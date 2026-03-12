Colombia

La comunicación entre Lula da Silva y Gustavo Petro revela alarma por propuestas de Trump para endurecer medidas antidrogas

El posible límite a las inversiones y la escalada de tensiones regionales inquietan a los colaboradores del mandatario brasileño

La inquietud manifestada desde Brasil
La inquietud manifestada desde Brasil gira en torno a posibles iniciativas del exmandatario estadounidense para clasificar a carteles brasileños como terroristas, lo que podría tener consecuencias en asuntos diplomáticos y comerciales para la región - crédito @gustavopetrourrego/IG

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comunicó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, su inquietud por los planes del mandatario estadounidense Donald Trump respecto al narcotráfico en América Latina.

La conversación telefónica se realizó en los últimos días entre Brasilia y Bogotá, según informaron Caracol Radio y medios de comunicación brasileños.

La preocupación de Lula da Silva se centra en la posibilidad de que una futura administración de Trump, en Estados Unidos, impulse que el Congreso estadounidense designe a los principales cárteles criminales de Brasil como organizaciones terroristas.

Esta posible calificación, que afectaría directamente al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho, podría tener repercusiones diplomáticas y económicas significativas tanto para Brasil como para la región, según lo informó el medio mencionado.

Durante la llamada, la pauta principal fue la estrategia antidrogas impulsada desde Washington, según Caracol Radio.

El debate sobre la intención
El debate sobre la intención estadounidense de reclasificar a carteles criminales en Brasil desata inquietudes sobre el futuro de la cooperación diplomática, la estabilidad económica y las relaciones entre América Latina y Estados Unidos - crédito Kevin Lamarque / Reuters

Mientras la versión oficial de la presidencia colombiana solo reconoció discusiones sobre integración regional, fuentes periodísticas insisten en que el eje de la conversación fue la alarma ante las intenciones de Trump de endurecer la política estadounidense contra el narcotráfico latinoamericano.

De acuerdo con medios de Brasil, la presencia del asesor de exteriores Celso Amorim en la comunicación reflejó la prioridad dada al asunto. Los presidentes también abordaron la posibilidad de coordinar acciones latinoamericanas conjuntas frente a cambios en el enfoque de Estados Unidos hacia la seguridad regional.

Trump y la amenaza de designar organizaciones terroristas

El fondo del malestar de Brasil reside en el anuncio de Donald Trump de promover ante el Congreso estadounidense la categoría de organizaciones terroristas para los dos carteles más grandes de Brasil. Según Caracol Radio y medios de Brasil, tal operación pondría a estos grupos bajo una visión internacional mucho más severa respecto al narcotráfico.

Especialistas y dirigentes de izquierda han manifestado inquietud ante el uso de la figura de “organizaciones terroristas”, tradicionalmente aplicada a amenazas militares, para tipificar a actores previamente enmarcados en la cooperación policial y judicial internacional.

Impacto potencial para Brasil y Latinoamérica

Esta posible designación genera alarma en el Palacio de Planalto. De acuerdo con reportes de la prensa brasileña, Lula da Silva teme que declarar terroristas a estos carteles sirva de fundamento para intervenciones foráneas sobre suelo brasileño, como ocurrió con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Caracol Radio ha señalado que, en el entorno del presidente brasileño, existe preocupación ante la eventualidad de sanciones económicas o restricciones a los negocios internacionales del país. El propio asesor Celso Amorim participó en la conversación, en la que se analizaron formas de colaboración regional para responder a eventuales presiones externas.

Expertos consultados en Bogotá y Brasilia sostienen que cambiar el enfoque sobre el narcotráfico en América Latina podría alterar la relación bilateral entre Estados Unidos y la región.

Hacia el cierre, el temor de Lula da Silva no se limita a la seguridad o la política. Una decisión unilateral desde Estados Unidos sobre organizaciones terroristas supondría obstáculos directos a las relaciones económicas exteriores de Brasil y podría abrir escenarios de aislamiento regional, según las fuentes citadas.

