Observatorio Fiscal analizó el Plan Financiero y advirtió dudas sobre el ajuste del gasto para 2026

El nuevo Plan Financiero del Gobierno abrió un debate técnico sobre la salud de las finanzas públicas y los supuestos económicos que marcarán el rumbo del país en los próximos años. El documento, que presenta el balance macroeconómico de 2025 y las proyecciones fiscales para 2026, fue analizado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que puso sobre la mesa varios puntos clave sobre el crecimiento, el recaudo, el gasto y la trayectoria de la deuda.

Uno de los elementos que más llamó la atención es el ajuste en las expectativas de crecimiento económico. El Gobierno redujo su previsión para 2026 y ahora espera que la economía avance un 2,6%, una cifra más moderada frente a estimaciones anteriores. Este nivel, según el análisis del observatorio, se acerca más a las proyecciones que desde hace varios meses venían planteando organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

A la par con ese escenario de crecimiento moderado, el Plan Financiero también contempla un panorama de inflación todavía elevada. El documento proyecta que el indicador cierre en 5,8% durante 2026. Aunque se trata de una cifra inferior a los niveles que el país ha enfrentado en los últimos años, sigue estando por encima de la meta del Banco de la República.

Este punto no es menor para las cuentas públicas. Una inflación persistente tiene efectos directos sobre el costo de la deuda del Estado, especialmente en el caso de los títulos de deuda pública (TES) que están indexados a la Unidad de Valor Real (UVR), cuyo rendimiento se ajusta precisamente con el comportamiento de los precios.

El análisis también resaltó otro supuesto relevante dentro de las proyecciones oficiales, el comportamiento del tipo de cambio. El Gobierno parte de la idea de que el peso colombiano tendrá una apreciación frente al dólar, un escenario que podría influir tanto en los costos del financiamiento externo como en la dinámica de algunos ingresos fiscales.

Al revisar los resultados de las finanzas públicas, el observatorio fiscal señaló que el desempeño fiscal de 2025 dejó señales mixtas. Aunque el déficit fiscal total terminó siendo menor al que inicialmente se esperaba, el déficit primario sí registró un deterioro importante. Esta diferencia se explica, en buena medida, porque los ingresos tributarios estuvieron por debajo de lo que se había proyectado en el presupuesto.

De cara al próximo año, el Gobierno estima que el recaudo tributario alcanzará el 14,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata de una cifra muy cercana al 14,6% estimado para 2025 y que, además, está en línea con el promedio histórico del país.

Desde el observatorio consideran que esta estimación es razonable. No obstante, advierten que el cálculo no contempla eventuales ingresos adicionales que podrían generarse si el Gobierno recurre a mecanismos extraordinarios, como la declaración de emergencias económicas. En ese escenario, el recaudo final podría terminar siendo mayor al previsto.

El componente del gasto público es, quizás, uno de los puntos que más interrogantes genera dentro del Plan Financiero. El documento plantea un ajuste cercano a tres puntos del PIB frente a lo que se había proyectado inicialmente, una reducción significativa que busca encaminar las cuentas del país hacia el cumplimiento de la regla fiscal en 2028. Según el desglose presentado, cerca de un punto del PIB del ajuste provendría de menores pagos de intereses, mientras que los otros dos puntos corresponderían a una reducción del gasto primario.

Aun así, desde el observatorio fiscal advirtieron que la magnitud del ajuste plantea varios interrogantes sobre su implementación. Resulta particularmente llamativo que una reducción de este tamaño no se haya materializado en años anteriores de la actual administración y que ahora se plantee precisamente para el periodo de transición hacia un nuevo gobierno.

En ese contexto, los analistas consideran fundamental que el Gobierno aclare en qué rubros específicos se concentrará el recorte del gasto. La preocupación surge porque, de forma paralela, también se han anunciado medidas que podrían aumentar las presiones fiscales, entre ellas eventuales reducciones en el precio de la gasolina. En materia de endeudamiento, el Plan Financiero sugiere que el nivel de deuda neta del país se mantendría relativamente estable entre 2025 y 2026. Este comportamiento, en principio, sería consistente con una trayectoria que permitiría retomar el cumplimiento de la regla fiscal en los próximos años.

Sin embargo, el observatorio fiscal advirtió que el documento deja algunas zonas grises, especialmente en lo relacionado con la evolución de la deuda bruta. La falta de mayor detalle sobre su trayectoria completa genera incertidumbre sobre cómo evolucionará realmente el endeudamiento del país. La sostenibilidad de esa senda, explicaron los analistas, dependerá en buena medida del comportamiento de variables como los canjes de deuda y las valoraciones de los instrumentos financieros.