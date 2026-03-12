Colombia

Maurice Armitage renunció a la carrera presidencial: el empresario caleño anunció que no participará en las elecciones

El exalcalde de Cali, de 80 años, anunció mediante una carta abierta que abandona su aspiración presidencial, argumentando que el escenario político ya está lo suficientemente estructurado

Guardar
Maurice Armitage, exalcalde de Cali
Maurice Armitage, exalcalde de Cali y fundador de la Siderúrgica de Occidente, confirmó su retiro de la carrera presidencial a días del cierre de inscripciones ante la Registraduría- crpeduti Colprensa/Sofía Toscano

El nombre de Maurice Armitage llegó a estar en la lista de los 17 candidatos que buscaban suceder a Gustavo Petro en las elecciones del 31 de mayo. Ahora, el empresario caleño que gobernó Santiago de Cali entre 2016 y 2019 confirmó que da un paso al costado.

A través de una carta dirigida a los colombianos, Armitage explicó con detalle los motivos de su retiro y cerró, al menos por ahora, su apuesta por la presidencia de la República.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Creo que se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia para no fragmentar más la votación [...] las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás“, dijo en el comunicado.

Lo que Armitage dejó escrito no es el relato de alguien que nunca llegó a arrancar. El empresario explicó que conformó un equipo de trabajo, desarrolló un plan de gobierno, diseñó la publicidad de su campaña, reservó vallas publicitarias, grabó el video de lanzamiento y completó los trámites de inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es decir, hizo todo lo que se hace para lanzar una candidatura en reglas.

En la carta dirigida a
En la carta dirigida a los colombianos, Armitage reconoció haber conformado equipo, diseñado publicidad, reservado vallas y completado los trámites de inscripción antes de tomar la decisión de retirarse-crédito @MauriceArmitage/X

La carta de Armitage señala dos razones principales. La primera tiene que ver con la arquitectura del escenario político. A su juicio, el número de candidatos que compiten por la presidencia es demasiado alto y eso fragmenta el voto: cuando hay muchos aspirantes, los sufragios se dispersan entre varios nombres y ninguno concentra la fuerza suficiente para imponerse con claridad.

Considera que las fuerzas políticas colombianas ya alcanzaron una alineación suficiente para definir esa “recta final” electoral, y que en ese contexto él no encaja: no proviene de la política tradicional ni cuenta con una maquinaria partidista detrás.

La segunda razón es de índole personal y profesional. Armitage sostiene que su contribución al país es mayor como empresario que como candidato. Fundó en 1987 la Siderúrgica de Occidente (Sidoc), empresa vinculada al Grupo Empresarial de Occidente junto a Cementos San Marcos e Ingenio de Occidente.

Durante décadas aplicó en esas compañías un modelo de distribución de utilidades entre los trabajadores, lo que lo posicionó como referente del empresariado con enfoque social en el suroccidente colombiano. Ese es, dice, su legado, y anuncia que lo continuará promoviendo.

Armitage ganó la Alcaldía de
Armitage ganó la Alcaldía de Cali en 2015 con más de 280.000 votos a través del movimiento ciudadano "Creemos Cali", sin respaldo de los partidos tradicionales- crédito Colprensa/Sergio Acero

Su retiro ocurre pocos días antes del cierre del plazo oficial de inscripción de candidaturas, fijado para el 13 de marzo de 2026. Para ese momento, el panorama presidencial ya contaba con 17 aspirantes, entre ellos Paloma Valencia, Roy Barreras, Claudia López, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Clara López, entre otros. La mayoría llegó a la contienda tras las consultas interpartidistas del 8 de marzo, en las que participaron más de 8 millones de votantes.

No es la primera vez que Armitage evalúa su lugar en este proceso. En octubre de 2025, rechazó una invitación de la coalición Fuerza de las Regiones para participar en su consulta presidencial, argumentando que algunas de las voces de ese espacio promovían la división. Luego mantuvo conversaciones para articular una consulta de centro que reuniera a figuras como Claudia López y Sergio Fajardo, pero ese acuerdo no prosperó.

