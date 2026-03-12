Colombia

Observatorio Fiscal analizó el Plan Financiero y advirtió dudas sobre el ajuste del gasto para 2026

El centro de estudios de la Universidad Javeriana revisó las proyecciones fiscales del Gobierno y señaló interrogantes sobre la viabilidad del recorte del gasto, el crecimiento económico y la trayectoria de la deuda pública en los próximos años

Guardar
El Plan Financiero del Gobierno
El Plan Financiero del Gobierno proyecta un crecimiento económico del 2,6% para 2026, alineándose con previsiones del Banco Mundial y el FMI - crédito Colprensa

El nuevo Plan Financiero del Gobierno abrió un debate técnico sobre la salud de las finanzas públicas y los supuestos económicos que marcarán el rumbo del país en los próximos años. El documento, que presenta el balance macroeconómico de 2025 y las proyecciones fiscales para 2026, fue analizado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que puso sobre la mesa varios puntos clave sobre el crecimiento, el recaudo, el gasto y la trayectoria de la deuda.

Uno de los elementos que más llamó la atención es el ajuste en las expectativas de crecimiento económico. El Gobierno redujo su previsión para 2026 y ahora espera que la economía avance un 2,6%, una cifra más moderada frente a estimaciones anteriores. Este nivel, según el análisis del observatorio, se acerca más a las proyecciones que desde hace varios meses venían planteando organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Gobierno estima un recaudo
El Gobierno estima un recaudo tributario equivalente al 14,5% del PIB en 2026, cifra similar al promedio histórico nacional - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A la par con ese escenario de crecimiento moderado, el Plan Financiero también contempla un panorama de inflación todavía elevada. El documento proyecta que el indicador cierre en 5,8% durante 2026. Aunque se trata de una cifra inferior a los niveles que el país ha enfrentado en los últimos años, sigue estando por encima de la meta del Banco de la República.

Este punto no es menor para las cuentas públicas. Una inflación persistente tiene efectos directos sobre el costo de la deuda del Estado, especialmente en el caso de los títulos de deuda pública (TES) que están indexados a la Unidad de Valor Real (UVR), cuyo rendimiento se ajusta precisamente con el comportamiento de los precios.

El análisis también resaltó otro supuesto relevante dentro de las proyecciones oficiales, el comportamiento del tipo de cambio. El Gobierno parte de la idea de que el peso colombiano tendrá una apreciación frente al dólar, un escenario que podría influir tanto en los costos del financiamiento externo como en la dinámica de algunos ingresos fiscales.

Al revisar los resultados de las finanzas públicas, el observatorio fiscal señaló que el desempeño fiscal de 2025 dejó señales mixtas. Aunque el déficit fiscal total terminó siendo menor al que inicialmente se esperaba, el déficit primario sí registró un deterioro importante. Esta diferencia se explica, en buena medida, porque los ingresos tributarios estuvieron por debajo de lo que se había proyectado en el presupuesto.

La apreciación del peso colombiano
La apreciación del peso colombiano frente al dólar podría impactar el financiamiento externo y los ingresos fiscales según el Plan Financiero - crédito Luisa González/REUTERS

De cara al próximo año, el Gobierno estima que el recaudo tributario alcanzará el 14,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata de una cifra muy cercana al 14,6% estimado para 2025 y que, además, está en línea con el promedio histórico del país.

Desde el observatorio consideran que esta estimación es razonable. No obstante, advierten que el cálculo no contempla eventuales ingresos adicionales que podrían generarse si el Gobierno recurre a mecanismos extraordinarios, como la declaración de emergencias económicas. En ese escenario, el recaudo final podría terminar siendo mayor al previsto.

El componente del gasto público es, quizás, uno de los puntos que más interrogantes genera dentro del Plan Financiero. El documento plantea un ajuste cercano a tres puntos del PIB frente a lo que se había proyectado inicialmente, una reducción significativa que busca encaminar las cuentas del país hacia el cumplimiento de la regla fiscal en 2028. Según el desglose presentado, cerca de un punto del PIB del ajuste provendría de menores pagos de intereses, mientras que los otros dos puntos corresponderían a una reducción del gasto primario.

