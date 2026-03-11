Policía frustró intento de fuga en centro de detención en Cali: un preso fue recapturado

Un hombre de 33 años, privado de libertad por violencia intrafamiliar, fue capturado tras intentar escapar de la estación de Policía en Cali - crédito Colprensa

La fuga frustrada de un hombre detenido en el centro transitorio de la estación de la Policía de San Nicolás, en Cali, generó una intensa movilización durante la noche del martes 10 de marzo.

La Personería Distrital intervino tras recibir denuncias y activó sus funciones de vigilancia preventiva, mientras la comunidad vivió horas de incertidumbre.

Durante el operativo, la Policía Metropolitana implementó un plan candado en varias calles del barrio, apoyada por vigilancia aérea y un despliegue de uniformados en el perímetro.

Vecinos, atentos desde sus ventanas, grabaron parte del despliegue policial y compartieron el ambiente de alerta que se vivió en el sector.

Habitantes de San Nicolás se mantuvieron en resguardo durante el operativo policial que buscaba frenar la fuga del detenido - crédito reddeapoyosic/Instagram

La Personería Distrital explicó en un comunicado: “Desde la Personería Distrital de Santiago de Cali hemos recibido denuncias ciudadanas que alertan sobre una presunta fuga de personas que se encontraban en calidad de detenidas en la estación de Policía del barrio San Nicolás”.

La entidad remarcó que solicitó información oficial a las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Por varias horas, los residentes del barrio San Nicolás permanecieron en sus casas, con temor a que algún interno lograra escapar del centro de detención transitoria. Según los informes, los implicados habrían intentado salir por el techo del lugar.

La Personería Distrital aseguró que su intervención apunta a “garantizar el respeto de los derechos de las personas involucradas, así como velar por la seguridad de la ciudadanía mientras avanzan las verificaciones sobre lo sucedido”.

La Personería Distrital de Santiago de Cali inició un proceso de vigilancia preventiva para esclarecer la presunta fuga de internos - crédito @personeriacali/X

El despliegue policial incluyó cierres viales y vigilancia con el Halcón, la aeronave utilizada por la Policía para labores de seguimiento y control aéreo. Este operativo permitió frustrar la fuga y controlar la situación en el sector.

¿Qué dijo la Policía?

La Policía Metropolitana de Cali informó que logró evitar que el hombre privado de la libertad escapara del centro transitorio ubicado en el corazón del barrio San Nicolás de Cali.

La mañana del miércoles 11 de marzo, el coronel Andrés Arias Buitrago, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, confirmó la captura del implicado.

“Con relación a los hechos sucedidos el día de ayer, en el centro de detención transitorio ubicado en el barrio San Nicolás, la policía metropolitana Santiago de Cali se permite informar que se trató de un intento de fuga, el cual fue frustrado gracias a la rápida y oportuna acción de nuestros uniformados. Esta persona que intentó fugarse es un hombre de 33 años de edad, el cual se encuentra sindicado por el delito de violencia intrafamiliar”, detalló el oficial.

El plan candado y la rápida reacción del coronel Andrés Arias Buitrago impidieron la huida del implicado del centro de detención - crédito Colprensa

La situación obligó a la comunidad a resguardarse mientras la policía cerraba accesos y rastreaba la zona, evitando que los internos escaparan y restableciendo el control del centro de detención.

El caso sigue bajo revisión, con la Personería y las autoridades locales indagando sobre las causas y las posibles fallas de seguridad en la estación.

Fuga de un condenado a 38 años por homicidio en Cali

El escape de un recluso condenado a 38 años de prisión por homicidio en la Cárcel de Villahermosa de Cali a finales de febrero de 2026 desató preocupación entre las autoridades locales y generado llamados a revisar los procedimientos de seguridad.

Gerardo Mendoza, Personero de Cali, advirtió en el diario El País sobre la gravedad del hecho y pidió acciones contundentes: “Es una situación que prende las alarmas por parte de este organismo de control y el llamado a las autoridades, en este caso al Inpec y a la Administración, es para que se incrementen los controles y se refuercen todas las medidas de seguridad, no solamente en el centro penitenciario, sino también en las estaciones de Policía”.

La fuga fue reportada por el delegado de la Personería de Cali en el penal, aunque no se conoce la fecha exacta en la que ocurrió el incidente. El interno, según informaron las autoridades, aún no había cumplido su condena ni terminado el proceso de resocialización requerido por la ley.

La evasión de un recluso de alta peligrosidad en la cárcel de Villahermosa ha generado un debate sobre la suficiencia de los protocolos de seguridad y el hacinamiento en las cárceles de Cali. El escape fue detectado por funcionarios del penal y la Personería, quienes confirmaron que no se trató de una fuga masiva, aunque existió el riesgo de que así ocurriera.