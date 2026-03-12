Accidente múltiple a la salida de Bogotá por la autopista Norte generó caos en la movilidad del corredor vial

Un tractocamión se accidentó a la altura de la calle 182 en la Autopista Norte dejando el tráfico detenido por varios minutos - crédito Sector Movilidad/WhatsApp

Un accidente de tránsito registrado durante la mañana del jueves 12 de marzo en la autopista Norte de Bogotá generó una fuerte congestión que afectó a miles de conductores. Un tractocamión y un bus del Sitp colisionaron cerca de la calle 182, provocando el cierre de varios carriles justo frente al centro comercial Panamá.

La magnitud del siniestro obligó a detener casi por completo la circulación en sentido sur-norte. El tractocamión quedó atravesado sobre la vía y ocupó tres de los carriles disponibles, complicando la movilidad tanto de vehículos particulares como del transporte público y de carga.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sobre las 6:00 a. m. ocurrió un accidente de tránsito a la altura del Centro Comercial Panamá en la Autopista Norte de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Impacto en la movilidad y zonas afectadas

Las autoridades reportaron que el accidente ocurrió entre las 5:50 a. m. y las 6:00 a. m., en plena hora pico cuando cientos de usuarios intentaban movilizarse hacia sus lugares de trabajo como a las diferentes actividadeshacia municipios cercanos como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá se vieron especialmente perjudicados, ya que la congestión se extendió rápidamente en esa dirección.

La Autopista Norte, una de las principales arterias viales de Bogotá, se vio colapsada por completo en este tramo. Los testigos compartieron imágenes y mensajes a través de redes sociales, describiendo una congestión masiva que dificultó aún más el desplazamiento habitual en este sector.

Detalles del accidente y respuesta de las autoridades

El accidente se produjo frente al centro comercial Panamá, en la localidad de Usaquén. Según los informes iniciales, el tractocamión quedó atravesado y llegó a ocupar casi los cuatro carriles de la calzada en el sentido sur-norte, complicando la labor de los equipos de atención vial.

Tractocamión detenido a la altura del Centro Comercial Panamá en la Autopista Norte - crédito @PasaenBogota/X

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre heridos graves ni sobre la duración estimada del cierre. El tráfico sigue siendo lento en la zona, y se recomienda a los conductores buscar rutas alternas si necesitan salir de Bogotá por el norte.

Este incidente refleja la vulnerabilidad de los principales corredores viales de la capital frente a accidentes de gran tamaño, especialmente durante las horas de mayor flujo vehicular.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en esta misma zona se presetnaron otros dos accidentes de tránsito específicamente en la calle 173 y la calle 188, los cuales fueron atendidos de manera inmediata. De acuerdo con la entidad distrital, a pesar de que el accidente tuvo resolución sobre las 6:15 a. m., se siguen presentando congestiones por el flujo de vehículos en el lugar.

Peatones, los más accidentados en los últimos dos años

La seguridad peatonal en Bogotá enfrenta una crisis, tras reportarse que cerca de 6.000 peatones han sido atropellados en los últimos dos años. Según datos de la Secretaría de Movilidad, publicados por el concejal Rolando González, entre 2024 y 2025 se registraron 5.960 peatones accidentados y 386 fallecidos por lesiones graves.

De estas muertes, 187 ocurrieron en el sitio del accidente y 199 en hospitales dentro de los 30 días posteriores.

En algunos casos, la irresponsabilidad de los conductores en Bogotá ha costado la vida de los peatones, en un número creciente - crédito @BogotaTransito/X

Motociclistas fueron responsables del 44% de los atropellos, seguidos por vehículos particulares con un 28%. El exceso de velocidad y la circulación indebida sobre andenes fueron señalados entre las principales causas. El 42% de las víctimas eran mayores de 50 años, un grupo especialmente vulnerable.

Las localidades de Kennedy, Bosa y Suba presentaron el mayor número de casos, en coincidencia con la alta presencia de motocicletas.

Parte del problema también radica en la imprudencia de algunos peatones, quienes cruzan por lugares no habilitados debido al afán o la falta de señalización, lo que se refleja en el incremento de comparendos: de 53.874 en 2024 a 59.200 en 2025. El concejal González hizo un llamado urgente para que tanto conductores como peatones respeten las normas viales.