Aun así, desde el observatorio fiscal advirtieron que la magnitud del ajuste plantea varios interrogantes sobre su implementación. Resulta particularmente llamativo que una reducción de este tamaño no se haya materializado en años anteriores de la actual administración y que ahora se plantee precisamente para el periodo de transición hacia un nuevo gobierno.

El comportamiento estable de la
El comportamiento estable de la deuda neta hasta 2026 depende de factores como canjes de deuda y valoración de instrumentos financieros, según expertos - crédito Ministerio del Interior

En ese contexto, los analistas consideran fundamental que el Gobierno aclare en qué rubros específicos se concentrará el recorte del gasto. La preocupación surge porque, de forma paralela, también se han anunciado medidas que podrían aumentar las presiones fiscales, entre ellas eventuales reducciones en el precio de la gasolina. En materia de endeudamiento, el Plan Financiero sugiere que el nivel de deuda neta del país se mantendría relativamente estable entre 2025 y 2026. Este comportamiento, en principio, sería consistente con una trayectoria que permitiría retomar el cumplimiento de la regla fiscal en los próximos años.

Sin embargo, el observatorio fiscal advirtió que el documento deja algunas zonas grises, especialmente en lo relacionado con la evolución de la deuda bruta. La falta de mayor detalle sobre su trayectoria completa genera incertidumbre sobre cómo evolucionará realmente el endeudamiento del país. La sostenibilidad de esa senda, explicaron los analistas, dependerá en buena medida del comportamiento de variables como los canjes de deuda y las valoraciones de los instrumentos financieros.

Temas Relacionados

Plan FinancieroGobierno PetroObservatorio Fiscal Universidad JaverianaColombia-EconomíaPlan de gastoColombia-Noticias

Más Noticias

“Bono Mujer de $850.000” la estafa en cadenas de plataformas de mensajería a nombre de Petro y Prosperidad Social

Desde el Departamento de Prosperidad Social desmintieron la autenticidad de los mensajes en redes sociales y pidieron a la ciudadanía “no dejarse engañar”

“Bono Mujer de $850.000” la

Natalia París reveló un peculiar gusto íntimo suyo y provocó reacciones encontradas en redes sociales: “Guácala”

La reconocida figura del entretenimiento colombiano abrió una conversación inesperada sobre gustos personales en los hombres, recibiendo respuestas de todo tipo

Natalia París reveló un peculiar

Tolima vs. O’Higgins EN VIVO, tercera fase previa Copa Libertadores: siga acá el minuto a minuto

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Tolima vs. O’Higgins EN VIVO,

La Segura respondió sin rodeos y dijo “¡No!” a la idea de vivir con la suegra: esta fue la razón

La creadora de contenido caleña defendió la independencia en el matrimonio y desató reacciones tras rechazar la convivencia con la madre de la pareja, aunque matizó que todo depende del contexto de cada familia

La Segura respondió sin rodeos

El Pacto Histórico recuperó la curul 26 en el Senado, según María Fernanda Carrascal: “Vamos por más”

La congresista afirmó que con los escrutinios se está buscando recuperar otra curul (27) en el cuerpo colegiado y otra en la Cámara de Representantes por Bogotá

El Pacto Histórico recuperó la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Natalia París reveló un peculiar

Natalia París reveló un peculiar gusto íntimo suyo y provocó reacciones encontradas en redes sociales: “Guácala”

La Segura respondió sin rodeos y dijo “¡No!” a la idea de vivir con la suegra: esta fue la razón

Shakira compartió imágenes con Beéle en el estudio de grabación: así reaccionaron los seguidores de los artistas

El Ficci reveló sus apuestas para la edición 65: así fue el lanzamiento en la Cinemateca de Bogotá

Esperanza Gómez dio de qué hablar con sus picantes comentarios sobre las relaciones de pareja: “Un hombre podrá hacerle el amor a mil mujeres, pero...”

Deportes

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frontan las manos

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Jorge Luis Pinto reveló las ofertas que tuvo para volver a ser técnico: lo llamaron de cuatro países

Fin de una era en la MLS: Óscar Pareja dejó de ser técnico del Orlando City después de seis años