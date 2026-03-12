Maurice Armitage renunció a la carrera presidencial: el empresario caleño anunció que no participará en las elecciones

Maurice Armitage, exalcalde de Cali y fundador de la Siderúrgica de Occidente, confirmó su retiro de la carrera presidencial a días del cierre de inscripciones ante la Registraduría- crpeduti Colprensa/Sofía Toscano

El nombre de Maurice Armitage llegó a estar en la lista de los 17 candidatos que buscaban suceder a Gustavo Petro en las elecciones del 31 de mayo. Ahora, el empresario caleño que gobernó Santiago de Cali entre 2016 y 2019 confirmó que da un paso al costado.

A través de una carta dirigida a los colombianos, Armitage explicó con detalle los motivos de su retiro y cerró, al menos por ahora, su apuesta por la presidencia de la República.

“Creo que se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia para no fragmentar más la votación [...] las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás“, dijo en el comunicado.

Lo que Armitage dejó escrito no es el relato de alguien que nunca llegó a arrancar. El empresario explicó que conformó un equipo de trabajo, desarrolló un plan de gobierno, diseñó la publicidad de su campaña, reservó vallas publicitarias, grabó el video de lanzamiento y completó los trámites de inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es decir, hizo todo lo que se hace para lanzar una candidatura en reglas.

En la carta dirigida a los colombianos, Armitage reconoció haber conformado equipo, diseñado publicidad, reservado vallas y completado los trámites de inscripción antes de tomar la decisión de retirarse-crédito @MauriceArmitage/X

La carta de Armitage señala dos razones principales. La primera tiene que ver con la arquitectura del escenario político. A su juicio, el número de candidatos que compiten por la presidencia es demasiado alto y eso fragmenta el voto: cuando hay muchos aspirantes, los sufragios se dispersan entre varios nombres y ninguno concentra la fuerza suficiente para imponerse con claridad.

Considera que las fuerzas políticas colombianas ya alcanzaron una alineación suficiente para definir esa “recta final” electoral, y que en ese contexto él no encaja: no proviene de la política tradicional ni cuenta con una maquinaria partidista detrás.

La segunda razón es de índole personal y profesional. Armitage sostiene que su contribución al país es mayor como empresario que como candidato. Fundó en 1987 la Siderúrgica de Occidente (Sidoc), empresa vinculada al Grupo Empresarial de Occidente junto a Cementos San Marcos e Ingenio de Occidente.

Durante décadas aplicó en esas compañías un modelo de distribución de utilidades entre los trabajadores, lo que lo posicionó como referente del empresariado con enfoque social en el suroccidente colombiano. Ese es, dice, su legado, y anuncia que lo continuará promoviendo.

Armitage ganó la Alcaldía de Cali en 2015 con más de 280.000 votos a través del movimiento ciudadano "Creemos Cali", sin respaldo de los partidos tradicionales- crédito Colprensa/Sergio Acero

Su retiro ocurre pocos días antes del cierre del plazo oficial de inscripción de candidaturas, fijado para el 13 de marzo de 2026. Para ese momento, el panorama presidencial ya contaba con 17 aspirantes, entre ellos Paloma Valencia, Roy Barreras, Claudia López, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Clara López, entre otros. La mayoría llegó a la contienda tras las consultas interpartidistas del 8 de marzo, en las que participaron más de 8 millones de votantes.

No es la primera vez que Armitage evalúa su lugar en este proceso. En octubre de 2025, rechazó una invitación de la coalición Fuerza de las Regiones para participar en su consulta presidencial, argumentando que algunas de las voces de ese espacio promovían la división. Luego mantuvo conversaciones para articular una consulta de centro que reuniera a figuras como Claudia López y Sergio Fajardo, pero ese acuerdo no prosperó.

El empresario caleño, de 80 años, aseguró que continuará aportando al país desde el sector privado, donde aplicó durante décadas un modelo de distribución de utilidades entre sus trabajadores- Crédito Colprensa/Arcadio González

Armitage tiene 80 años y llegó a la política tarde y de manera atípica. Ganó la Alcaldía de Cali en octubre de 2015 con más de 280.000 votos, sin respaldo de los partidos tradicionales, a través del movimiento ciudadano “Creemos Cali”, superando candidatos como el exvicepresidente Angelino Garzón. Su administración impulsó el programa “Mi Comunidad es Escuela” y la iniciativa “Gestores de Paz”. Desde 2019, cuando concluyó su mandato, no había vuelto a aspirar a un cargo de elección popular.

Con su retiro, queda por verse si su nombre aparecerá en el escenario político como figura de apoyo a alguno de los candidatos que continúan en la carrera.