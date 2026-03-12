Marilyn Patiño y Renzo oficializaron su romance y contaron cómo inició su historia luego de ‘La casa de los famosos’

La conexión entre Marilyn Patiño y Renzo salió a la luz: así fue el inicio de su vínculo sentimental - crédito montaje cortesía Canal RCN - Captura de pantalla Canal RCN

La actriz Marilyn Patiño y el presentador Renzo Meneses confirmaron públicamente su relación sentimental, tras varias semanas de especulaciones entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

Según contaron durante una entrevista televisiva, el primer acercamiento ocurrió cuando ambos aún formaban parte del reality. Renzo relató que, ante la pregunta de algunos compañeros sobre su favorita dentro del programa, mencionó a Marilyn, lo que generó una interacción directa entre ellos.

“Ella me preguntó si me gustaba alguien dentro del programa y yo le respondí que sí, que era ella”, recordó Renzo Meneses. Por su parte, Marilyn Patiño admitió que en ese momento no prestó demasiada atención a la confesión, ya que percibía que Renzo también compartía tiempo con otras participantes y prefirió esperar para ver cómo evolucionaba la situación.

Marilyn Patiño y Renzo Meneses confirmaron su relación luego de semanas de rumores generados durante su participación en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @marilynpatino1/Instagram

La relación cobró un nuevo sentido tras su salida del reality, cuando ambos coincidieron en el Carnaval de Barranquilla. Compartieron el trayecto hacia una carroza junto a varios compañeros y, en medio del ambiente festivo, la cercanía entre ambos se hizo más notoria. “El ambiente, la música, la gente, hizo que surgiera algo diferente”, relató Renzo durante la entrevista.

En la conversación, la pareja también compartió detalles personales. Revelaron que entre ambos tienen seis hijos, lo que generó comentarios entre los presentes. Los presentadores, en tono de humor, bromearon sobre la posibilidad de ampliar la familia, aunque Marilyn y Renzo aclararon que, por ahora, solo buscan disfrutar de su relación fuera del ámbito televisivo.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra a Marilyn Patiño y Renzo Meneses dándose muestras de afecto durante el Carnaval de Barranquilla, lo que reforzó los rumores entre los seguidores del programa, muchos de los cuales aseguraron que ya “veían venir la noticia” debido a la cercanía que ambos mostraron en el reality.

Durante la entrevista, Marilyn reconoció que decidió esperar a ver cómo evolucionaba el interés de Renzo antes de corresponder abiertamente. “No tomé el comentario con seriedad en ese momento, porque sentía que él también compartía con otras compañeras”, explicó la actriz. Por su parte, Meneses consideró que la relación cambió de manera natural fuera del encierro: “Comenzamos a interactuar de otra manera y encontramos una conexión más allá de lo que se mostró en televisión”.

Marilyn Patiño reconoció que al principio no tomó en serio la confesión de Renzo, ya que él también compartía tiempo con otras participantes - crédito @renzomenesess/ Instagram

El anuncio formal de la relación puso fin a los rumores y confirmó lo que muchos seguidores ya sospechaban. Ambos optaron por mantener la discreción hasta estar seguros de sus sentimientos y del rumbo de su vínculo fuera del programa.

Ante la confirmación de la pareja, las redes sociales no tardaron en reaccionar, incluso algunas lo hicieron con humor. “Renzo es el Marlon de esta temporada”, “quién será más loco de la relación”, “van a formar una guardería con ese poco de pelaos”, “pues funados y todo, pero hacen buena pareja”, “lo único que veo es un reguero de hijos”, dicen los comentarios del público.

Renzo Meneses intentó tener una cercanía romantica con Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’

Renzo Meneses intentó desarrollar una relación con Mariana Zapata durante su paso por el reality. Ambos participantes mostraron una cercanía evidente desde los primeros días del reality. Renzo reconoció, en entrevistas posteriores a su salida, que esa conexión surgió de manera natural y no formaba parte de una estrategia de juego.

El modelo y presentador detalló que la amistad con Mariana se dio espontáneamente y que ambos compartieron mucho tiempo juntos dentro de la casa, lo que el público interpretó como un posible romance. “La amistad está y afuera yo sé que la voy a esperar. Igual yo le dije vive este reality intensamente, sé tú. No quiero presionar nada porque realmente afuera, eh, ya tenía experiencia, eh, y no fui con ese foco a la casa. Se dio genuinamente, se dio naturalmente y siento que esa mística, ese shipeo chévere, pues puede seguir pasando afuera”, explicó Renzo tras su eliminación en una entrevista para Infobae Colombia.

Meneses también aclaró que nunca hubo un acuerdo explícito de esperar a Mariana fuera del reality, pero sí el deseo de mantener una amistad cercana, lo que cobró sentido con su nueva relación con Marilyn.

Renzo Meneses detalla su relación con Mariana Zapata en ‘Lcdlf’ y sostiene que su permanencia podía depender de ella - crédito cortesía Canal RCN

El deportista destacó que el vínculo con Zapata se construyó con respeto y que, aunque percibió un interés mutuo, ambos decidieron no cruzar ciertos límites mientras estaban en competencia: “Sí sentí que había algo genuino, que sí había un gusto, solamente que hubo esa línea de respeto que nunca se quiso pasar”.

La cercanía entre Renzo Meneses y Mariana Zapata despertó comentarios y especulaciones entre los seguidores del reality, quienes percibieron una fuerte conexión entre ambos durante su convivencia en la casa. No obstante, la posibilidad de un romance quedó atrás, ya que Renzo actualmente sostiene una relación con Marilyn Patiño, mientras que Mariana ha mostrado una mayor afinidad con Eidevin López en el desarrollo del programa.