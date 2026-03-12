Emergencia aérea en Bogotá: avión militar pidió regresar a El Dorado tras detectar falla en pleno despegue

Aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito @AerocivilCol/X

Momentos de tensión se vivieron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de que una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana solicitara regresar tras despegar al detectar una anomalía en sus controles de vuelo. El incidente activó protocolos de prioridad aérea para permitir un aterrizaje seguro.

La situación ocurrió poco después del despegue del avión identificado con la matrícula FAC5748, cuando la tripulación reportó dificultades en la maniobrabilidad de la aeronave, citado por El Espectador. La comunicación con la torre de control evidenció la preocupación del piloto ante la condición técnica del vuelo.

Durante el contacto con los controladores aéreos, el piloto explicó que los controles del avión se encontraban anormalmente rígidos y solicitó autorización para regresar al aeropuerto, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El incidente quedó registrado en una grabación de las comunicaciones de la torre de control, material al que tuvo acceso el diario El Espectador.

En el audio se escucha el momento exacto en el que la tripulación informa a los controladores sobre la anomalía detectada durante el vuelo.

“Tenemos los controles demasiado duros en la aeronave. ¿Hay posibilidad de que nos autoricen un tráfico rectangular y aterrizar nuevamente en la pista 4 derecha?”, expresó el piloto durante la comunicación con la torre, citado por ese medio de comunicación.

La solicitud corresponde a un procedimiento que se aplica cuando una aeronave presenta una condición técnica que hace necesario regresar al aeropuerto para aterrizar de manera segura.

Tras recibir el reporte, los controladores aéreos autorizaron de inmediato el procedimiento solicitado por la tripulación.

Según se escucha en la grabación, la torre permitió que el avión ingresara nuevamente al circuito de tráfico del aeropuerto para realizar la aproximación de aterrizaje.

Durante el intercambio entre la tripulación y el personal de control aéreo se entregaron instrucciones para efectuar el circuito de vuelo y regresar a la pista 4 derecha del aeropuerto El Dorado.

La conversación también evidenció el tono de tensión con el que el piloto reportaba la situación mientras ejecutaba la maniobra.

Personas que se encontraban en la terminal aérea también presenciaron parte del episodio.

Algunos testigos aseguraron haber observado la maniobra del avión mientras regresaba al aeropuerto.

Una de las personas que se encontraba en la terminal señaló que el momento generó preocupación entre quienes estaban en el lugar.

“Ese avión casi se estrella contra la terminal”, afirmó un testigo que presenció la escena, citado por El Espectador.

Durante la emergencia, el aeropuerto activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

En la grabación se menciona que el terminal aéreo se encontraba en operación condicionada por una aeronave en emergencia, lo que significa que el vuelo militar recibió prioridad para aterrizar.

Este procedimiento es habitual cuando una aeronave reporta una falla que podría comprometer la seguridad del vuelo.

En estos casos, la prioridad operativa permite despejar el tráfico aéreo necesario para garantizar un aterrizaje seguro.

La aeronave involucrada en el incidente pertenece a la Fuerza Aérea Colombiana y estaba identificada con la matrícula FAC5748.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa exacta del problema técnico que experimentó el avión durante el vuelo.

Tampoco se ha confirmado si la situación generó afectaciones adicionales en la operación del aeropuerto El Dorado.

Se espera que en las próximas horas las autoridades aeronáuticas o la Fuerza Aérea entreguen un reporte técnico detallado sobre lo ocurrido.

En aviación, el término “controles duros” se utiliza para describir una condición en la que el piloto percibe que los sistemas de control del avión requieren una fuerza inusual para ser operados.

Esto puede afectar elementos como el timón, los alerones o el elevador, que son fundamentales para dirigir la aeronave.

Entre las posibles causas de este tipo de situación se encuentran fallas en sistemas hidráulicos, problemas en las superficies de control, resistencia aerodinámica inesperada o fallos mecánicos en los sistemas de asistencia al control.

Este tipo de anomalías suele obligar a los pilotos a tomar decisiones rápidas para garantizar la seguridad del vuelo.

Por esa razón, solicitar el regreso inmediato al aeropuerto es uno de los procedimientos más comunes cuando se detectan irregularidades en los sistemas de control de una aeronave.