa enfermedad desde hace meses

Natalia París reveló un peculiar gusto íntimo suyo y provocó reacciones encontradas en redes sociales: “Guácala”

La Segura respondió sin rodeos y dijo “¡No!” a la idea de vivir con la suegra: esta fue la razón

Shakira compartió imágenes con Beéle en el estudio de grabación: así reaccionaron los seguidores de los artistas

Deportes

Tolima clasificó a fase de

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frotan las manos

Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Jorge Luis Pinto reveló las ofertas que tuvo para volver a ser técnico: lo llamaron de cuatro países

Fin de una era en la MLS: Óscar Pareja dejó de ser técnico del Orlando City después de seis años