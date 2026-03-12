Aplazaron la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa por irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente en 2022

Ricardo Roa no podía asistir a la diligencia de imputación de cargos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La imputación contra Ricardo Roa por violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, donde se desempeñó como gerente, prevista para el 12 de marzo de 2026, fue aplazada.

El motivo fue que el presidente de Ecopetrol informó a la Fiscalía General de la Nación y al juez encargado de su caso que no se presentaría a la diligencia.

En ese sentido, la acusación formal se reprogramó para el 8 de abril a las 9:00 a. m. en el Complejo Judicial de Paloquemao, explicaron las autoridades. Los argumentos para no asistir se basaban en la necesidad de asistir a un compromiso laboral de máxima importancia en Cartagena, por lo que era imposible que estuviera presente en la diligencia, reveló Semana.

La investigación está a cargo del fiscal Elkin Ardila y sostiene que Roa habría excedido los límites permitidos al no reportar gastos y donaciones efectuadas durante la campaña, lo que habría generado un sobretope de $2.024.000.000, de los cuales $451.000.000 corresponderían a aportes no reportados y $1.573.000.000 a facturación irregular relacionada con conceptos como hoteles, publicidad y tiquetes aéreos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

En el mismo proceso, otras figuras como Guillermo Alfonso Jaramillo, exgerente de la campaña al Senado por el Pacto Histórico y actual ministro, también son objeto de investigación. En otro capítulo judicial, la fiscal Claudia Garrido imputó el miércoles a Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias desde Ecopetrol en la compra de un apartamento en Bogotá, cargo ante el que el presidente de la petrolera se declaró inocente.