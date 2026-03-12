Así funcionaba la red de sicarios en Colombia que creía que la brujería evitaría la captura de sus integrantes

Las autoridades reportaron la captura de siete adultos y la retención de un menor de edad, señalados de pertenecer a un grupo criminal que operaba en varios barrios y utilizaba rituales para evitar ser identificados - crédito Visuales IA

Un operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla permitió el desmantelamiento de una presunta red de sicarios tras meses de investigación, con varios capturados, importantes incautaciones y la revelación de rituales de brujería previos a crímenes

La acción policial culminó con la detención de siete adultos y la aprehensión de un adolescente de 17 años, señalados como integrantes de un grupo que operaba en los barrios La Sierrita y California, según conoció Semana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los uniformados incautaron cinco armas de fuego, tres proveedores, 53 cartuchos de distintos calibres, unos 100 gramos de estupefacientes y cuatro teléfonos celulares.

Los implicados enfrentarán cargos por fabricación, tráfico y porte de armas y estupefacientes, además de ser investigados por su posible relación con varios homicidios registrados en Las Américas, Carrizal, 7 de Abril y La Sierrita.

Capturados y antecedentes criminales en Barranquilla

Dentro de los detenidos figura alias Animal, quien tiene cuatro anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, hurto y tráfico de estupefacientes. También fue capturado alias Russo, de 24 años, señalado como presunto sicario al servicio del grupo delincuencial organizado Los Pepes.

Una intervención encabezada por fuerzas de seguridad incluyó arrestos en dos barrios y la ocupación de armas, drogas y dispositivos, además de exponer prácticas esotéricas utilizadas por el grupo señalado - crédito Colprensa

Según la investigación, Russo estaría vinculado a una trayectoria criminal de cerca de cinco años y a seis homicidios cometidos durante la presente vigencia.

Las pesquisas de la Sijin permitieron identificar que los capturados realizaban rituales de brujería antes de los ataques, con la intención de evitar ser detenidos por las autoridades.

La Policía Nacional mantiene la investigación sobre las rutas delictivas detectadas y avanza en la judicialización de todos los implicados, incluido el adolescente aprehendido. El reciente historial de violencia en los barrios señalados refuerza la relevancia de esta intervención, como detalló Semana.

Respuesta oficial y llamado a la colaboración ciudadana

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que estos resultados corresponden a una ofensiva permanente contra organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana.

“Estamos trabajando con toda la capacidad que tiene nuestra Policía Nacional en las diferentes localidades con la investigación criminal, pero también estamos adelantando labores preventivas en puntos clave de la ciudad, con el fin de poder anticiparnos a situaciones que lamentar”, declaró Camelo Sánchez en palabras recogidas por el medio citado.

Un informe presentado por la Policía documentó que el grupo detenido realizaba ceremonias antes de los ataques, con el propósito de eludir la acción de las autoridades encargadas del orden - crédito Policía Nacional

El comandante invitó a la ciudadanía a entregar información oportuna a las autoridades, enfatizando la importancia de la colaboración para prevenir hechos delictivos futuros. Además, recordó que la línea de emergencias 123 está disponible las 24 horas del día para atender denuncias y recibir datos que contribuyan a las investigaciones.

El cierre de la operación, según la Policía, representa no solo la desarticulación de una estructura delictiva, sino el respaldo a la comunidad con un canal de contacto permanente para fortalecer la seguridad en Barranquilla.

La policía desarticula célula de Los Costeños dedicada al suministro de armas en Barranquilla

La captura de tres integrantes de la organización criminal Los Costeños y el decomiso de un arsenal de armas en Barranquilla marcan un avance clave en la ofensiva policial contra la criminalidad organizada.

Esta operación,llevada a cabo en enero del 2026, respondió a la alarmante escalada de violencia registrada tras la ruptura de la tregua entre grupos delictivos que se disputan el control territorial, según informó Infobae el 12 de marzo de 2026.

El miércoles 28 de enero, durante tres allanamientos simultáneos en los barrios La Esmeralda y Bajo Valle, la Policía Metropolitana de Barranquilla desarticuló una red logística dedicada al suministro de armas.

Las autoridades realizaron allanamientos en dos barrios, logrando la detención de tres individuos relacionados con la logística armamentística de una organización criminal y el decomiso de armas, municiones y piezas esenciales para su ensamblaje - Policía de Barranquilla

Los agentes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) incautaron cinco revólveres, un arma traumática, más de 230 cartuchos de diversos calibres y nueve partes esenciales de armas de fuego. Entre los objetos decomisados figuraban empuñaduras, gatillos y martillos, componentes esenciales para el funcionamiento mecánico del armamento, de acuerdo con el reporte policial.