Colombia

Aplazaron la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa por irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente en 2022

El proceso se reanudará el 8 de abril a las 9:00 a. m. por petición del presidente de Ecopetrol

Guardar
Ricardo Roa no podía asistir
Ricardo Roa no podía asistir a la diligencia de imputación de cargos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La imputación contra Ricardo Roa por violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, donde se desempeñó como gerente, prevista para el 12 de marzo de 2026, fue aplazada.

El motivo fue que el presidente de Ecopetrol informó a la Fiscalía General de la Nación y al juez encargado de su caso que no se presentaría a la diligencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En ese sentido, la acusación formal se reprogramó para el 8 de abril a las 9:00 a. m. en el Complejo Judicial de Paloquemao, explicaron las autoridades. Los argumentos para no asistir se basaban en la necesidad de asistir a un compromiso laboral de máxima importancia en Cartagena, por lo que era imposible que estuviera presente en la diligencia, reveló Semana.

La investigación está a cargo del fiscal Elkin Ardila y sostiene que Roa habría excedido los límites permitidos al no reportar gastos y donaciones efectuadas durante la campaña, lo que habría generado un sobretope de $2.024.000.000, de los cuales $451.000.000 corresponderían a aportes no reportados y $1.573.000.000 a facturación irregular relacionada con conceptos como hoteles, publicidad y tiquetes aéreos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

En el mismo proceso, otras figuras como Guillermo Alfonso Jaramillo, exgerente de la campaña al Senado por el Pacto Histórico y actual ministro, también son objeto de investigación. En otro capítulo judicial, la fiscal Claudia Garrido imputó el miércoles a Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias desde Ecopetrol en la compra de un apartamento en Bogotá, cargo ante el que el presidente de la petrolera se declaró inocente.

Temas Relacionados

Ricardo RoaAudienciaAplazadoGustavo PetroImputación de cargosCampaña presidencialCNESobretopesEcopetrolPaloquemadoGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Tirreno Adriático EN VIVO HOY, etapa 4: siga aquí el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La etapa partió de Tagliacozzo y llegará a Martinsicuro, contando con 213 kilómetros y un esprint con un ascenso clave en la montaña que será de alta exigencia para los pedalistas

Tirreno Adriático EN VIVO HOY,

La Fiscalía reveló cómo marcan los fleteros a sus víctimas: estas son las ciudades más afectadas por este delito

Las cifras emitidas por la Fiscalía indican que el delito ha multiplicado su presencia, afectando a múltiples urbes y motivando nuevos esquemas de persecución judicial, mientras las organizaciones dedicadas refinan sus métodos y extienden su operación en el territorio nacional

La Fiscalía reveló cómo marcan

Lotería de Manizales: resultado oficial del sorteo hoy miércoles 11 de marzo de 2026

Con un sorteo a la semana, se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Manizales: resultado oficial

Así habría sido la participación de Wadith Manzur y Karen Manrique en el caso Ungrd y por el que terminaron presos

El arresto de ambos legisladores dejó al descubierto el papel de asesores ministeriales y directivos de la Ungrd en el traslado de fondos, evidenciando riesgos de colusión en entidades clave del Estado

Así habría sido la participación

Yaya Muñoz reveló detalles de su intimidad: contó cómo le gusta tener relaciones íntimas y cuánto tiempo deben durar

La creadora de contenido sorprendió al hablar sin tapujos sobre sus preferencias en el momento de tener encuentros con la pareja, generando reacciones y risas entre los presentadores e invitadas del espacio

Yaya Muñoz reveló detalles de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz reveló detalles de

Yaya Muñoz reveló detalles de su intimidad: contó cómo le gusta tener relaciones íntimas y cuánto tiempo deben durar

Marilyn Patiño le dio consejo a la esposa de Juanda Caribe tras rumores de infidelidad en ‘La casa de los famosos’: “Fui atrevida”

La Liendra ‘estalló’ en rabia y mandó a sus seguidores a insultar a Mateo Carvajal por una foto

Julián Román denunció cuenta que lo estaría acosando en redes sociales a él y a su pareja, Juliette Pardau

Murió Carol The Warrior, referente digital del Pacífico colombiano: padecía de una dolorosa enfermedad desde hace meses

Deportes

Tirreno Adriático EN VIVO HOY,

Tirreno Adriático EN VIVO HOY, etapa 4: siga aquí el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

La clasificación del Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó con fuerte pelea: así fue la bronca

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frotan las manos