Paloma Valencia detalló el perfil de vicepresidente que busca y pidió compromiso a largo plazo: también elogió a Germán Vargas Lleras

Paloma Valencia revela los requisitos indispensables para su fórmula vicepresidencial - crédito Luisa González/Reuters

La participación de Paloma Valencia, aspirante a la Presidencia de Colombia por el Centro Democrático, en el espacio Sin Anestesia del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, permitió conocer detalles inéditos sobre su visión política y los criterios para seleccionar a quien la acompañaría en la fórmula vicepresidencial.

Durante la entrevista, la también senadora delineó el perfil que considera idóneo para ocupar la Vicepresidencia, así como los retos que implica compartir un proyecto político de alto alcance.

Valencia manifestó que prefiere “la figura de un vicepresidente como la de Germán Vargas Lleras, que asuma un sector, que lo saque adelante, que esté comprometido, que tenga una acción y protagonismo”.

De acuerdo con la información recogida por el mismo medio citado, la candidata subrayó su intención de asignar un ministerio al eventual vicepresidente para asegurar su participación activa en la gestión gubernamental.

Valencia abordó la posibilidad de contar con Juan Daniel Oviedo como compañero de fórmula, tras conocerse el interés de este por la Alcaldía de Bogotá.

Frente a la pregunta sobre la permanencia en el cargo, Valencia enfatizó en que la Vicepresidencia requiere estabilidad. “Debe ser un vicepresidente que dure”, afirmó.

En la entrevista, la aspirante presidencial analizó la complejidad de la decisión de entregar parte de un proyecto político propio.

“La figura de vicepresidente es muy compleja, porque cuando usted tiene un proyecto político, entregarlo como a alguien más es un gesto de mucha generosidad, es un gesto de mucho compromiso, es una cosa difícil”. Valencia reiteró que “no creo que esa sea una decisión fácil, porque cuando usted tiene un proyecto político que es viable, es difícil entregarlo”.

La parlamentaria insistió en que la definición del dúo presidencial debe responder a criterios de compromiso y permanencia, descartando la posibilidad de que el vicepresidente abandone el cargo tras un año para aspirar a otro puesto de elección popular.

La intención, según sus palabras, se orienta a consolidar una dupla ejecutiva cohesionada, con responsabilidades concretas y presencia visible en el gabinete.