Colombia

Congresista Karen Manrique se entregó a las autoridades, pero su captura aún no se concreta: “Todo fue legal”, aseguró su abogado

La senadora investigada por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) permanece a la espera de que se cumpla la medida de prisión preventiva y se defina su reclusión

Guardar
La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena la captura de Karen Manrique por presunta corrupción en la Ungrd - crédito Camila Dïaz/Colprensa

La senadora Karen Manrique, investigada por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se presentó voluntariamente ante la Sijín de la Policía en Tame, Arauca, el pasado 11 de marzo.

Sin embargo, hasta el 12 de marzo aún no se ha concretado su captura formal, de acuerdo con su abogado Andrés Garzón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Corte Suprema de Justicia había ordenado su prisión preventiva en el marco de un proceso por cohecho impropio, relacionado con posibles desvíos de aproximadamente 92.000 millones de pesos en contratos públicos.

La suspensión y “silla vacía” en el Congreso

La medida judicial activa la figura de la “silla vacía”, prevista por la legislación colombiana, que impide que cualquier otro miembro de su lista o partido asuma la curul.

Esto deja potencialmente sin representación al departamento de Arauca durante el resto de la legislatura y en el próximo período, tras su reciente reelección con 5.640 votos.

La Corte también ordenó la suspensión inmediata de Manrique en su cargo, mientras se define su destino judicial.

Presunto rol en la adjudicación de contratos

Según la investigación, Manrique habría actuado como nexo entre el Gobierno nacional y el Congreso durante negociaciones con el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, gestionando y haciendo seguimiento a contratos de la Ungrd dirigidos a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar.

Olmedo López, exdirector de la
Olmedo López, exdirector de la Ungrd, ha entregado declaraciones a la justicia sobre la presunta gestión de contratos en la entidad - crédito Colprensa

El exdirector de la Ungrd, Olmedo López, declaró que Manrique coordinó agendas oficiales y seguimiento directo a solicitudes de las comunidades de Arauca.

La Fiscalía ha presentado comunicaciones, incluyendo mensajes de WhatsApp, que evidencian su participación en temas de contratación y recursos públicos.

Aunque su rol fue reemplazado posteriormente por decisiones ministeriales, se le atribuye intervención en la definición de contratos valuados en 92.000 millones de pesos, relacionados con interventoría y obras en los territorios mencionados.

El caso de Karen Manrique se suma a situaciones anteriores en las que congresistas como Soledad Tamayo y Aída Merlano dejaron sus curules vacías por decisiones judiciales, lo que dejó sin representación a sus departamentos mientras avanzaban los procesos legales.

Por ahora, la senadora permanece a la espera de la formalización de su detención y del lugar de reclusión donde deberá cumplir la medida, mientras la Corte Suprema de Justicia continúa con la investigación.

Defensa asegura que la congresista no está detenida

El abogado de la parlamentaria, Andrés Garzón, confirmó que la senadora se presentó voluntariamente ante las autoridades, pero aclaró que no se encuentra detenida, ya que aún esperan instrucciones de la Corte Suprema.

La congresista Karen Manrique ha
La congresista Karen Manrique ha mantenido silencio ante las acusaciones en su contra, según fuentes cercanas a la investigación - crédito Colprensa

Según explicó, Manrique llegó inicialmente a la estación de Policía de Tame y posteriormente se trasladó a la Sijín, donde permanece a la espera de que la Sala de la Corte indique el procedimiento a seguir.

“Ella está en la Sijín esperando las instrucciones de la Sala. Nos comunicamos con la Secretaría para solicitar que nos indiquen a dónde presentarnos, pero aún no nos han dado esa indicación”, afirmó el jurista en entrevista radial.

Garzón también cuestionó la decisión judicial y señaló que, a su juicio, se trata de una medida “sui generis”, ya que considera poco común que se revise la situación jurídica de un congresista en el momento de la acusación.

El abogado defendió que la actuación de la senadora se limitó a gestiones para su región, algo que —según dijo— está permitido por la Ley Quinta que regula el funcionamiento del Congreso.

“La ley permite que los representantes gestionen proyectos para sus regiones. Karen participó en mesas con comunidades de Arauca tras el paro cívico de 2023 por la ola invernal”, sostuvo.

Sede de la Unidad Nacional
Sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad en el centro del escándalo de corrupción por presuntos desvíos millonarios en contratos públicos - credito -Ovidio González/Presidencia

De acuerdo con la defensa, esas gestiones estaban relacionadas con proyectos para atender emergencias y obras en la región, que habrían sido discutidas con comunidades y entidades del Gobierno antes de que surgieran las investigaciones actuales.

Garzón aseguró además que la congresista no aceptará cargos y que su defensa buscará demostrar su inocencia durante el juicio.

“Karen Manrique está convencida de que actuó conforme al reglamento del Congreso y que las gestiones que hizo fueron para su región”, concluyó.

Temas Relacionados

Karen ManriqueUngrdCaptura de Karen ManriqueUnidad Nacional para la Gestión del Riesgo de DesastresCorrupción UngrdWadith ManzurCorte SupremaColombia-Noticias

Más Noticias

Tirreno Adriático EN VIVO HOY, etapa 4: siga aquí el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La etapa partió de Tagliacozzo y llegará a Martinsicuro, contando con 213 kilómetros y un esprint con un ascenso clave en la montaña que será de alta exigencia para los pedalistas

Tirreno Adriático EN VIVO HOY,

Resultados Baloto y Revancha hoy: números del último sorteo del 11 de marzo de 2026

Enseguida las cifras obtenidas en ambos sorteos; averigüe si fue uno de los afortunados

Resultados Baloto y Revancha hoy:

Daniel Quintero cuestionó el sistema electoral colombiano y exigió su modernización para evitar fraudes: “No basta con cambiar los políticos”

Tras los recientes comicios, el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial aseguró que las irregularidades no son errores aislados, sino consecuencia de un sistema desactualizado

Daniel Quintero cuestionó el sistema

Resultados Lotería del Valle: último sorteo y números ganadores actualizados del miércoles 11 de marzo del 2026

Esta lotería tiene más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos

Resultados Lotería del Valle: último

Gustavo Petro ‘sacó pecho’ por reducir la deuda externa gracias a su Gobierno: el Banco de la República lo desmintió

El Emisor señaló, en un informe, que el perfil del déficit está marcado por la preeminencia del sector público, instrumentos de largo plazo y una significativa presencia de inversionistas extranjeros como tenedores de bonos

Gustavo Petro ‘sacó pecho’ por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Marilyn Patiño y Renzo oficializaron

Marilyn Patiño y Renzo oficializaron su romance y contaron cómo inició su historia luego de ‘La casa de los famosos’

Yaya Muñoz reveló detalles de su intimidad: contó cómo le gustan las relaciones íntimas y cuánto tiempo deben durar

Marilyn Patiño le dio consejo a la esposa de Juanda Caribe tras rumores de infidelidad en ‘La casa de los famosos’: “Fui atrevida”

La Liendra ‘estalló’ en rabia y mandó a sus seguidores a insultar a Mateo Carvajal por una foto

Julián Román denunció cuenta que lo estaría acosando en redes sociales a él y a su pareja, Juliette Pardau

Deportes

Tirreno Adriático EN VIVO HOY,

Tirreno Adriático EN VIVO HOY, etapa 4: siga aquí el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

La clasificación del Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó con fuerte pelea: así fue la bronca

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frotan las manos