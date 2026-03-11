The Skatalites celebrará más de sesenta años de ska con un concierto imperdible en Bogotá

The Skatalites, pioneros de la música jamaicana.

Bogotá será escenario de una de las citas más esperadas para los seguidores del ska y la música caribeña. El próximo 17 de abril, The Skatalites se presentará en Lourdes Music Hall, convocando a fanáticos de varios países y generaciones para presenciar a una de las agrupaciones más influyentes en la historia de la música popular. La llegada de la banda jamaiquina representa una oportunidad para experimentar en directo el repertorio de quienes fundaron el ska y sentaron las bases del rocksteady y el reggae.

A lo largo de seis décadas, The Skatalites ha construido un legado que trasciende fronteras. Fundada en 1964 en Kingston, Jamaica, la agrupación surgió a partir de músicos experimentados en jazz y rhythm and blues que ya colaboraban con figuras como Bob Marley & The Wailers y Toots and The Maytals. De acuerdo con Infobae, su alineación original incluía a Tommy McCook, Roland Alphonso, Don Drummond, Lester Sterling, Johnny “Dizzy” Moore, Lloyd Brevett, Lloyd Knibb, Jah Jerry Haynes, Jackie Mittoo y Doreen Shaffer, nombres que marcaron la identidad del género.

La presentación en Lourdes Music Hall promete un recorrido por clásicos como “Guns of Navarone”, “Eastern Standard Time” y “Freedom Sound”, piezas reconocidas como referentes obligatorios dentro de la cultura ska global. La banda ha mantenido intacta su esencia musical en cada gira, preservando el sonido vibrante de los vientos y los ritmos sincopados que la hicieron leyenda.

El impacto de The Skatalites ha alcanzado distintas latitudes. Movimientos como el 2Tone en Inglaterra, liderado por bandas como The Specials y Madness, se inspiraron en el legado jamaiquino. Además, la influencia de la agrupación se ha extendido a América Latina, Asia y Europa, promoviendo la evolución del ska hacia nuevas formas y estilos. La agrupación ha acompañado a numerosos cantantes y ha grabado cientos de canciones reconocidas en todo el mundo.

Pese a los cambios en su alineación, la agrupación ha mantenido su vigencia en escenarios internacionales. Tras una breve disolución en 1965, los músicos formaron proyectos derivados como The Soul Vendors y The Supersonics, pero el proyecto original volvió a reunirse en 1983. Desde entonces, la banda ha participado en festivales de prestigio y ha lanzado discos como “Hi-Bop Ska” y “Greetings from Skamania”, ambos nominados al Grammy. Actualmente, la formación incluye a Doreen Shaffer, conocida como “la Reina del Ska”, además de músicos como Val Douglas, Ken Stewart, Aurelien Metsch, Anant Pradhan y Vin “Don Drummond Junior” Gordon, entre otros.

La presentación en Bogotá representa un hito para el circuito de conciertos en Colombia. El evento reunirá a seguidores del ska tradicional, coleccionistas, músicos y nuevas generaciones interesadas en conocer el origen del género. Lourdes Music Hall, como sede, ofrecerá un espacio donde la historia y la energía del ska se mezclarán con la expectativa de un público diverso.

En sus primeros 14 meses, The Skatalites grabó cientos de canciones, muchas de las cuales acompañaron a artistas emblemáticos de la música jamaicana. El grupo fue clave en la expansión del ska, un sonido caracterizado por la fusión de jazz, calipso, ritmos afrocaribeños y R&B, que luego daría paso a géneros fundamentales en el Caribe. La evolución hacia el rocksteady y el reggae consolidó a la banda como referente para músicos y festivales en distintas partes del mundo.

La influencia de The Skatalites no se limita a la música. Su legado ha sido reconocido por instituciones y especialistas, y su repertorio sigue vigente en la programación de radios y listas de reproducción. Desde su fundación, la agrupación ha sido un motor de innovación, manteniendo el equilibrio entre la tradición y la experimentación sonora.

The Skatalites sigue siendo una referencia obligada para el ska, el reggae y géneros derivados. La expectativa por su presentación en Bogotá ha crecido en redes sociales y foros especializados, reflejando el alcance de una banda que ha trascendido generaciones y contextos geográficos.

La cita del 17 de abril en Lourdes Music Hall convoca a quienes buscan adentrarse en la historia viva del ska y disfrutar de una noche donde la música caribeña se convierte en protagonista. El show de The Skatalites consolida a Bogotá como uno de los destinos para la música internacional, abriendo la puerta a nuevas experiencias y consolidando el vínculo entre la ciudad y el legado jamaiquino.