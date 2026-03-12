Llueven críticas a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique tras su orden de captura: “Esa es la política podrida”

Wadith Manzur y Karen Manrique, congresistas recién reelegidos, enfrentan una orden de captura por su presunta participación en un esquema de corrupción en la Ungrd - crédito Wadith Manzur - Karen Manrique/Facebook

La decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, que ordenó la captura de los congresistas reelegidos Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique por su presunta participación en un caso de corrupción ligado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), provocó una avalancha de reacciones entre los actores políticos del país.

La medida, que además cobija a varios funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, reabrió el debate sobre la transparencia en la política colombiana y la lucha contra la corrupción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El escándalo involucra un supuesto esquema de soborno, en el cual los congresistas habrían aceptado ofrecer su respaldo a operaciones de crédito del Ministerio de Hacienda a cambio de contratos y obras de interventoría para tres proyectos de la Ungrd en regiones como Córdoba, Arauca y Bolívar.

La Corte Suprema decidió arrestar a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, acusados de cohecho impropio por su vinculación con el caso de corrupción de la Ungrd- credito -Ovidio González/Presidencia

Las investigaciones documentan reuniones en las que se pactaron los montos de los sobornos, lo que llevó a la Corte Suprema a decidir que los congresistas cometieron el delito de cohecho impropio. La decisión de enviar a los legisladores a prisión fue tomada a tan solo unos días del inicio del último periodo legislativo del Congreso elegido en 2022.

Enrique Gómez cuestionó la manera en que actuó la justicia

Una de las primeras reacciones en el ámbito político vino de parte de Enrique Gómez, senador electo por el partido Salvación Nacional y jefe de debate del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

A través de un video compartido en su cuenta de la red social X, Gómez cuestionó: “¿Si será oportuna la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique? ¿Por qué no los capturaron antes de las elecciones? ¿Por qué permitieron que distorsionaran el proceso electoral con los dineros que se robaron de la Unidad de Gestión del Riesgo?”.

El senador electo Enrique Gómez cuestionó por qué la captura de los congresistas no ocurrió antes de las elecciones - crédito @Enrique_GomezM/X

Gómez también criticó la falta de acciones previas a las elecciones, señalando que el país ya sabía de la implicación de los congresistas en actos de corrupción.

“Todo el país sabía que Wadith Manzur estaba untado hasta el cogote de corrupción en ese escándalo. ¿Qué pasa con los partidos que permitieron la inscripción de estas personas claramente cuestionadas por su vinculación con el escándalo de corrupción de Gustavo Petro?”, añadió el político.

Vicky Dávila lanzó una fuerte crítica a la manera en que se hace política en el país

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila también se sumó al debate y en un mensaje en redes sociales afirmó: “Los congresistas Wadith Manzur, conservador y Karen Manrique, liberal, irán a la cárcel por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Los acusan de venderse al Gobierno Petro, un Gobierno corrupto. Los dos fueron reelectos el domingo (sic)”.

La periodista Vicky Dávila no dudó en criticar a los partidos políticos por permitir la reelección de congresistas cuestionados por corrupción - crédito @VickyDavilaH/X

“Esa es la política podrida que algunos partidos no quisieron cambiar cuando hicieron las listas”, escribió Dávila, que criticó duramente a los partidos que, a su juicio, permitieron que personas cuestionadas por corrupción llegaran nuevamente al Congreso, sin que los votantes o la justicia los castigaran por sus acciones.

Cambio Radical celebró la decisión contra los congresistas

El partido Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras, también se pronunció sobre el caso, en el que celebró que la justicia recayera en los congresistas: “Mejor tarde que nunca: la Corte Suprema acaba de ordenar cárcel para los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de corrupción en la UNGRD”.

“Ojalá hubiera sido antes. Ambos fueron reelectos este domingo. Y faltan más nombres por ser llamados a responder”, añadió el partido político en su post.

El partido Cambio Radical expresó su satisfacción con la decisión judicial, aunque lamentó que no se hubiera actuado antes - crédito @PCambioRadical/X

Ángela Monsalve y Ángela Lozano opinaron sobre este caso de corrupción

La exfiscal Ángela Monsalve también se sumó a las reacciones, al señalar que el “eslabón más bajo de la corrupción es una gran parte del electorado”.

De acuerdo con su perspectiva, la política colombiana está marcada por una estructura que permite la repetición de prácticas corruptas, dado el respaldo de sectores de la ciudadanía a candidatos que no han demostrado una ética política coherente.

La exfiscal Ángela Monsalve señaló que el electorado colombiano es un eslabón clave en la perpetuación de la corrupción - crédito @alazamo123/X

Por otro lado, la senadora del Partido Verde Ángela Lozano aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica al sistema electoral y al Partido Conservador.

En su publicación, afirmó: “Queda la silla vacía de Wadith Manzur. Idéntico caso al de Mario Castaño. Las 10 sillas conservadoras bajan a 9. Nadie puede asumir su silla”.

La senadora Ángela Lozano criticó la representación del Partido Conservador en el Congreso tras la captura de Wadith Manzur - crédito @AngelicaLozanoC/X