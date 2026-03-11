Sergio Fajardo confirmó que participará en las presidenciales y anunciará su fórmula vicepresidencial: “Tenemos que corregir el rumbo”

Sergio Fajardo plantea una campaña presidencial centrada en acuerdos, equidad y rechazo a los extremos en Colombia - crédito Colprensa

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y hoy candidato a la Presidencia de Colombia, elevó su llamado a los colombianos a que se construya una nueva nación que abandone la confrontación política y social, en la que definió los acuerdos, la equidad y el rechazo a la ilegalidad como ejes de su proyecto.

El aspirante presidencial, por medio de una carta revelada el miércoles 11 de marzo de 2026 en Caracol Radio W, insistió en que la contienda electoral “no es una campaña más”, sino una decisión que marcará el rumbo histórico del país.

“Decidir nuestro futuro está en nuestras manos. Por eso yo, decido apostarle a una Nación en la que no seamos unos contra otros. No creo en los extremos. Decido trabajar por un país en el que estemos todos. Decido hacer una campaña sin odio, ni ingenuidad”, expuso el aspirante presidencial en la misiva citada por el medio de comunicación.

De igual manera, Fajardo rechaza la idea de aceptar límites impuestos por el resentimiento, la incertidumbre o la cultura de la ilegalidad y señaló que el respeto, las ideas y el método deben prevalecer en la sociedad colombiana.

La propuesta de Sergio Fajardo rechaza los extremos y apuesta por el diálogo, el respeto y las ideas como pilares fundamentales - crédito Captura de Pantalla X

“Me niego a que Colombia sea incapaz de alcanzar acuerdos. Me niego a ser parte de la cultura de la ilegalidad, del todo vale (...) Me niego a resignarnos a que en nuestro país el origen social de un niño o niña defina lo que va a poder alcanzar en la vida. Y sé que no estoy solo. Hay una mayoría de colombianos y colombianas que sueña con un mejor país”, comentó.

En unos apartes de su carta abierta, el candidato reiteró su compromiso de garantizar inversión responsable y mayores oportunidades laborales y envió un mensaje a quienes se sienten excluidos de los debates nacionales.

“Estoy dispuesto a tocar todas las puertas. Escucharlos a todos y a todas y a construir los acuerdos que Colombia necesita para que, juntos, nos comprometamos con un Cambio. Serio. Seguro. A la altura de los retos que tiene el pais hoy”, indicó.

Fajardo enfatiza que la lucha contra la ilegalidad y la injusticia social es crucial para el desarrollo de Colombia - crédito Captura de Pantalla X

El candidato señaló que en su agenda se incluirá la reivindicación de varios sectores sociales del país. “Quiero una Colombia en donde la inversión responsable sea respetada, y el salario sea suficiente para garantizar una vida justa para las familias Sin justicia social no hay desarrollo. No podemos tener una Colombia a varias velocidades: aquellos que pueden todo y, por otro lado, la mayoria que no alcanza. Me comprometo a un Gobierno que genere más equidad, desarrollo, inversión y trabajo. Una Colombia del empleo y del futuro”, mencionó.

Adicionalmente, Fajardo dedica párrafos especiales a las regiones bajo control de actores ilegales, como Chocó, Catatumbo y Cauca, y promete que “trabajará por una Colombia que les dé un lugar digno a todas y todos”. Asegura que sin justicia social no puede haber desarrollo y que la nación no puede dividirse “a varias velocidades”, entre quienes acceden a todo y una mayoría que “no alcanza”.

Sergio Fajardo, presidential candidate for the Dignity and Commitment party, attends the congressional elections and party primaries for presidential candidate, in Medellin, Colombia March 8, 2026. REUTERS/Juan David Duque

El último tramo de su carta enfatiza la urgencia de abandonar el miedo y dejar atrás la agresividad de los extremos políticos. “Mi gobierno será sensato y justo: mantendré las cosas que se han hecho bien, corregiré las que se han hecho mal y haremos, juntos, cosas que nunca hemos hecho todavía”, recalcó.

Finalmente, Sergio Fajardo realizó un analisis interno sobre lo que ha desarrollado durante su etapa política y reiteró que sus resultados hablarían de lo que sería su eventual periodo presidencial.

“Ofrezco lo que soy: coherencia, disciplina y seriedad. He formado grandes equipos. He gobernado con transparencia y resultados, he gobernado con todos, sin distinguir colores ni ideologias. He construido sobre lo construido. He acertado y también me he equivocado. En eso consiste la experiencia. Todo lo pongo hoy al servicio de Colombia, para que pasemos del miedo a la esperanza. Ya. Solo necesitamos una decisión la de ustedes. Adelante”, concluyó

Fajardo recalca que ningún funcionario del Gobierno tiene permitido participar activamente en política durante las elecciones en Colombia - crédito Colprensa