El empresario caleño, de 80
El empresario caleño, de 80 años, aseguró que continuará aportando al país desde el sector privado, donde aplicó durante décadas un modelo de distribución de utilidades entre sus trabajadores- Crédito Colprensa/Arcadio González

Armitage tiene 80 años y llegó a la política tarde y de manera atípica. Ganó la Alcaldía de Cali en octubre de 2015 con más de 280.000 votos, sin respaldo de los partidos tradicionales, a través del movimiento ciudadano “Creemos Cali”, superando candidatos como el exvicepresidente Angelino Garzón. Su administración impulsó el programa “Mi Comunidad es Escuela” y la iniciativa “Gestores de Paz”. Desde 2019, cuando concluyó su mandato, no había vuelto a aspirar a un cargo de elección popular.

Con su retiro, queda por verse si su nombre aparecerá en el escenario político como figura de apoyo a alguno de los candidatos que continúan en la carrera.

Temas Relacionados

Maurice ArmitageElecciones 2026Elecciones presidenciales 2026Casa de NariñoColombia-Noticias

Más Noticias

Registraduría realizó importante aviso sobre el trámite del registro civil y la cédula de ciudadanía en todas las sedes de Colombia

La medida de suspensión fue adoptada por la entidad para garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026

Registraduría realizó importante aviso sobre

Tribunal superior de Cali declaró responsable a conductor de un bus del MÍO por el accidente en el que murió Freddy Rincón

La decisión modifica el fallo inicial y reconocía la participación del operador en el siniestro vial ocurrido en 2022, abriendo la puerta a procesos civiles y penales contra la empresa y su aseguradora

Tribunal superior de Cali declaró

El puertorriqueño Jay Torres reveló cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Hice lo que tenía que hacer”

El cantante y actor puertorriqueño compartió detalles de cómo el reality marcó su profesión y por qué prefiere evitar los conflictos, asegurando que aprendió mucho de lo vivido y no se arrepiente del camino recorrido

El puertorriqueño Jay Torres reveló

Etapa 5 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a Daniel Felipe Martínez, que puede ser líder de la carrera

Jonas Vingegaard es el líder de la competencia, tras el retiro del español Juan Ayuso, aventajando al colombiano en 41 segundos

Etapa 5 de la París-Niza

Aida Victoria Merlano le respondió a Deiby Ruiz, que la llamó “migajera”: “Mama maltrato, golpe y cacho”

La barranquillera no se quedó callada y le dio cátedra el creador de contenido, recórdandole que fue ella la que tomó la decisión de separarse del padre de su hijo y no quedarse intentando reconstruir algo que ya estaba roto

Aida Victoria Merlano le respondió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

El puertorriqueño Jay Torres reveló

El puertorriqueño Jay Torres reveló cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Hice lo que tenía que hacer”

Aida Victoria Merlano le respondió a Deiby Ruiz, que la llamó “migajera”: “Mama maltrato, golpe y cacho”

Así despidió Poncho Zuleta a su sobrina Daniela Isabel: la joven de 15 años fue encontrada inconsciente en su casa

Marilyn Patiño y Renzo oficializaron su romance: contaron cómo inició su historia luego de ‘La casa de los famosos’

Yaya Muñoz reveló detalles de su intimidad: contó cómo le gustan las relaciones íntimas y cuánto tiempo deben durar

Deportes

Tirreno Adriático EN VIVO HOY,

Tirreno Adriático EN VIVO HOY, etapa 4: siga aquí el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

Figura del Deportes Tolima respondió los comentarios del técnico de O’Higgins tras el triunfo en Copa Libertadores: “Cada quien hace su análisis”

La clasificación del Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó con fuerte pelea: así fue la bronca

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué