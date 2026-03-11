Tribunal confirmó y aumentó la condena contra Diego Cadena por soborno a testigos: lo sentenció a 104 meses de prisión domiciliaria

El abogado Diego Cadena fue hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito Colprensa

El 11 de marzo de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena establecida contra el abogado Diego Javier Cadena por haber sobornado testigos.

“Resuelve: condenar a Diego Javier Cadena Ramírez a las penas principales de 104 meses de prisión (...) como coautor de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal”, precisó.

De igual manera, condenó a 94 meses de prisión al abogado Juan José Salazar.

La determinación del alto tribunal surgió tras resolver el recurso de apelación que presentó la defensa del abogado Diego Javier Cadena y del abogado Juan José Salazar Cruz, contra la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, mediante la cual se determinó su condena.

En dicha decisión de primera instancia, Cadena fue sentenciado a 84 meses de prisión domiciliaria (siete años), tras comprobarse que ofreció beneficios jurídicos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, con el fin de que, por medio de su testimonio, favoreciera al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un proceso penal.

De igual manera, fue absuelto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, de los cuales fue acusado por hechos relacionados con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor.

Por otro lado, Juan José Salazar había sido absuelto de todos los cargos, pero en la decisión de segunda instancia quedó establecida una condena en su contra.

