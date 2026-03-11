Colombia

Vicky Dávila se alejó de la fórmula Paloma Valencia -Daniel Oviedo: “No hay nada peor que un matrimonio a la fuerza”

La comunicadora se pronunció en medio de la discusión sobre quién debe ser la persona que acompañe a la candidata del Centro Democrático en los comicios

La comunicadora indicó que es momento para que Valencia busque otras opciones - crédito Colprensa

Siguen las dudas sobre quién será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia tras ganar La Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo, siendo Juan Daniel Oviedo el favorito para acompañar a la candidata del Centro Democrático en los comicios del 31 de mayo.

Después de los comicios legislativos, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se han reunido en dos ocasiones para intentar llegar a un acuerdo y que se pueda inscribir la candidatura de Valencia con el exdirector del Dane como vicepresidente.

Juan Daniel Oviedo ha declarado que su intención es seguir uniendo al país, por lo que ha pedido que Paloma Valencia reconozca la importancia de implementar el acuerdo de paz y mantener la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Estas “condiciones” que ha puesto el bogotano han provocado que figuras del uribismo afirmen que Paloma Valencia debe buscar otras opciones para su fórmula vicepresidencial, mientras que otros han llamado al diálogo y a encontrar puntos medios entre los implicados.

La decisión sobre la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia está del lado de la candidata - crédito Colprensa/EFE

En la segunda reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que se registró en la mañana del 11 de marzo, la candidata presidencial le ofreció formalmente al bogotano ser su fórmula vicepresidencial, pero como respuesta recibió las mismas condiciones.

Fuentes de Infobae Colombia indicaron que “la decisión será de Paloma Valencia”, ya que Oviedo aceptó la propuesta siempre y cuando se respeten sus posturas políticas.

Tras la conversación, en la que participaron dos miembros del equipo de campaña de Oviedo y Valencia, se reunieron nuevamente en la tarde del 11 de marzo con los demás integrantes de La Gran Consulta por Colombia, puesto que hay varios de ellos que no están de acuerdo con la posibilidad de que Oviedo acompañe a Paloma Valencia en la contienda electoral.

Vicky Dávila llamó a la fórmula Paloma-Oviedo un “matrimonio a la fuerza”

Dávila ha mencionado que Paloma Valencia debería buscar a otra persona para que sea su fórmula vicepresidencial - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa-Prensa Paloma Valencia- Colprensa)

En medio de la discusión sobre la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Vicky Dávila, que hizo parte de la consulta de centroderecha, se pronunció a través de su cuenta de X para mencionar que Oviedo y Valencia son un “matrimonio a la fuerza”.

“No hay nada peor que un matrimonio a la fuerza o por conveniencia; más temprano que tarde se revienta. Una fórmula presidencial es un ‘matrimonio’”, se lee en el mensaje publicado por Dávila.

La comunicadora mencionó los intentos que se han hecho para que Oviedo y Valencia lleguen a un acuerdo, como una hipotética “terapia de pareja” que no ha funcionado.

“Si se intentó, si se luchó, si se hizo hasta ‘terapia de pareja’ y no funcionó, déjalo ir, que sea feliz. No insistas. No se hagan daño. Siempre a la vuelta de la esquina hay mejores príncipes dispuestos a casarse para toda la vida. Ya está bueno”.

Dávila indicó que es momento de que Paloma Valencia busque nuevas opciones - crédito @VickyDavilaH/X

En caso de que Paloma Valencia elija a Oviedo como su fórmula vicepresidencial, se ha mencionado la importancia que ha tenido el mensaje que el expresidente Álvaro Uribe Vélez compartió en sus redes sociales.

Aunque reconoció estar en contra de varios aspectos del acuerdo de paz, el exmandatario pidió que los simpatizantes de su partido no ataquen a Paloma Valencia por querer unir al país, lo que ha sido tomado como una referencia a la posibilidad de que el exdirector del Dane acompañe a Valencia en las elecciones.

“No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en que yo me hubiera equivocado, ella lo corrige. Lo bueno que hubiéramos hecho lo multiplica; lo nuevo sabe incorporarlo”, fueron las palabras del expresidente.

